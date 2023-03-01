Решение об отводе войск от Бахмута пока не принималось, - Череватый

Командование Вооруженных Сил не принимало решения отводить войска от Бахмута в Донецкой области.

Об этом в комментарии CNN заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удерживать территорию, мы это делаем (отводим войска), но делаем это организованно, без паники", - сказал он.

"Только командование видит, насколько такая необходимость в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", - добавил Череватый.

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