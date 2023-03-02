ГУР о событиях в Брянской области: "Продолжение трансформации России"
Разведка Минобороны Украины считает сообщение о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".
Об этом в комментарии Громадському сказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.
"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — говорит Юсов.
2 марта росСМИ сообщили, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
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Але уявіть собі: населення Бєлгородської Народної Республіки повірило і приєдналося! Ото веселий двіж почнеться! А далі Курська, Воронезька та інші народні республіки приєднаються до повстання
Все ето напоминает один советский фильм
- Где здесь свидетели?
-Я свидетель. А что случилось?
Це не ДРГ це РОА.
10.00 - Референдум
12.00 - Визнання БНР
14.00 - Введення миротворчого контингенту
Рашка навіть не встигне відреагувати!!!
Питань багато, але в наш час нічого не сховати.