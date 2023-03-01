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Новини Санкції проти Росії
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Нідерланди продовжують продавати в Росію квіти, адже вони "роблять людей щасливими"

нідерланди,тюльпани

Нідерландські компанії після року повномасштабної війни в Україні продовжують ввозити в Росію квіти, оскільки на цей товар не поширюються санкції Європейського Союзу, а виробники та експортери не мають особливих моральних заперечень.

Про це йдеться в матеріалі видання NU, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Багато нідерландських товарів, які раніше експортувались у Росію - від мікросхем і ваговозів до електроніки, - більше не дозволено продавати росіянам через санкції ЄС.

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Квіти під обмеження при цьому не підпадають, тоді як, наприклад, кущ троянди - підпадає. Ідея полягає в тому, що в РФ можуть заробляти гроші на рослинах або кущах, а на квітах - ні.

Квітникарі не бачать особливих моральних заперечень проти того, щоб продавати квіти росіянам.

"Тюльпани роблять людей щасливими", - сказав представник нідерландської компанії Smit Flowers Ар'ян Сміт. За його словами, весь тюльпановий сектор Нідерландів щороку продавав у Росію близько 6% цих квітів, майже всі - до 8 Березня.

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Виробник півоній з Гелдерланду, який побажав залишитися невідомим, стверджує: завжди продавав багато півоній в Росії і продаватиме їх і надалі. "Все одно будуть росіяни, яким потрібні квіти. Кожен євро, витрачений на квіти, більше не може піти на танки", - вважає він.

Водночас обсяг експорту квітів із Нідерландів до РФ постраждав від інших санкцій. Наприклад, транспортні перевезення стали набагато складнішими, оскільки російським ваговозам більше не дозволено в'їжджати до Європи.

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Крім того, ускладнилися фінансові операції з росіянами та зростають витрати на енергоносії.

Точних оцінок обсягу торгівлі квітами Нідерландів і Росії майже немає. За даними нідерландської Асоціації оптовиків квіткової продукції, Росія випала з першої десятки експортних напрямків цього товару. А статистичне агентство Нідерландів CBS повідомило на цьому тижні, що вартість експорту квітів і рослин до Росії впала на 19% - до 324 мільйонів євро - у 2022 році.

Автор: 

Нідерланди (1584) росія (65829) санкції (12043) торгівля (1327) квіти (31)


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Топ коментарі
+26
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01.03.2023 09:13
+16
Нідерланди в росію продають квіти , зеленський - "Свати" ...
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01.03.2023 09:14
+13
Мало їм MH17
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01.03.2023 09:15
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01.03.2023 09:13 Відповісти
або лише парні квіти, вивести спеціальні сорти, по дві квіточки на гілочці 😂
голландці майстри, вони вміють 😂
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01.03.2023 09:43 Відповісти
.."ведь они "делают людей счастливыми.."
А зачем делать фашистов счастливыми, кто скажет?
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01.03.2023 09:49 Відповісти
а на поминках погулять ?
ну Вы и изверг ! 😂
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01.03.2023 10:03 Відповісти
А ромашки, одуванчики, зверобой - не цветы, что-ли? А зимой обойдутся искусственными цветами, нефиг..
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01.03.2023 10:31 Відповісти
Цвітна революція незабаром))
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01.03.2023 10:33 Відповісти
да понятно, что как торговали, так и торгуют. просто кто то ушел в тень, а кто ваще не переживает. никто никому ничего не должен и никто никому не нужен. мир такой стал, ссученый.
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01.03.2023 09:13 Відповісти
Всегда был.
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01.03.2023 09:20 Відповісти
взагалі то людина істота егоїстична,яка думає тільки про себе і свою вигоду, про людей котрі живуть десь далеко і яких вона ніколи не бачить люди мало думають, така природа людини, це не світ такий ссучений, так було,є і буде завжди
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01.03.2023 09:40 Відповісти
Нідерланди в росію продають квіти , зеленський - "Свати" ...
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01.03.2023 09:14 Відповісти
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01.03.2023 09:15 Відповісти
Вбивця має бути щасливим
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01.03.2023 09:15 Відповісти
Мало їм MH17
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01.03.2023 09:15 Відповісти
Мабуть таки мало.
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01.03.2023 13:25 Відповісти
Так тогда пусть уже и наркотики...
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01.03.2023 09:15 Відповісти
Ну да, трава зробить щасливішим, ніж тюльпан)
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01.03.2023 09:16 Відповісти
І вони сповнені щастя лізуть в Украіну .
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01.03.2023 09:16 Відповісти
у вытонченых торговцев прекрасным нет моральных принципов..
какабезразницы не имеет границ
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01.03.2023 09:16 Відповісти
Тюльпани однозначно роблять кацапів щасливими, а ще гіацинти та гвоздики, а найщасливішими піони!!!
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01.03.2023 09:17 Відповісти
«Чёрный тюльпан» - жаргонное название советского военно-транспортного самолёта Ан-12, увозившего тела погибших советских военнослужащих (груз 200)
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01.03.2023 09:35 Відповісти
А ще вони пригріли наше скіфське золото. А ще вони іпанИ
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01.03.2023 09:17 Відповісти
Пусть продают, но с короткими ********......чтобы только для венков похоронных годились...
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01.03.2023 09:18 Відповісти
а у вазочки біля хрестів?
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01.03.2023 09:43 Відповісти
Віддайте нам скіфське золото, квітникарі&*$
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01.03.2023 09:18 Відповісти
Щоб його "слуги" в Бахмуті тримали?
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01.03.2023 09:26 Відповісти
Нидерланды поставляют Украине оружие а кацапоидам цветы. Может ето троллинг такой. Сейчас оркам нужно много цветов на венки
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01.03.2023 09:21 Відповісти
Хай продають більше квітів, штучних квітів, різного непотребу. Одяг і взуття лише Китаю продавати дозволити
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01.03.2023 09:22 Відповісти
Цветы усохнут,а у свинособаки какой нибудь денег меньше))
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01.03.2023 09:23 Відповісти
Кацапів лише евтаназія зробить щасливими.
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01.03.2023 09:24 Відповісти
Новина до чого взагалі?
Квіти в рфію а з рфії валюта виходить, яку вже не пустять на щось гірше і з квітів ракет не зроблять!
А для кого продаж квітів Нідерландами це зрада а транспортування рфійського нафти і газу Україною це норм - то той дебіл в кращому випадку!
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01.03.2023 09:24 Відповісти
73% , сер !
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01.03.2023 10:31 Відповісти
Тама нету людей !!!
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01.03.2023 09:27 Відповісти
Газ перестаньте постачати, через Україну - тоді будете мати моральне право, щось вказувати іншим.
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01.03.2023 09:28 Відповісти
Союзники, попросили поки що, почекати.
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01.03.2023 10:00 Відповісти
До кінця війни...
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01.03.2023 10:03 Відповісти
Туди продають квіти, а за отримані кошти в Україну передають зброю. Як на мене, досить непогана схема.
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01.03.2023 09:30 Відповісти
Наркоту тогда им продавайте, наркота делает людей ещё более счастливыми, но есть нюанс
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01.03.2023 09:31 Відповісти
А взагалі кацап не людина і щасливим кацапа роблять страждання других.
Квіти їм на вінки.
А Україна газовий трубопровід вже перекрила., ви просто поцікавтеся хто зараз сидить наті трубі, і вас як того кірєєва ліквідують, там і зєлєнскій і аразамія і єрмак замішані.
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01.03.2023 09:33 Відповісти
Бажаю Нідерландам "ОСЧАСТЛІВІТЬ" кожну ******** родину в РП!!!
""
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01.03.2023 09:36 Відповісти
Пусть в России повышается спрос на цветы, набранные в букеты в четном количестве.
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01.03.2023 09:41 Відповісти
Надо войти в положение: им на могилки надо.
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01.03.2023 09:45 Відповісти
Можна ще скляні намиста, дзеркальця. Нехай радіють.
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01.03.2023 09:58 Відповісти
ответочка за мн17 от пид...сов
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01.03.2023 10:13 Відповісти
А чего их делать счастливыми? Они и так счастливы.
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01.03.2023 10:13 Відповісти
І що тут такого? Як квіти можуть нашкодити ЗСУ?
Нідерланди нададуть 500 мільйонів євро для ЗСУ.

