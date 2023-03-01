Именно Россия должна сделать шаги для достижения мира, - Шольц

Россия должна сделать шаги к достижению мира, а для этого должна вывести свои войска с территории Украины.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вполне понятно, что Россия напала на Украину, и именно Россия должна сделать сейчас шаг, чтобы сделать мир возможным. А для этого необходим вывод войск", - сказал канцлер.

Он отметил, что сплоченность Запада, являющаяся залогом его силы и безопасности, вместе с решительностью партнеров "удивила и разозлила Путина".

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