Россияне обстреляли четыре громады на Днепропетровщине: повреждены частные дома и автомобили
В четверг, 2 марта, российские военные обстреляли из артиллерии Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Мировскую громады Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Целый день российская армия била по Никопольскому району. Враг выпустил с тяжелой артиллерии более трех десятков разрушительных снарядов. Дважды под обстрел попала Марганецкая громада. Там повреждены два дома и столько же автомобилей. Разрушен гараж", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что агрессор целил и по Покровской, Красногригоревской, Мировской громадах. Там последствия атак еще выясняются.
Как сообщил Лысак, всюду обошлось без погибших и раненых.
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показать весь комментарий02.03.2023 21:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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