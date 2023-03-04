Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро", - заявил Паппергер.

По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа "Panther" в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

"Panther" - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобный для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.

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Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных налетов. "Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", - сказал он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. "Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", - сказал он.

На сегодняшний день Rheinmetall выпускает около 250 танков.

"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", - сказал Паппергер.

Паппергер считает, что война продлится "вероятно, годами".

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"Западные союзники присылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", - объяснил он.