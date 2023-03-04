Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні
Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.
"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро", - заявив керівник компанії Армін Паппергер.
За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяльними". Паппергер сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".
"Panther" - це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це - розробка на основі Leopard 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників.
Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів. "Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним", - сказав він.
Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. "Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало", - сказав він.
На сьогоднішній день Rheinmetall випускає близько 250 танків.
"Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", - сказав Паппергер
Паппергер вважає, що війна триватиме "ймовірно, роками".
"Західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", - пояснив він.
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СТО СОРОК МІЛЬЙОНІВ ПУКАНІВ!!!
Ви розумієте яка хвиля гівна напереміш з шматками прямих кишок замайорить на обрії, коли вони усі разом розірвуться???
https://www.youtube.com/watch?v=fTBA5tQsDbE
Називається Panther KF51
Порівняно з його попередником розташування відділень у Panther KF51 не змінилося, лише прибрали заряджаючого, а решту екіпажу розсадили в максимально безпечних місцях.
Екіпаж танка складається з трьох осіб: командира, навідника і водія, а також є додаткове місце. Цифрова архітектура влаштована так, що управління датчиками і зброєю може миттєво передаватися між членами екіпажу. Кожна станція оператора може переймати завдання і ролі в інших, зберігаючи при цьому повну функціональність.
Танк оснащений гарматною системою Rheinmetall Future Gun System (FGS), що складається з гладкоствольної гармати L52 калібром 130 мм і повністю автоматичної системи подачі ***********, автозавантажувач вміщує 20 готових снарядів.
Був встановлений 12,7-мм спарений кулемет (тоді як на ********* російському танку на базі "Армати" Т-14 - 7,62-мм спарений кулемет), однак із зенітними кулеметами історія зворотна - 7,62-мм зенітний кулемет з дистанційним управлінням у Panther KF51 і 12,7-мм Корд у Т-14. Усі кулемети дистанційно-керовані, що дає безпеку екіпажу.
Танк оснащений ******** електронікою, що має багатоканальний приціл із тепловізором, автоматичним супроводом цілі та лазерним далекоміром. Завдяки панорамному оптичному датчику SEOSS та основному пристрою бойового прицілювання EMES командир і навідник можуть спостерігати і вражати цілі незалежно один від одного як вдень, так і вночі, при цьому стабілізована денна та ІЧ-оптика з вбудованим лазерним далекоміром доступна обом. Крім того, через дисплей у бойовому відділенні екіпаж має цілодобовий огляд околиць машини на 360°. Є "повністю оцифрована система передачі даних NGVA, яка гарантує оперативні можливості та автоматизацію наступного покоління".
Також, танк має пускову установку для розвідувальних БПЛА і дронів-камікадзе HERO-120, здатні випускати одночасно до 4-х таких дронів. На верхівці також розташований квадрокоптер, часом перебування в повітрі ~30 хвилин, що допомагає танку бачити ціль навіть поза її видимістю для танка
Заявлено, що KF51 Panther має три рівні захисту: пасивний, реактивний і активний. Самий внутрішній шар складається з суцільнозварної сталевої броні, прикритої модулями пасивної броні. Другий шар складається з реактивної броні на основі датчиків, а останній шар складається з системи активного захисту (APS) Rheinmetall Active Defense System (ADS). Танк має захист від усіх типів *********** завдяки захисту AMAP, що виконує як функцію ППО, так і функцію захисту від різних протитанкових снарядів або підкаліберних ***********. Ця система була адаптована навіть від протитанкових снарядів, що б'ють зверху. Датчики розпізнають загрозу від світіння двигуна ракети і використовують аерозольну завісу, яка маскує танк у всіх світлових діапазонах.
Загрози зверху Panther усуває за допомогою Rheinmetall TAPS - системи захисту від верхньої атаки. У танку присутні протитанкові самонавідні ракети[уточнити], які атакують у дах танків супротивника, як, наприклад, FGM-148 Javelin.
У підсумку, KF-51 Panther має найпотужнішу у світі гармату, міцну броню і десяток бойових безпілотників.
А кацапы свою Арену только на выставках показывают
Їм буде дуже корисно завчасно знати умови роботи в Україні.