РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3815 посетителей онлайн
Новости Война
18 742 102

Решение об отводе войск от Бахмута пока не принималось, - Череватый

бахмут

Командование Вооруженных Сил не принимало решения отводить войска от Бахмута в Донецкой области.

Об этом в комментарии CNN заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска), но делаем это организованно, без паники", - сказал он.

"Только командование видит, насколько такая необходимость в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - добавил Череватый.

Смотрите: Боевая работа экипажа БМП 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Бахмуте. ВИДЕО

Бахмут (1604) ВСУ (6666)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
Не хочется обзывать незнакомого человек зеленым ***********. Вы карту БД вокруг Бахмута видели? Осталась одна дорога, которая простреливается с юга и севера. Заводить пополнение в капакн? Как в донецком аэропорту, киборги! Киборги ! А что в итоге? Даже не военному человеку по карте ясно, чтобы удержать Бахмут войска не в город заводить по простреливаемой трассе, а «балконы» контрнаступлением срезать. А так, это угробить остаток боеспособных подразделений в заведомо проигрышной ситуации. Понятно приехали пару хенералов самолично оценить ситуацию и доложили, что хотел услышать самый «главнокомандующий», а как карта ляжет их не заботит! Можно же на глазах всего мира тырить(уже не украинские) деньги на забезпеченні ЗСУ и дальше оставаться у руля! ( Зеленые «скороспелки Цензора, не брызжите слюнями на коммент, не впечатляет).
показать весь комментарий
01.03.2023 14:45
+21
Дурноватое мнение. Потому что без обороны Донецкой области можно не просто забыть про отвоевание «стратегически важных областей», а и и вообще удержание фронта
показать весь комментарий
01.03.2023 14:39
+19
"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки" - чудова відпоідь російським тролям, які закликають нас тут здати Бахмут і нагнітають тут паніку для цього.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Страница 2 из 2
 
 