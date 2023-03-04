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Новости
14 011 121

Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

panther

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро", - заявил Паппергер.

По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа "Panther" в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

"Panther" - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобный для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.

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Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных налетов. "Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", - сказал он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. "Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", - сказал он.

На сегодняшний день Rheinmetall выпускает около 250 танков.

"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", - сказал Паппергер.

Паппергер считает, что война продлится "вероятно, годами".

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"Западные союзники присылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", - объяснил он.

Германия (7059) завод (515) танк (2271) Украина (45003)


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Топ комментарии
+28
"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро" Джерело:

Нууу... Не знаю, не знаю... А ви з турками поспілкуйтеся - вони у нас завод безпілотників хтіли збудувать. Я так собі думаю, що оті "200млн євро" підуть тільки на підключення електрики. А ще ж і воду підвести треба буде, і каналізацію зробить... Мільярд, не менше! Ну а потім вже можете фундамент заливать...

Сподіваюсь, що в КМУ зрозуміють, що це сарказм, а не настанова...
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04.03.2023 09:39
+26
Не при єтой власти зенегодяев , они меньше 30 % отката не берут. Про завод байрактаров все в курсе?
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04.03.2023 09:36
+19
Круто! Завод "Байрактар" у нас вже є. Тепер ще "Райнметал" буде.
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04.03.2023 09:35
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Та шож ви робите???
СТО СОРОК МІЛЬЙОНІВ ПУКАНІВ!!!
Ви розумієте яка хвиля гівна напереміш з шматками прямих кишок замайорить на обрії, коли вони усі разом розірвуться???
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04.03.2023 10:24 Ответить
А електрикам за підключення вже заплатили?
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04.03.2023 10:26 Ответить
Ось таке вони планують випускати:

https://www.youtube.com/watch?v=fTBA5tQsDbE

Називається Panther KF51
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04.03.2023 10:34 Ответить
Panther KF51 - німецький основний бойовий танк. Був представлений концерном Rheinmetall на міжнародній виставці Eurosatory 13 червня 2022 року. Має приблизно таке ж бронювання, як і його попередник Leopard 2A7. KF51 Panther базується на корпусі Leopard 2, від якого також успадковані силовий агрегат (дизель V12 MTU MB 873 MB-501), трансмісія і ходова частина. Однак при масі 59 тонн він важить приблизно на три тонни менше, ніж останній, і має дальність ходу близько 500 км.

Порівняно з його попередником розташування відділень у Panther KF51 не змінилося, лише прибрали заряджаючого, а решту екіпажу розсадили в максимально безпечних місцях.

Екіпаж танка складається з трьох осіб: командира, навідника і водія, а також є додаткове місце. Цифрова архітектура влаштована так, що управління датчиками і зброєю може миттєво передаватися між членами екіпажу. Кожна станція оператора може переймати завдання і ролі в інших, зберігаючи при цьому повну функціональність.

Танк оснащений гарматною системою Rheinmetall Future Gun System (FGS), що складається з гладкоствольної гармати L52 калібром 130 мм і повністю автоматичної системи подачі ***********, автозавантажувач вміщує 20 готових снарядів.

Був встановлений 12,7-мм спарений кулемет (тоді як на ********* російському танку на базі "Армати" Т-14 - 7,62-мм спарений кулемет), однак із зенітними кулеметами історія зворотна - 7,62-мм зенітний кулемет з дистанційним управлінням у Panther KF51 і 12,7-мм Корд у Т-14. Усі кулемети дистанційно-керовані, що дає безпеку екіпажу.

Танк оснащений ******** електронікою, що має багатоканальний приціл із тепловізором, автоматичним супроводом цілі та лазерним далекоміром. Завдяки панорамному оптичному датчику SEOSS та основному пристрою бойового прицілювання EMES командир і навідник можуть спостерігати і вражати цілі незалежно один від одного як вдень, так і вночі, при цьому стабілізована денна та ІЧ-оптика з вбудованим лазерним далекоміром доступна обом. Крім того, через дисплей у бойовому відділенні екіпаж має цілодобовий огляд околиць машини на 360°. Є "повністю оцифрована система передачі даних NGVA, яка гарантує оперативні можливості та автоматизацію наступного покоління".

