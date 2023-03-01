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Новини Війна
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Саме Росія має зробити кроки задля досягнення миру, - Шольц

олаф,шольц

Росія має зробити кроки у напрямку досягнення миру, а для цього мусить вивести свої війська з території України.

Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цілком зрозуміло, що Росія напала на Україну, і саме Росія має зробити зараз крок,.. щоби уможливити мир. А для цього необхідним є виведення військ", - сказав канцлер.

Він зауважив, що згуртованість Заходу, яка є запорукою його сили та безпеки, разом із рішучістю партнерів "здивувала та роздратувала Путіна".

Також читайте: У Німеччині пропонують записувати розмови Шольца і Путіна

Автор: 

росія (65829) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+2
Зробить вона крок... щоб встановити "русскій мір". Інші кроки можливі тільки під впливом ********.
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01.03.2023 17:24
+1
Росія починає робити жваві кроки лише тоді, як її ставлять раком.
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01.03.2023 17:24
+1
рашистія має стати країною №200!
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01.03.2023 17:28
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Шольц, ти тупий, ілі гдє?
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01.03.2023 17:23 Відповісти
для цього необхідним є виведення військ нормально ж
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01.03.2023 17:39 Відповісти
Ти віриш що ***** раптом виведе війска?
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01.03.2023 17:53 Відповісти
віра тут ні до чого
проговорює це, ніяких посередині. це ж наша мета, ось я про що.
"клиент должен свыкнуться с мыслью, что с деньгами придется расстаться"
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01.03.2023 19:18 Відповісти
Зробить вона крок... щоб встановити "русскій мір". Інші кроки можливі тільки під впливом ********.
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01.03.2023 17:24 Відповісти
Росія починає робити жваві кроки лише тоді, як її ставлять раком.
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01.03.2023 17:24 Відповісти
яке чудове прозріння..., тому що майже до минулого року такі кроки зобов'язана була робити тільки Україна, але росія, боже збав..., що з неї візьмеш, вони ж там придурошні та ще дуже "великі", а ви цивілізовані, слухняні та ще й залежні, тому ви й тільки ви...
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01.03.2023 17:26 Відповісти
рашистія має стати країною №200!
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01.03.2023 17:28 Відповісти
Розуміння того, що це кацапстан на нас напав, і що щоб ця війна скінчилась - кацапи повинні піти з міжнародно визнаної території України - у Європи вже є.
Треба їм ще зрозуміти, що за власним бажанням вони цього не зроблять. Їх з України потрібно або викинути, або змусити піти.
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01.03.2023 17:30 Відповісти
але ж говорити про виведення треба, щоб пройнялися на фоні пздюлєй від ВСУ
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01.03.2023 17:41 Відповісти
я Шольцу ставлю умовно плюсика, що не сказав "путін", а саме "росія".
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01.03.2023 17:56 Відповісти
"Саме Росія має зробити кроки задля досягнення миру"...
Ага -
""
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01.03.2023 18:23 Відповісти
Вітаю Шольца, вірні речі каже. Але є нюанс. В кацапському світогляді ця війна й є "кроком задля досягнення миру" - вони воюють задля встановлення руззкава міра
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01.03.2023 18:24 Відповісти
Ще 2 лікарні розбомбити?
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01.03.2023 19:12 Відповісти
Яка огидна пика .....
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01.03.2023 23:04 Відповісти
 
 