Нідерланди продовжують продавати в Росію квіти, адже вони "роблять людей щасливими"
Нідерландські компанії після року повномасштабної війни в Україні продовжують ввозити в Росію квіти, оскільки на цей товар не поширюються санкції Європейського Союзу, а виробники та експортери не мають особливих моральних заперечень.
Про це йдеться в матеріалі видання NU, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Багато нідерландських товарів, які раніше експортувались у Росію - від мікросхем і ваговозів до електроніки, - більше не дозволено продавати росіянам через санкції ЄС.
Квіти під обмеження при цьому не підпадають, тоді як, наприклад, кущ троянди - підпадає. Ідея полягає в тому, що в РФ можуть заробляти гроші на рослинах або кущах, а на квітах - ні.
Квітникарі не бачать особливих моральних заперечень проти того, щоб продавати квіти росіянам.
"Тюльпани роблять людей щасливими", - сказав представник нідерландської компанії Smit Flowers Ар'ян Сміт. За його словами, весь тюльпановий сектор Нідерландів щороку продавав у Росію близько 6% цих квітів, майже всі - до 8 Березня.
Виробник півоній з Гелдерланду, який побажав залишитися невідомим, стверджує: завжди продавав багато півоній в Росії і продаватиме їх і надалі. "Все одно будуть росіяни, яким потрібні квіти. Кожен євро, витрачений на квіти, більше не може піти на танки", - вважає він.
Водночас обсяг експорту квітів із Нідерландів до РФ постраждав від інших санкцій. Наприклад, транспортні перевезення стали набагато складнішими, оскільки російським ваговозам більше не дозволено в'їжджати до Європи.
Крім того, ускладнилися фінансові операції з росіянами та зростають витрати на енергоносії.
Точних оцінок обсягу торгівлі квітами Нідерландів і Росії майже немає. За даними нідерландської Асоціації оптовиків квіткової продукції, Росія випала з першої десятки експортних напрямків цього товару. А статистичне агентство Нідерландів CBS повідомило на цьому тижні, що вартість експорту квітів і рослин до Росії впала на 19% - до 324 мільйонів євро - у 2022 році.
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голландці майстри, вони вміють 😂
А зачем делать фашистов счастливыми, кто скажет?
ну Вы и изверг ! 😂
какабезразницы не имеет границ
Квіти в рфію а з рфії валюта виходить, яку вже не пустять на щось гірше і з квітів ракет не зроблять!
А для кого продаж квітів Нідерландами це зрада а транспортування рфійського нафти і газу Україною це норм - то той дебіл в кращому випадку!
Квіти їм на вінки.
А Україна газовий трубопровід вже перекрила., ви просто поцікавтеся хто зараз сидить наті трубі, і вас як того кірєєва ліквідують, там і зєлєнскій і аразамія і єрмак замішані.
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Нідерланди нададуть 500 мільйонів євро для ЗСУ.
Уряд Нідерландів розгляне питання постачання F-16, які все одно знімаються з озброєння, до ЗСУ.
Нідерланди та Чехія допоможуть ЗСУ отримати більше мобільних систем протиповітряної оборони
Чи пан не знає, що з російської на українську слово "руССкій" перекладається як "росіянин"?
В українській же мові "руське" = "давньоукраїнське" - тобто це те, що пов'язано з нашою древньою державою - Русьсю.