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Новини
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Зранку 3 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Станом на 9.10 карта повітряних тривог виглядає так: 

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

За даними телеграм-каналів, причина оголошення тривоги - активність МіГ-31 на території РФ.

Також читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Станом на 10.54 пішли відбої повітряної тривоги по регіонах. 

Автор: 

авіація (4151) літак (2938) повітряна тривога (932)


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Український часопис



В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
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03.03.2023 09:17 Відповісти
Вони активні -- ми пасивні -- може скоро поміняємся ролями .
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03.03.2023 09:19 Відповісти
Вчора Вовочка грізно помахало кулачком і обіцяло не тільки військові наслідки, але і юридичні.
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03.03.2023 09:22 Відповісти
С чего бы?
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03.03.2023 09:23 Відповісти
Раньше хоть говорили откуда летит. Зебилы вообще уже *** на народ положили .
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03.03.2023 09:24 Відповісти
Не летить ,а літає ,те ж саме що раніше в бєлорашці літало.
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03.03.2023 09:32 Відповісти
Активна тактична авіація ворога вздовж берегової лінії Азовського моря та вздовж кордону України на Сході.

https://t.me/war_monitor @war_monitor

29.2K viewshttps://t.me/war_monitor/5917 09:30

https://t.me/war_monitor





https://t.me/war_monitor monitor

Є ймовірність комбінованих запусків керованих авіаційних ракет тактичною авіацією, х-47м2 та використання РЕБ для введення сил ППО в оману.
Руські тестують нові тактики.
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03.03.2023 09:35 Відповісти
 
 