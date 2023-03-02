Россияне обстреляли четыре громады на Днепропетровщине: повреждены частные дома и автомобили

В четверг, 2 марта, российские военные обстреляли из артиллерии Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Мировскую громады Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Целый день российская армия била по Никопольскому району. Враг выпустил с тяжелой артиллерии более трех десятков разрушительных снарядов. Дважды под обстрел попала Марганецкая громада. Там повреждены два дома и столько же автомобилей. Разрушен гараж", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что агрессор целил и по Покровской, Красногригоревской, Мировской громадах. Там последствия атак еще выясняются.

Как сообщил Лысак, всюду обошлось без погибших и раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли село под Купянском: погибла женщина