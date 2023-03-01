Россияне из артиллерии обстреляли Чернобаевку и Змиевку на Херсонщине: ранен годовалый мальчик и двое мужчин

Артиллерия РФ обстреляла Чернобаевку Херсонской области, ранен годовалый мальчик. Кроме того, в селе Змиевка в результате вражеского обстрела ранены два человека.

Об этом сообщает в телеграм пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранения получил годовалый мальчик", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что сейчас карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо.

Также в селе Змиевка Херсонской области в результате очередной атаки российских захватчиков ранения получили 54-летний местный житель и 34-летний волонтер из Кривого Рога, сообщает пресс-служба ОВА.

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По данным ОВА, местный житель получил осколочное ранение стопы, у волонтера травмы тяжелее.

"Мужчина, прибывший помогать людям, живущим под постоянными обстрелами, сам попал под плотный вражеский огонь. Он получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги", - отметили в обладминистрации.

Пострадавшие доставлены в Бериславскую больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.