Уряд Нідерландів розгляне питання постачання F-16, які все одно знімаються з озброєння, до ЗСУ.

Нідерланди та Чехія допоможуть ЗСУ отримати більше мобільних систем протиповітряної оборони
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01.03.2023 10:16 Відповісти
Нехай краще якась Маня купить квіти на могилку "харошего" руського, ніж цими грошима скинеться на бронік для поганого. І взагалі, чим більше кацапи будуть витрачати кошти в Європі на купівлю чогось непридатного для війни, тим краще. Хоч торгівля з цими падлюками і є аморальною.
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01.03.2023 10:19 Відповісти
Пан не вчився у школі і не знає, що таке "руські"?
Чи пан не знає, що з російської на українську слово "руССкій" перекладається як "росіянин"?
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01.03.2023 11:15 Відповісти
Для бажаючих когось повчити: "В українській мові слово «руський» в окремих випадках, принаймні до останнього часу, використовується до понять, що не мають, взагалі кажучи, нічого спільного з Україною або українцями, тобто виступає синонімом до слова «російський». Вживання слова «руський» у цьому значенні має виключно оказіональний характер."
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01.03.2023 14:09 Відповісти
Це не в українській мові, це у суржику. І це явне підігрування російській пропаганді, яка каже, що "руСЬке" = "руССкоє", хоча насправді це геть не так.
В українській же мові "руське" = "давньоукраїнське" - тобто це те, що пов'язано з нашою древньою державою - Русьсю.
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04.03.2023 18:37 Відповісти
І? Нехай завозять квіти. Те, що рашисти витрачатимуть гроші на квіти - це не погано.
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01.03.2023 11:10 Відповісти
Надо же что-то на могилки ложить. Боярышник еще не скоро зацветет.
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01.03.2023 11:17 Відповісти
Как говорил Ленин «Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим». Россия напала на Украину? Цветы в Россию как цветы гитлеру? Ну что вы... это же просто бизнес и только бизнес.
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01.03.2023 11:35 Відповісти
Вони мали на увазі себе. Наприклад, саудитів робить щасливими нафта
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01.03.2023 11:38 Відповісти
поки не прокинуться ці просто ощасливитіватєлі від рускіх калібрів, ***** не дійде... какаяразніца, просто пєрєстаньте стрєлять
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01.03.2023 11:51 Відповісти
И правильно делают, выкачивают валюту на никому не нужную говень. Продавать нужно все, что нельзя использовать в войне, а покупать нельзя ничего. Экономическая война тоже война.
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01.03.2023 12:27 Відповісти
 
 