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Близько двох тисяч засуджених вивезли загарбники з Херсонської області

тюрма,вязниця

З трьох установ пенітенціарної системи в Херсонській області російські загарбники вивезли близько 2 тисяч засуджених.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На окупованих територіях російські загарбники ув’язнених у СІЗО лишали на місцях, а засуджених вивозили з колоній.

"Так, завчасно, до деокупації Херсонської області загарбники вивезли частину засуджених до Голопристанської установи, яка знаходиться на досі окупованій території на іншому березі Дніпра, в Крим, в "Л/ДНР", або навіть до Росії. Ідеться про близько 2 тисячі засуджених, яких ми не дорахувалися в трьох установах Херсонської області", - повідомила Висоцька.

Досі залишається невідомо, де зараз перебувають засуджені з в'язниць Донеччині. В області ще немає деокупованих установ.

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"А в захопленому росіянами Мелітополі Запорізької області під окупацією опинилася жіноча колонія, де, за нашими даними станом на 24 лютого 2022 року, утримувалися близько 80 засуджених. Ми намагалися хоча б їх евакуювати, апелюючи до того, що це жінки. Просили налагодити цей процес за будь-якими правилами, але Мелітопольська окупаційна влада на це не пішла. Скільки зараз осіб утримується в цій колонії, нам невідомо, оскільки ми не маємо інформації, кого та на яких підставах затримують і розміщують у ній росіяни", - додала Висоцька.

У перші дні повномасштабного вторгення пенітенціарна система втратила 11 установ і майже 3 тисячі тюремного населення. Плюс - персонал. 

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Автор: 

в’язниця (442) юстиція (732) Висоцька Олена (17) Херсонська область (5851)


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чому їх не випустили, коли бачили, що місто скоро окупують? Керівництво в'язниць просто кинуло ув'язнених і виїхало кудись за кордон. Тепер їх мобілізують до окупантської армії
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03.03.2023 14:16 Відповісти
Випустити вбивць, гвалтівників, грабіжників і т.п. наволоч, аби ця мерзота розповзлася по країні і тероризувала громадян? Просто "геніальна" ідея.
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03.03.2023 14:29 Відповісти
Бэрегут генофонд, однако...
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03.03.2023 14:16 Відповісти
Навряд чи це велика втрата.
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03.03.2023 14:21 Відповісти
Треть наверно уже в вагнере. Остальные пойдут как обменный фонд
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03.03.2023 14:25 Відповісти
Яке горе, яке горе ! Хто ж нас тепер буде грабувати/вбивати/гвалтувати ?
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03.03.2023 14:40 Відповісти
ватна термінологія, ппц((
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03.03.2023 15:01 Відповісти
Во первых они граждане Украины и их должны были эвакуировать. Человек лишён свободы и поэтому лишён возможности себя защитить. Точно так же в 14 году бросили осуждённых , персонал и личные дела сотрудников. Ничего и никого не было эвакуировано ни тогда ни сейчас. После войны вся эти товарищи подадут в европейский суд по правам человека и Украина им ещё будет выплачивать от 2-5 тысяч евро. Ну молодцы. Нечего сказать
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03.03.2023 15:35 Відповісти
 
 