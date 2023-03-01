Саме Росія має зробити кроки задля досягнення миру, - Шольц
Росія має зробити кроки у напрямку досягнення миру, а для цього мусить вивести свої війська з території України.
Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цілком зрозуміло, що Росія напала на Україну, і саме Росія має зробити зараз крок,.. щоби уможливити мир. А для цього необхідним є виведення військ", - сказав канцлер.
Він зауважив, що згуртованість Заходу, яка є запорукою його сили та безпеки, разом із рішучістю партнерів "здивувала та роздратувала Путіна".
Топ коментарі
+2 Деніс Войцеховський
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+1 Алекс Скела
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+1 Valeriy Strelchenko #552554
показати весь коментар01.03.2023 17:28 Посилання
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проговорює це, ніяких посередині. це ж наша мета, ось я про що.
"клиент должен свыкнуться с мыслью, что с деньгами придется расстаться"
Треба їм ще зрозуміти, що за власним бажанням вони цього не зроблять. Їх з України потрібно або викинути, або змусити піти.
Ага -
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