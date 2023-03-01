Саме Росія має зробити кроки задля досягнення миру, - Шольц

Росія має зробити кроки у напрямку досягнення миру, а для цього мусить вивести свої війська з території України.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цілком зрозуміло, що Росія напала на Україну, і саме Росія має зробити зараз крок,.. щоби уможливити мир. А для цього необхідним є виведення військ", - сказав канцлер.

Він зауважив, що згуртованість Заходу, яка є запорукою його сили та безпеки, разом із рішучістю партнерів "здивувала та роздратувала Путіна".

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