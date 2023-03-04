Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро", - заявил Паппергер.
По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа "Panther" в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".
"Panther" - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобный для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.
Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных налетов. "Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", - сказал он.
Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. "Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", - сказал он.
На сегодняшний день Rheinmetall выпускает около 250 танков.
"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", - сказал Паппергер.
Паппергер считает, что война продлится "вероятно, годами".
"Западные союзники присылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", - объяснил он.
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СТО СОРОК МІЛЬЙОНІВ ПУКАНІВ!!!
Ви розумієте яка хвиля гівна напереміш з шматками прямих кишок замайорить на обрії, коли вони усі разом розірвуться???
https://www.youtube.com/watch?v=fTBA5tQsDbE
Називається Panther KF51
Порівняно з його попередником розташування відділень у Panther KF51 не змінилося, лише прибрали заряджаючого, а решту екіпажу розсадили в максимально безпечних місцях.
Екіпаж танка складається з трьох осіб: командира, навідника і водія, а також є додаткове місце. Цифрова архітектура влаштована так, що управління датчиками і зброєю може миттєво передаватися між членами екіпажу. Кожна станція оператора може переймати завдання і ролі в інших, зберігаючи при цьому повну функціональність.
Танк оснащений гарматною системою Rheinmetall Future Gun System (FGS), що складається з гладкоствольної гармати L52 калібром 130 мм і повністю автоматичної системи подачі ***********, автозавантажувач вміщує 20 готових снарядів.
Був встановлений 12,7-мм спарений кулемет (тоді як на ********* російському танку на базі "Армати" Т-14 - 7,62-мм спарений кулемет), однак із зенітними кулеметами історія зворотна - 7,62-мм зенітний кулемет з дистанційним управлінням у Panther KF51 і 12,7-мм Корд у Т-14. Усі кулемети дистанційно-керовані, що дає безпеку екіпажу.
Танк оснащений ******** електронікою, що має багатоканальний приціл із тепловізором, автоматичним супроводом цілі та лазерним далекоміром. Завдяки панорамному оптичному датчику SEOSS та основному пристрою бойового прицілювання EMES командир і навідник можуть спостерігати і вражати цілі незалежно один від одного як вдень, так і вночі, при цьому стабілізована денна та ІЧ-оптика з вбудованим лазерним далекоміром доступна обом. Крім того, через дисплей у бойовому відділенні екіпаж має цілодобовий огляд околиць машини на 360°. Є "повністю оцифрована система передачі даних NGVA, яка гарантує оперативні можливості та автоматизацію наступного покоління".
Також, танк має пускову установку для розвідувальних БПЛА і дронів-камікадзе HERO-120, здатні випускати одночасно до 4-х таких дронів. На верхівці також розташований квадрокоптер, часом перебування в повітрі ~30 хвилин, що допомагає танку бачити ціль навіть поза її видимістю для танка
Заявлено, що KF51 Panther має три рівні захисту: пасивний, реактивний і активний. Самий внутрішній шар складається з суцільнозварної сталевої броні, прикритої модулями пасивної броні. Другий шар складається з реактивної броні на основі датчиків, а останній шар складається з системи активного захисту (APS) Rheinmetall Active Defense System (ADS). Танк має захист від усіх типів *********** завдяки захисту AMAP, що виконує як функцію ППО, так і функцію захисту від різних протитанкових снарядів або підкаліберних ***********. Ця система була адаптована навіть від протитанкових снарядів, що б'ють зверху. Датчики розпізнають загрозу від світіння двигуна ракети і використовують аерозольну завісу, яка маскує танк у всіх світлових діапазонах.
Загрози зверху Panther усуває за допомогою Rheinmetall TAPS - системи захисту від верхньої атаки. У танку присутні протитанкові самонавідні ракети[уточнити], які атакують у дах танків супротивника, як, наприклад, FGM-148 Javelin.
У підсумку, KF-51 Panther має найпотужнішу у світі гармату, міцну броню і десяток бойових безпілотників.
А кацапы свою Арену только на выставках показывают
Їм буде дуже корисно завчасно знати умови роботи в Україні.