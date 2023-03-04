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Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора НАБУ

набу

Комиссия выбрала 3 победителей конкурса на директора НАБУ. В дальнейшем будущего главу Бюро должен избрать Кабинет Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ

"Сегодня, 4 марта 2023 года, комиссия по проведению конкурса на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины через открытое голосование определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей Директора НАБУ для представления Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Ими стали:

  • Гупяк Сергей – начальник 4-го следственного отдела Теруправления Госбюро расследований в Хмельницком;
  • Кривонос Семен – руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;
  • Осипчук Роман – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на должность директора НАБУ Рыковцев, получавший 3 800 грн зарплаты, объяснил, откуда у жены биткоины почти на 200 тыс. грн

Финальный этап собеседований предполагал собеседование на добродетель и профессиональную компетентность. В дальнейшем будущего главу Бюро должен избрать Кабинет министров.

Следившие за этим конкурсом в компании Transparency International Ukraine отметили, что члены комиссии Карен Гринавей и Алексей Савчук отказались голосовать за избрание тройки, поскольку, по их словам, они не поддерживают всех кандидатов из этой тройки. Однако госпожа Карен подчеркнула, что надеется на разумный подход Кабмина к выбору достойного главы НАБУ.

Напомним, предыдущий директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник был назначен на этот пост 16 апреля 2015 г. указом пятого президента Украины Петра Порошенко. 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек, и НАБУ временно возглавил его первый заместитель Гизо Углава.

Старт конкурса на главу НАБУ блокировался до августа 2022 года. В декабре Комиссия по отбору завершила прием документов от кандидатов – их было 78.

НАБУ (4230) конкурс (1143)


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Топ комментарии
+41
Кабинет министрів не виборний орган,
кодло корупціонерів та злодіїв
обірає таку важливу людину щоб він з ними боровся!)
Оберить Юзика або Жеку
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04.03.2023 10:32
+38
"Кривонос Семен - керівник Державної інспекції архітектури та містобудування "

Тобто чорт, який ніколи не займався правоохоронною діяльністю, може керувати набу? Схоже нас тримають за лохів з цим конкурсом.
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04.03.2023 10:52
+32
Сметанат борщу



Україна зробила великий стрибок у боротьбі з корупцією і закупила фляги для ЗСУ у 10 разів дорожче,- Шмигаль.
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04.03.2023 11:04
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Правила форума Совет форумчан
Кабинет министрів не виборний орган,
кодло корупціонерів та злодіїв
обірає таку важливу людину щоб він з ними боровся!)
Оберить Юзика або Жеку
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04.03.2023 10:32 Ответить
Аде це й не виборна посада, а в цілому так - маневр з вибором Кабміном таке собі…
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04.03.2023 10:38 Ответить
Всемудачи
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04.03.2023 10:38 Ответить
В комісії більшість теж була зелена?
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04.03.2023 10:42 Ответить
Якщо майбутній очільник НАБУ не дуже заплямований, є надія, що Штати зможуть ефективно поспілкуватися з ним індивідуально, щоб розширити його кругогляд у правильному напрямку.
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04.03.2023 10:44 Ответить
https://facebook.com/gosofiya.com.ua?__tn__=C-R&*****=0&eav=AfYuDh19NoSanX92GHEb5syRp-K5umbPLvGiqONMJUTJmIJRJiUDhypc7eo4vEsRFS0 ГО Софiя

Хто такий насправді - колишній прокурор Вінницької обласної прокуратури - злочинець корупціонер - Сергій Леонідович Гупяк, який за сприяння - злочинця корупціонера - Соколового В.П. - отримав посаду начальника 4-го СВ ТУ ДБР у місті Хмельницькому (з розташуванням у місті Вінниця):

