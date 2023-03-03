По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Утром 3 марта по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 9.10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

По данным телеграмм-каналов, причина объявления тревоги – активность МиГ-31 на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине объявлена воздушная тревога (обновлено)

По состоянию на 10:54 пошли отбои воздушной тревоги по регионам.