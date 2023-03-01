УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10653 відвідувача онлайн
Новини Війна
18 742 102

Рішення про відведення військ від Бахмуту наразі не ухвалювалося, - Череватий

бахмут

Командування Збройних Сил не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмуту на Донеччині.

Про це у коментарі CNN заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки", - сказав він.

"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - додав Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили під Бахмутом більшість підрозділів "вагнерівців", - Маляр

Автор: 

Бахмут (1562) ЗСУ (7638)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Не хочется обзывать незнакомого человек зеленым ***********. Вы карту БД вокруг Бахмута видели? Осталась одна дорога, которая простреливается с юга и севера. Заводить пополнение в капакн? Как в донецком аэропорту, киборги! Киборги ! А что в итоге? Даже не военному человеку по карте ясно, чтобы удержать Бахмут войска не в город заводить по простреливаемой трассе, а «балконы» контрнаступлением срезать. А так, это угробить остаток боеспособных подразделений в заведомо проигрышной ситуации. Понятно приехали пару хенералов самолично оценить ситуацию и доложили, что хотел услышать самый «главнокомандующий», а как карта ляжет их не заботит! Можно же на глазах всего мира тырить(уже не украинские) деньги на забезпеченні ЗСУ и дальше оставаться у руля! ( Зеленые «скороспелки Цензора, не брызжите слюнями на коммент, не впечатляет).
показати весь коментар
01.03.2023 14:45
+21
Дурноватое мнение. Потому что без обороны Донецкой области можно не просто забыть про отвоевание «стратегически важных областей», а и и вообще удержание фронта
показати весь коментар
01.03.2023 14:39
+19
"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки" - чудова відпоідь російським тролям, які закликають нас тут здати Бахмут і нагнітають тут паніку для цього.
показати весь коментар
01.03.2023 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сторінка 2 з 2
 
 