Займаючи посаду старшого слідчого прокуратури м.Вінниці - Сергій Гупяк - увійшов до складу ОЗУ оргзлочинного угрупування і злочинно приховав тяжкі злочини працівників правоохоронних органів УМВС, інформація додається :
https://m.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE?__tn__=%2As-R&*****=0&eav=AfYkDCtbUG0N-N53dGXXVxY3kLSRQeZ2ALG91c-CdBfZoEcERixvudiOA_YQrXU3CVk #Нагадуємо про подію, яка сталася 19 травня 2010 року в Староміському райвідділі міліції, в службовому кабінеті №207, на Ленінградській, 73, м. Вінниці де керівником даного підрозділу був полковник міліції Дубецький Ю.О., його заступник Бондаренко І.М., начальник відділення по слідству Кушнір В.М. Слідчий Дзьонь В.В. прийшов на службу у підрозділ з 01 березня 2010 року після закінчення з відзнакою слідчого факультету Одеського державного юридичного університету МВС України. Під час виконання своїх службових обов'язків слідчий даного підрозділу старший лейтенант міліції Дзьонь Валентин Валентинович в своєму службовому кабінеті в робочий час був закатований співробітниками слідчого відділення цього підрозділу та застрелений з табельної зброї Суслика Максима Петровича: «тому що мертві не розповідають правду». Батьки, родичі, друзі, однокурсники Валентина до цього часу вкрай стурбовані і засуджують такий перебіг подій в кінці робочого дня в міліцейському підрозділі м. Вінниці.
На місце пригоди прибули: - начальник УМВС у Вінницькій області Нонік В.В., його заступник Хорзов А.І., заступник по кадрам УМВС Остапчук В.М., начальник Вінницького МУ Куций Ю.І., прокурор Вінницької області Шморгун О.С. заступник прокурора Вінницької області Сичук В.В., прокурор Староміськоїпрокуратури м. Вінниці Шидловський В.С., який особисто виніс постанову від 21.05.2010 року про службову недбалість всіх працівників РВ (без особи), без будь-яких висновків експертиз і розпочав слідство по одній версії - «самогубство» з надією на експерта Жука В'ячеслава, який особисто сам робив огляд тіла на місці події, оцінив обстановку і в акті судово-медичної експертизи змінив постріл в спину на постріл спереду під заказану версію...***
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpolitiko.ua%2Fblogpost123210%3Ffbclid%3DIwAR1PewOp5CDqb1KRwR8PeaQLFZwiCfuJXmC6Al9tOBfI1L475LCiaG25In8&h=AT0rH9LLP4NKGxT78lYBCxF3n5T13KyD2XS9aRu0EQjhyhm-xi61CYa6_pgUq_EMtrkGebOwER2DAcDkI2iIDJiOXgjGBcJRl2MkGDmDnog0O7S2XLrc7epWFAyJfjjX9gArxnTwfKCOicnXsfjbKP0 https://politiko.ua/blogpost123210
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04.03.2023 11:20 Ответить
Особливо спілкуватись там немає з ким, зважаючи на те , що учасник комісії колишня слідча ФБР Карен А. Грінавей відмовилась голосувати за ту трійку. Тому процес перевиборів можна запускати уже відразу. Особливо цікава у цій трійці постать керівника держінспекції архітектури..., а це такі собі видачі платних дозволів, ліцензій та ін. корупційних заморочок, а це яким чином до правоохоронної діяльності? Це щось нагадує процес призначення сексологині в дипломатію, або заступником комітету з нацбезпеки лікарку бузуглу чи то колю котлету керівником делегації в ПАРЕ.
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04.03.2023 14:58 Ответить
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза

Хочу всіх привітати з ще однією перемогою нашої влади. Те, що ОП не вдалося провернути з САП, вдалося з НАБУ. Аплодисменти переходящі у овації! З величезною вірогідністю Конкурс на посаду Голови НАБУ виграє Семен Кривонос, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Раніше це було... ДАБІ, яке давно вже є символом корупції у владі зі дня створення. Цікаво інше. Кривонос вже колись намагався очолити Одеське НАБУ. Туди він хотів пити з посади заступника Одеської митниці. Але через мутні історії з квартирами його визнали недоброчесним. Тож для очільника Одеської філії НАБУ він не підійшов, а для Голови НАБУ все ок. Злі язики з Банкової підтвердили мені, що Кривонос на 100% людина Єрмака. Не на 99% або 95%, а саме на 100%. Він дружить з Олексієм Кулебою, заступником Єрмака та має близки приятельскі відносини з колишнім міністром Мінрегіону та нинішнім головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим, до якого у НАБУ є питання. Але щось мені підсказує, що після призначення Кривоноса вже не буде. Людина з САП влучно сказала, що після призначення Кривоноса треба буде визнати, що конкурс виграв ОП. Це означає, що НАБУ стає каральним органом Банкової і буде працювати в першу чергу по опозиції. А справу у нас можна висмоктати з пальця, якщо є наказ. На фоні останніх подій з незрозумілими справами від НАБУ мені здається, що на антикорупційній структурі можна сміливо ставити хрест і думати про її реформу. PS Але не все так погано. Халімону Клочко та іншим слугам можна видохнути. Поки вони будуть лояльні Офісу президента їм нічого не загрожує. І уявляю, як психує Трухін, який трохи не дотягнув. Але це таке...
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04.03.2023 18:26 Ответить
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04.03.2023 10:46 Ответить
"Кривонос Семен - керівник Державної інспекції архітектури та містобудування "

Тобто чорт, який ніколи не займався правоохоронною діяльністю, може керувати набу? Схоже нас тримають за лохів з цим конкурсом.
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04.03.2023 10:52 Ответить
Директором Національного бюро може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше десяти років,

досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п'яти років,
володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.

Відкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлінні Національного антикорупційного бюро України
проводиться у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.

Про Національне антикорупційне бюро України


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
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04.03.2023 11:27 Ответить
Архітектора, - керівника чиненайбільш корупційної структури у державі, нечистоплотного мєнта мітять на керівника антикорупційної структури? Члени тої комісії похмелялись під час конкурсу чи як це чудне дійство розуміти?
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04.03.2023 12:05 Ответить
...а президентом може бути люба зєльона муйня, без стажу роботи будь де
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04.03.2023 16:57 Ответить
от його і призначать на посаду. серед цих трьох, у нього є тісніші зв'язки з опу.
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04.03.2023 11:29 Ответить
Вони хабарники усі три, тому можуть бути добрі стосунки з ОП.
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04.03.2023 13:44 Ответить
Як він доброчесність пройшов з такою посадою? Ні на що не натякаю,але ж будівельна інспекція…
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04.03.2023 12:06 Ответить
Сметанат борщу



Україна зробила великий стрибок у боротьбі з корупцією і закупила фляги для ЗСУ у 10 разів дорожче,- Шмигаль.
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04.03.2023 11:04 Ответить
ну цеж не яйці по 17грн. чи вже забули і не актульно?
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04.03.2023 20:41 Ответить
руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства; - человек с таким анамнезом не может быть добропорядочным по определению.
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04.03.2023 11:07 Ответить
Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет Міністрів???

КМ может только утвердить уже избранного комиссией очільника Бюро
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04.03.2023 11:24 Ответить
Нажаль, наші закони про всі ці конкурси були прийняті таким чином, щоб влада мала право вирішального голосу в фіналі конкурсів. А хоч одного свого кандидата до топ-3 влада завжди може прогягнути. Я про це писав ще у 2017му...
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04.03.2023 14:44 Ответить
мусарня ..одні продажні морди..нема порядноъ людини..хто це людоподыбне лайно вибрав..цим рилам очевидно пожиттэве кожному зароблено і пекло упридачу..тьфу
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04.03.2023 11:28 Ответить
Хто такий насправді - колишній прокурор Вінницької обласної прокуратури - злочинець корупціонер -

Сергій Леонідович Гупяк,
який за сприяння - злочинця корупціонера - Соколового В.П. - отримав посаду начальника 4-го СВ ТУ ДБР у місті Хмельницькому (з розташуванням у місті Вінниця)...

https://bastion.tv/stali-vidomi-rezultati-pershogo-rejtingu-kandidativ-u-direktori-nabu_n51532
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04.03.2023 11:32 Ответить
Как представителю команды, боровшейся с коррупцией на Одесской таможне,

Кривоносу
была высказана поддержка со стороны американского сенатора Джона Маккейна, которого называли большим другом Украины.

Источник: https://comments.ua/dossier/item/person/468-krivonos-semen-yurevich.html
© Comments.ua
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04.03.2023 11:38 Ответить
Кривонос
У 2005 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Національний аграрний університет за спеціальністю «агрономія».
У 2007 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління.
У 2010 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію спеціаліста права.

У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 2020 року по 2021 рік був головою громадської організації «Офіс простих рішень та результатів» СААКА)
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04.03.2023 12:00 Ответить
Все то добре. Але як потрапити на посаду в будівельній інспекції без корупції
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04.03.2023 12:18 Ответить
Подивитись скільки у нього замлі ! Він фермер ? Ні. ніякий фермер стільки землі не обробить ! Він хабарник !
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04.03.2023 13:42 Ответить
ОСИПЧУК Роман Сергійович
Находится в базе Миротворца

