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ГУР о событиях в Брянской области: "Продолжение трансформации России"

юсов

Разведка Минобороны Украины считает сообщение о столкновении в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

Об этом в комментарии Громадському сказал представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ.

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима путина и тех, кто его поддерживает... Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", — говорит Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РосСМИ заявили, что Путин соберет экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшее время: Песков опроверг (обновлено)

2 марта росСМИ сообщили, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Брянск (117) разведка (4190) россия (96018)


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Топ комментарии
+18
Особенно улыбает что рашисты уже заявили что деревню захватили украинские националисты. А как они поняли что ето националисты? *ДРГ* было в шароварах и вдоль дороги визитки Яроша разбрасывали?
Все ето напоминает один советский фильм
- Где здесь свидетели?
-Я свидетель. А что случилось?
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02.03.2023 13:01
+14
ДРГ-ФСБ проти ФСБ та армії? Бажаю перемоги обом сторонам!

Але уявіть собі: населення Бєлгородської Народної Республіки повірило і приєдналося! Ото веселий двіж почнеться! А далі Курська, Воронезька та інші народні республіки приєднаються до повстання
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02.03.2023 13:01
+14
Путя, долбень, скажу по твоєму " Это исторические земли Украины". Якщо серйозно, то це так насправді, і не тільки ця область. Сподіваюся, що ще за мого життя, раша розпадеться на кусочки.
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02.03.2023 13:06
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Троляки
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02.03.2023 12:58 Ответить
Невже БРЯНСЬКА НР? Хутко визнати, включити до складу США, надіслати військову допомогу...
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02.03.2023 13:00 Ответить
Нема потреби- бо в складі Брянської області зараз анексована в 1919 році українська Стародубщина
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02.03.2023 13:04 Ответить
ДРГ-ФСБ проти ФСБ та армії? Бажаю перемоги обом сторонам!

Але уявіть собі: населення Бєлгородської Народної Республіки повірило і приєдналося! Ото веселий двіж почнеться! А далі Курська, Воронезька та інші народні республіки приєднаються до повстання
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02.03.2023 13:01 Ответить
Особенно улыбает что рашисты уже заявили что деревню захватили украинские националисты. А как они поняли что ето националисты? *ДРГ* было в шароварах и вдоль дороги визитки Яроша разбрасывали?
Все ето напоминает один советский фильм
- Где здесь свидетели?
-Я свидетель. А что случилось?
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02.03.2023 13:01 Ответить
це з вічної совкової "опери" про "бєлополяков", "бєлофінов" etc. Тобто, всіх, хто був проти червоної мерзоти, вони називали "бєлимі".
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02.03.2023 14:45 Ответить
У серливых кацапов уже инстинкт как у собаки павлова, чуть что сразу украинцы с визиткой Яроша )))
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02.03.2023 13:04 Ответить
Путя, долбень, скажу по твоєму " Это исторические земли Украины". Якщо серйозно, то це так насправді, і не тільки ця область. Сподіваюся, що ще за мого життя, раша розпадеться на кусочки.
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02.03.2023 13:06 Ответить
Потихненьку ! Помаленьку !
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02.03.2023 13:08 Ответить
Даєш БНР!!!
Це не ДРГ це РОА.
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02.03.2023 13:09 Ответить
У 1999 році така тактика(тоді- успішна) в пу ВЖЕ БУЛА- перед бомбардуванням Чечні були "теракти чєчєнскіх боєвіков" у мААскві(тц Охотньій ряд), Буйнакськ та інші. Градус істерії підіймався саме такими речами і виступами з росТБ про те, що це "боевики ЗАПАДА, в руках которого Чечня стала разменной монетой". Далі пу бомбить Чечню, тасуючи це з терактами в себе(рязанскій сахар, ага), але обвинувачуючи якийсь "Запад"(нічого нового). Потім, коли бомбардування міст стає відомим на весь світ, пу увімкнув нам відоме "Мы работаем не по цивильным, а только по базам террористов". А за будь-якої спроби перемов(була спроба- зустріч Масхадова з лідерами Інгушетії та Північн. Осетії) рвалося на расєє і це обсмокчувалося на ТБ як "терроризм Запада" і незгодність на перемови з терористами... Так що тактика повториться, а от чи це дасть щось росії- ні. Все ж- дякую, Боже, що мокшанє НАСТІЛЬКИ тупі. І- дякую, ЗСУ.
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02.03.2023 13:11 Ответить
Кремлевкая хунта проводит карательную операцию против народа Брянщины
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02.03.2023 13:20 Ответить
І що далі? Визнання БНР і введення миротворчого контингенту?
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02.03.2023 13:23 Ответить
03.03.2023
10.00 - Референдум
12.00 - Визнання БНР
14.00 - Введення миротворчого контингенту
Рашка навіть не встигне відреагувати!!!
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02.03.2023 13:30 Ответить
Я не зрозумів слів Юсова, то виходить що через наш кордон пройшла якась озброєна група? Як вони там опинилися? Чому не розваіяв факт брехні по потраплянню їх групи через наш кордон? Можливо там є такі групи, та неможливо, а точно є, але московити кажуть, що вони зайшли з території України.
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02.03.2023 13:33 Ответить
А може то місцеві, а там поряд воєнторг був, прикупили рушниці! Там і танки можуть десь завалятися на складі!
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02.03.2023 13:39 Ответить
Та я не прорти, що то можуть бути і місцеві, але кацапи заявили, що вони прибули з території України, що ніби з нашої країни йдуть терористи і один із тих "ашвабадітєлєй" заявив, що перетнули кордон. Якщо білозасрашки, то це зрозуміло, там дрючба-жвачка, а як з нашого боку? Це ж неможливо!
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02.03.2023 13:45 Ответить
Неможливо!!!! Перетнули два кордони.....
Питань багато, але в наш час нічого не сховати.
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02.03.2023 15:17 Ответить
На хіба вони нам потрібні?На якого путіна?Та в нас свого такого лайна вистачає.
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02.03.2023 13:44 Ответить
Басаєв теж, кажуть, спочатку не той був...ТАМ все одно все піде не по плану.
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02.03.2023 14:11 Ответить
Россия - это лоскутковое колониальное создание,скрепленное кровавыми дорожками геноцидов, репресий, массовых убийств и порабощений.
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02.03.2023 14:35 Ответить
Скоріш за все кремлівська провокація як завжди. Потім метро будуть підривати в москві і знаходити візитки Азова.
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02.03.2023 16:07 Ответить
 
 