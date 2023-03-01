Рішення про відведення військ від Бахмуту наразі не ухвалювалося, - Череватий
Командування Збройних Сил не ухвалювало рішення відводити війська від Бахмуту на Донеччині.
Про це у коментарі CNN заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки", - сказав він.
"Тільки командування бачить, наскільки така необхідність є в цій ситуації. А потім на засіданні Штабу приймається відповідне рішення. Можу сказати, що зараз такого рішення немає", - додав Череватий.
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