https://myrotvorets.center/criminal/osipchuk-roman-sergeevich/

Может полный тезка?
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04.03.2023 11:51 Ответить
Тобто ермак
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04.03.2023 12:23 Ответить
Чтобы заработали законы военного времени и начался расстрел ворья, всего навсего надо объявить войну, найдут тысячи предлогов чтобы не делать этого и продолжат хапать, хапать и хапать.
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04.03.2023 12:54 Ответить
как стать богатым - надо как кривонос - оформить кредит родственниками на 800 тыс долл., а потом товоя жена выкупила его за 600 долл!! причем кредит был под залогом...
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04.03.2023 12:55 Ответить
Ну а тепер КМ має вибирати кращих серед гірших.....чи гірших серед кращих???
Щось я з цим питанням заплутався. Але одне зрозуміло, що вибір так собі.
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04.03.2023 13:04 Ответить
Бляха....який позор!
Це провал.
Це ж як треба було все це замутити щоб залишилось три чорта на вибір кабміна!
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04.03.2023 13:13 Ответить
Усі 3 персони доларові мілліонери. Вони хабарники.
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04.03.2023 13:38 Ответить
УРА МЫ ЖДАЛИ,ЖДАЛИ И НАКОНЕЦ ДОЖДАЛИСЬ ... ОПЯТЬ ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ .... ВЕСНА ПРИШЛА , И САДИТЬ ОПЯТЬ НЕ БУДЕМ
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04.03.2023 14:16 Ответить
оберуть кого треба...-дєрмаку
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04.03.2023 14:42 Ответить
Його будь-який з цих трьох влаштовує. Усі вони хабарники зі стажем.
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04.03.2023 17:19 Ответить
Конкурс - яке лайно смачніше і корисніше.
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04.03.2023 14:48 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWvIHlHBLbDAf27aF99rmlswA0jbEovdy3Sv49SwYWDRI3N1zg_CQXRKY6mYuDu067vqZH1pqLDTppnTPKEPSZlAGVN1PEfHveao2pZ8kGV3HkFae-4l-aRJADsvs3Ra_jclbV3mzNa67j-HHfNjBJ4w_KsXKxaufzhCmN8qPAPkA&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0H3FgbYd5amSNBkNfPVhSQ3eiWPbYdcA8PwHq4oaHicrj84tGGq9omGGULkFTK9mPl?__cft__[0]=AZWvIHlHBLbDAf27aF99rmlswA0jbEovdy3Sv49SwYWDRI3N1zg_CQXRKY6mYuDu067vqZH1pqLDTppnTPKEPSZlAGVN1PEfHveao2pZ8kGV3HkFae-4l-aRJADsvs3Ra_jclbV3mzNa67j-HHfNjBJ4w_KsXKxaufzhCmN8qPAPkA&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·

Хочу всіх привітати з ще однією перемогою нашої влади. Те, що ОП не вдалося провернути з САП, вдалося з НАБУ. Аплодисменти переходящі у овації!

З величезною вірогідністю Конкурс на посаду Голови НАБУ виграє Семен Кривонос, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Раніше це було... ДАБІ, яке давно вже є символом корупції у владі зі дня створення. Цікаво інше. Кривонос вже колись намагався очолити Одеське НАБУ. Туди він хотів пити з посади заступника Одеської митниці. Але через мутні історії з квартирами його визнали недоброчесним. Тож для очільника Одеської філії НАБУ він не підійшов, а для Голови НАБУ все ок.

Злі язики з Банкової підтвердили мені, що Кривонос на 100% людина Єрмака. Не на 99% або 95%, а саме на 100%. Він дружить з Олексієм Кулебою, заступником Єрмака та має близки приятельскі відносини з колишнім міністром Мінрегіону та нинішнім головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим, до якого у НАБУ є питання. Але щось мені підсказує, що після призначення Кривоноса вже не буде.

Людина з САП влучно сказала, що після призначення Кривоноса треба буде визнати, що конкурс виграв ОП. Це означає, що НАБУ стає каральним органом Банкової і буде працювати в першу чергу по опозиції. А справу у нас можна висмоктати з пальця, якщо є наказ. На фоні останніх подій з незрозумілими справами від НАБУ мені здається, що на антикорупційній структурі можна сміливо ставити хрест і думати про її реформу.

