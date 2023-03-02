Росіяни обстріляли чотири громади на Дніпропетровщині: пошкоджено приватні будинки та автівки
У четвер, 2 березня, російські військові обстріляли з артилерії Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цілий день російська армія била по Нікопольському району. Ворог випустив з важкої артилерiї понад три десятки руйнівних снарядів. Двічі під обстріл потрапила Марганецька громада. Там пошкоджені два будинки та стільки ж автівок. Понівечений гараж", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що агресор цілив і по Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. Там наслідки атак ще з’ясовують.
Як повідомив Лисак, усюди минулося без загиблих та поранених.
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Voc Vox
показати весь коментар02.03.2023 21:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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