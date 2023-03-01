Именно Россия должна сделать шаги для достижения мира, - Шольц
Россия должна сделать шаги к достижению мира, а для этого должна вывести свои войска с территории Украины.
Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вполне понятно, что Россия напала на Украину, и именно Россия должна сделать сейчас шаг, чтобы сделать мир возможным. А для этого необходим вывод войск", - сказал канцлер.
Он отметил, что сплоченность Запада, являющаяся залогом его силы и безопасности, вместе с решительностью партнеров "удивила и разозлила Путина".
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+2 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий01.03.2023 17:24 Ссылка
+1 Алекс Скела
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+1 Valeriy Strelchenko #552554
показать весь комментарий01.03.2023 17:28 Ссылка
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проговорює це, ніяких посередині. це ж наша мета, ось я про що.
"клиент должен свыкнуться с мыслью, что с деньгами придется расстаться"
Треба їм ще зрозуміти, що за власним бажанням вони цього не зроблять. Їх з України потрібно або викинути, або змусити піти.
Ага -
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