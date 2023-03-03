Близько двох тисяч засуджених вивезли загарбники з Херсонської області

З трьох установ пенітенціарної системи в Херсонській області російські загарбники вивезли близько 2 тисяч засуджених.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На окупованих територіях російські загарбники ув’язнених у СІЗО лишали на місцях, а засуджених вивозили з колоній.

"Так, завчасно, до деокупації Херсонської області загарбники вивезли частину засуджених до Голопристанської установи, яка знаходиться на досі окупованій території на іншому березі Дніпра, в Крим, в "Л/ДНР", або навіть до Росії. Ідеться про близько 2 тисячі засуджених, яких ми не дорахувалися в трьох установах Херсонської області", - повідомила Висоцька.

Досі залишається невідомо, де зараз перебувають засуджені з в'язниць Донеччині. В області ще немає деокупованих установ.

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"А в захопленому росіянами Мелітополі Запорізької області під окупацією опинилася жіноча колонія, де, за нашими даними станом на 24 лютого 2022 року, утримувалися близько 80 засуджених. Ми намагалися хоча б їх евакуювати, апелюючи до того, що це жінки. Просили налагодити цей процес за будь-якими правилами, але Мелітопольська окупаційна влада на це не пішла. Скільки зараз осіб утримується в цій колонії, нам невідомо, оскільки ми не маємо інформації, кого та на яких підставах затримують і розміщують у ній росіяни", - додала Висоцька.

У перші дні повномасштабного вторгення пенітенціарна система втратила 11 установ і майже 3 тисячі тюремного населення. Плюс - персонал.

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