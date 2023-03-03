По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Зранку 3 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 9.10 карта повітряних тривог виглядає так:

За даними телеграм-каналів, причина оголошення тривоги - активність МіГ-31 на території РФ.

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Станом на 10.54 пішли відбої повітряної тривоги по регіонах.