Також, танк має пускову установку для розвідувальних БПЛА і дронів-камікадзе HERO-120, здатні випускати одночасно до 4-х таких дронів. На верхівці також розташований квадрокоптер, часом перебування в повітрі ~30 хвилин, що допомагає танку бачити ціль навіть поза її видимістю для танка

Заявлено, що KF51 Panther має три рівні захисту: пасивний, реактивний і активний. Самий внутрішній шар складається з суцільнозварної сталевої броні, прикритої модулями пасивної броні. Другий шар складається з реактивної броні на основі датчиків, а останній шар складається з системи активного захисту (APS) Rheinmetall Active Defense System (ADS). Танк має захист від усіх типів *********** завдяки захисту AMAP, що виконує як функцію ППО, так і функцію захисту від різних протитанкових снарядів або підкаліберних ***********. Ця система була адаптована навіть від протитанкових снарядів, що б'ють зверху. Датчики розпізнають загрозу від світіння двигуна ракети і використовують аерозольну завісу, яка маскує танк у всіх світлових діапазонах.

Загрози зверху Panther усуває за допомогою Rheinmetall TAPS - системи захисту від верхньої атаки. У танку присутні протитанкові самонавідні ракети[уточнити], які атакують у дах танків супротивника, як, наприклад, FGM-148 Javelin.

У підсумку, KF-51 Panther має найпотужнішу у світі гармату, міцну броню і десяток бойових безпілотників.
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04.03.2023 10:36 Ответить
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04.03.2023 10:38 Ответить
активная защита - это круто. В Израиле система Трофи уже не раз защитила их танки от ракет и РПГ. Правда радар системы никто не защитит от пули, к сожалению
А кацапы свою Арену только на выставках показывают
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04.03.2023 11:19 Ответить
Ну побачимо як переговори триватимуть 2 місяці з нашими корупціонерами чиновниками.
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04.03.2023 10:39 Ответить
Треба спуститись на землю і, для початку, хоча б налагодити виробництво снарядів та набоїв в достатній кількості.
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04.03.2023 13:38 Ответить
Це була б дуже правильна і корисна інтеграція у ЄС.
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04.03.2023 10:56 Ответить
З початку проконсультуйтесь з Турецким Байрактаром - скіки коштує підклбчення енергії в Україні. Судячи з того, шо вирбничі площі для виробництва танків значно більше то вам це стане десь у 10% від 200 млн. А взагалі 200 млн, як до заводу то і не так вже і багато - як шо німці будують стадіони під ключ за 160-170, а у нас десь визодить 500, то було б зер гут. Та й нарід повинен помудрішати.
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04.03.2023 11:02 Ответить
Під заводом мається на увазі встановлення німецької башти на німецький корпус і все.
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04.03.2023 11:21 Ответить
можна робити ставки на якому етапі німці відмовляться від цієї ідеї (якщо вона таки була у них) - на етапі виділення земельної ділянки? чи на етапі отримання техумов?
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04.03.2023 11:33 Ответить
Ермак цього не допусте, зоб Україна стала недосяжної до раши
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04.03.2023 12:34 Ответить
Думаю їх зає@уть відкатами.. то може бути навіть акція піар+ дискредитація Уа. ОПа їх запрошують - занавіс і оплески. Починають їх доїти - НАТО не може заплющити на це очі і на інших 10 років бай бай альянс вже під оплески і занавіс московії. Що що а московія вміє грати в довгу (нажаль для України). Чудовий приклад: очікування з 14 по 22 рік, ( потрібний недолугий президент, опа клептократів, лагідний міністр МО) і потім раз і за 3 дні мінус 20% території, і якби не звичайний людський опір напевно було і всі 100%.
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04.03.2023 15:16 Ответить
До речі окрім відкатів і діскредитації Уа, московія отримає ще ібагато технологічних таємниць по побудові танків.
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04.03.2023 15:22 Ответить
ну що ж,можу привітати вас всіх радісних зі смертю вітчизняної оборонки. одна ця новина говорить про тенденції що ніхто її відновлювати не буде,нашим похрен,а партнерам конкурент не потрібен.амінь,відмучилась
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04.03.2023 20:47 Ответить
Ну Рейнметал може поцікавитися у Лакшмі Міттала, що таке ЗЕлені рейдерські атаки на завод.
Їм буде дуже корисно завчасно знати умови роботи в Україні.
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05.03.2023 01:51 Ответить
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