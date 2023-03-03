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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Утром 3 марта по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

По всей Украине объявляли воздушную тревогу 01

По данным телеграмм-каналов, причина объявления тревоги – активность МиГ-31 на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

По состоянию на 10:54 пошли отбои воздушной тревоги по регионам.

авиация (2839) самолет (3616) воздушная тревога (803)


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Український часопис



В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
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03.03.2023 09:17 Ответить
Вони активні -- ми пасивні -- може скоро поміняємся ролями .
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03.03.2023 09:19 Ответить
Вчора Вовочка грізно помахало кулачком і обіцяло не тільки військові наслідки, але і юридичні.
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03.03.2023 09:22 Ответить
С чего бы?
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03.03.2023 09:23 Ответить
Раньше хоть говорили откуда летит. Зебилы вообще уже *** на народ положили .
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03.03.2023 09:24 Ответить
Не летить ,а літає ,те ж саме що раніше в бєлорашці літало.
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03.03.2023 09:32 Ответить
Активна тактична авіація ворога вздовж берегової лінії Азовського моря та вздовж кордону України на Сході.

https://t.me/war_monitor @war_monitor

29.2K viewshttps://t.me/war_monitor/5917 09:30

https://t.me/war_monitor





https://t.me/war_monitor monitor

Є ймовірність комбінованих запусків керованих авіаційних ракет тактичною авіацією, х-47м2 та використання РЕБ для введення сил ППО в оману.
Руські тестують нові тактики.
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03.03.2023 09:35 Ответить
 
 