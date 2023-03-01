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Новости Война
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Именно Россия должна сделать шаги для достижения мира, - Шольц

олаф,шольц

Россия должна сделать шаги к достижению мира, а для этого должна вывести свои войска с территории Украины.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вполне понятно, что Россия напала на Украину, и именно Россия должна сделать сейчас шаг, чтобы сделать мир возможным. А для этого необходим вывод войск", - сказал канцлер.

Он отметил, что сплоченность Запада, являющаяся залогом его силы и безопасности, вместе с решительностью партнеров "удивила и разозлила Путина".

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Автор: 

россия (96018) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+2
Зробить вона крок... щоб встановити "русскій мір". Інші кроки можливі тільки під впливом ********.
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01.03.2023 17:24
+1
Росія починає робити жваві кроки лише тоді, як її ставлять раком.
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01.03.2023 17:24
+1
рашистія має стати країною №200!
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01.03.2023 17:28
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Шольц, ти тупий, ілі гдє?
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01.03.2023 17:23 Ответить
для цього необхідним є виведення військ нормально ж
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01.03.2023 17:39 Ответить
Ти віриш що ***** раптом виведе війска?
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01.03.2023 17:53 Ответить
віра тут ні до чого
проговорює це, ніяких посередині. це ж наша мета, ось я про що.
"клиент должен свыкнуться с мыслью, что с деньгами придется расстаться"
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01.03.2023 19:18 Ответить
Зробить вона крок... щоб встановити "русскій мір". Інші кроки можливі тільки під впливом ********.
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01.03.2023 17:24 Ответить
Росія починає робити жваві кроки лише тоді, як її ставлять раком.
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01.03.2023 17:24 Ответить
яке чудове прозріння..., тому що майже до минулого року такі кроки зобов'язана була робити тільки Україна, але росія, боже збав..., що з неї візьмеш, вони ж там придурошні та ще дуже "великі", а ви цивілізовані, слухняні та ще й залежні, тому ви й тільки ви...
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01.03.2023 17:26 Ответить
рашистія має стати країною №200!
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01.03.2023 17:28 Ответить
Розуміння того, що це кацапстан на нас напав, і що щоб ця війна скінчилась - кацапи повинні піти з міжнародно визнаної території України - у Європи вже є.
Треба їм ще зрозуміти, що за власним бажанням вони цього не зроблять. Їх з України потрібно або викинути, або змусити піти.
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01.03.2023 17:30 Ответить
але ж говорити про виведення треба, щоб пройнялися на фоні пздюлєй від ВСУ
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01.03.2023 17:41 Ответить
я Шольцу ставлю умовно плюсика, що не сказав "путін", а саме "росія".
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01.03.2023 17:56 Ответить
"Саме Росія має зробити кроки задля досягнення миру"...
Ага -
""
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01.03.2023 18:23 Ответить
Вітаю Шольца, вірні речі каже. Але є нюанс. В кацапському світогляді ця війна й є "кроком задля досягнення миру" - вони воюють задля встановлення руззкава міра
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01.03.2023 18:24 Ответить
Ще 2 лікарні розбомбити?
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01.03.2023 19:12 Ответить
Яка огидна пика .....
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01.03.2023 23:04 Ответить
 
 