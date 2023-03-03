Около двух тысяч осужденных вывезли захватчики из Херсонской области

Из трех учреждений пенитенциарной системы в Херсонской области российские захватчики вывезли около 2 тысяч осужденных.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На оккупированных территориях российские захватчики заключенных в СИЗО оставляли на местах, а осужденных вывозили из колоний.

"Так, заранее, к деоккупации Херсонской области захватчики вывезли часть осужденных в Голопристанское учреждение, которое находится на оккупированной территории на другом берегу Днепра, в Крым, в "Л/ДНР", или даже в Россию. Речь идет приблизительно о 2 тысячах осужденных, которых мы не досчитались в трех учреждениях Херсонской области", - сообщила Высоцкая.

До сих пор остается неизвестно, где находятся осужденные из тюрем Донецкой области. В регионе еще нет деоккупированных учреждений.

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"А в захваченном россиянами Мелитополе Запорожской области под оккупацией оказалась женская колония, где, по нашим данным на 24 февраля 2022 года, содержались около 80 осужденных. Мы пытались хотя бы их эвакуировать, апеллируя к тому, что это женщины. Просили наладить этот процесс по любым правилам, но Мелитопольские оккупационные власти на это не пошли. Сколько сейчас лиц содержится в этой колонии, нам неизвестно, поскольку у нас нет информации, кого и на каких основаниях задерживают и размещают в ней россияне", - добавила Высоцкая.

В первые дни полномасштабного вторжения пенитенциарная система потеряла 11 учреждений и почти 3 тысячи тюремного населения. Плюс – персонал.

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