По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Зранку 3 березня по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 9.10 карта повітряних тривог виглядає так:
За даними телеграм-каналів, причина оголошення тривоги - активність МіГ-31 на території РФ.
Станом на 10.54 пішли відбої повітряної тривоги по регіонах.
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В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
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Є ймовірність комбінованих запусків керованих авіаційних ракет тактичною авіацією, х-47м2 та використання РЕБ для введення сил ППО в оману.
Руські тестують нові тактики.