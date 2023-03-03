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Около двух тысяч осужденных вывезли захватчики из Херсонской области

тюрма,вязниця

Из трех учреждений пенитенциарной системы в Херсонской области российские захватчики вывезли около 2 тысяч осужденных.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На оккупированных территориях российские захватчики заключенных в СИЗО оставляли на местах, а осужденных вывозили из колоний.

"Так, заранее, к деоккупации Херсонской области захватчики вывезли часть осужденных в Голопристанское учреждение, которое находится на оккупированной территории на другом берегу Днепра, в Крым, в "Л/ДНР", или даже в Россию. Речь идет приблизительно о 2 тысячах осужденных, которых мы не досчитались в трех учреждениях Херсонской области", - сообщила Высоцкая.

До сих пор остается неизвестно, где находятся осужденные из тюрем Донецкой области. В регионе еще нет деоккупированных учреждений.

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"А в захваченном россиянами Мелитополе Запорожской области под оккупацией оказалась женская колония, где, по нашим данным на 24 февраля 2022 года, содержались около 80 осужденных. Мы пытались хотя бы их эвакуировать, апеллируя к тому, что это женщины. Просили наладить этот процесс по любым правилам, но Мелитопольские оккупационные власти на это не пошли. Сколько сейчас лиц содержится в этой колонии, нам неизвестно, поскольку у нас нет информации, кого и на каких основаниях задерживают и размещают в ней россияне", - добавила Высоцкая.

В первые дни полномасштабного вторжения пенитенциарная система потеряла 11 учреждений и почти 3 тысячи тюремного населения. Плюс – персонал.

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тюрьма (825) юстиция (758) Высоцкая Елена (19) Херсонская область (4862)


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чому їх не випустили, коли бачили, що місто скоро окупують? Керівництво в'язниць просто кинуло ув'язнених і виїхало кудись за кордон. Тепер їх мобілізують до окупантської армії
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03.03.2023 14:16 Ответить
Випустити вбивць, гвалтівників, грабіжників і т.п. наволоч, аби ця мерзота розповзлася по країні і тероризувала громадян? Просто "геніальна" ідея.
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03.03.2023 14:29 Ответить
Бэрегут генофонд, однако...
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03.03.2023 14:16 Ответить
Навряд чи це велика втрата.
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03.03.2023 14:21 Ответить
Треть наверно уже в вагнере. Остальные пойдут как обменный фонд
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03.03.2023 14:25 Ответить
Яке горе, яке горе ! Хто ж нас тепер буде грабувати/вбивати/гвалтувати ?
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03.03.2023 14:40 Ответить
ватна термінологія, ппц((
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03.03.2023 15:01 Ответить
Во первых они граждане Украины и их должны были эвакуировать. Человек лишён свободы и поэтому лишён возможности себя защитить. Точно так же в 14 году бросили осуждённых , персонал и личные дела сотрудников. Ничего и никого не было эвакуировано ни тогда ни сейчас. После войны вся эти товарищи подадут в европейский суд по правам человека и Украина им ещё будет выплачивать от 2-5 тысяч евро. Ну молодцы. Нечего сказать
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03.03.2023 15:35 Ответить
 
 