PS Але не все так погано. Халімону Клочко та іншим слугам можна видохнути. Поки вони будуть лояльні Офісу президента їм нічого не загрожує. І уявляю, як психує Трухін, який трохи не дотягнув. Але це таке...
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04.03.2023 15:54 Ответить
Не уявляю де ви там у тому зміїному кублі опозицію побачили. Всі вони між собою дружно ділять державну владу і грабують український народ. Всі новиє ліца при владі уе підзабуті колишні чи їх холуї або нащадки
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04.03.2023 16:00 Ответить
Згодом корупціонера на посаді найважливішого антикорупційного органу держави, протягом 7 років звільнити буде неможливо, не змінивши закон, оскільки повноваження Директора НАБУ припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень або смертю. Боротьба з корупцією на всі 7 років строку його повноважень буде похована, корупціонери весь цей час безкарно грабуватимуть країну.
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04.03.2023 15:54 Ответить
Интересно, как эти 3 кандидата связаны с Ермаком и Татаровым? Фактически выбирать будут они, все знают, что в Украине Кабмин - ширма для их преступных деяний и незаконного обогащения власти
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04.03.2023 16:09 Ответить
Тур Хеєрдал
@ThorHeyerdahl5
·
24 хв
Комісія з відбору директора НАБУ запропонувала КМУ 3 кандидатів, у т.ч. Голову Держ. інспекції архітектури Кривоноса, який не працював слідчим ні дня. ЗМІ писали в 2016 що одержав хабар. Його просуває влада.
Журналіст Главкому має інсайд, що призначать його.Так НАБУ стане ручним
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04.03.2023 16:14 Ответить
Конкурс потрібно перепровадили, згідно з інформацією тих, ктоиза ним слідкує, бо не має там людини гідної цієї посади!!!(((
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04.03.2023 17:59 Ответить
То что наблюдатели о казались голосовать - всё понятно. Других комментов не надо... НАБУ будет нейтрализовано дерьмаком через выбор его кандидата из этих трёх...Кто-то сомневается...
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04.03.2023 18:04 Ответить
Вот такой monkey-business власть устраивает народу каждый раз. А потом получается вроде кто-то виноват. А народ якобы сам избирал. А сейчас из этих троих воров кого не выбирай результат будет предсказуемый для Ермака. А для народа Hobson-choice !
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04.03.2023 19:08 Ответить
Конкурсна комісія (в складі - головний гастролер, дерьмак і беня, а вірніше їх представники) відібрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.
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04.03.2023 19:31 Ответить
залишились ті кто пройшов перевірку і доказав преданисть епиаку татарову..це ті двое кто реально правлять украіною
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04.03.2023 19:39 Ответить
вибачаюсь ермаку татарову..
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04.03.2023 19:40 Ответить
Дивлюсь на ці лиця - ні одне не відмічене печвттю мудрості.
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04.03.2023 20:32 Ответить
Татарова одразу обрали б.
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04.03.2023 22:16 Ответить
Шмигаль обере архитектурного інспектора!
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04.03.2023 22:24 Ответить
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav

https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/Ugkx7EUBwc96e3J_r0AKU34O0g-LMPwWiUo6 6 часов назад

Хочу всіх привітати з ще однією перемогою нашої влади. Те, що ОП не вдалося провернути з САП, вдалося з НАБУ. Аплодисменти переходящі у овації! З величезною вірогідністю Конкурс на посаду Голови НАБУ виграє Семен Кривонос, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Раніше це було... ДАБІ, яке давно вже є символом корупції у владі зі дня створення. Цікаво інше. Кривонос вже колись намагався очолити Одеське НАБУ. Туди він хотів пити з посади заступника Одеської митниці. Але через мутні історії з квартирами його визнали недоброчесним. Тож для очільника Одеської філії НАБУ він не підійшов, а для Голови НАБУ все ок. Злі язики з Банкової підтвердили мені, що Кривонос на 100% людина Єрмака. Не на 99% або 95%, а саме на 100%. Він дружить з Олексієм Кулебою, заступником Єрмака та має близки приятельскі відносини з колишнім міністром Мінрегіону та нинішнім головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим, до якого у НАБУ є питання. Але щось мені підсказує, що після призначення Кривоноса вже не буде. Людина з САП влучно сказала, що після призначення Кривоноса треба буде визнати, що конкурс виграв ОП. Це означає, що НАБУ стає каральним органом Банкової і буде працювати в першу чергу по опозиції. А справу у нас можна висмоктати з пальця, якщо є наказ. На фоні останніх подій з незрозумілими справами від НАБУ мені здається, що на антикорупційній структурі можна сміливо ставити хрест і думати про її реформу. PS Але не все так погано. Халімону Клочко та іншим слугам можна видохнути. Поки вони будуть лояльні Офісу президента їм нічого не загрожує. І уявляю, як психує Трухін, який трохи не дотягнув. Але це таке...
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04.03.2023 22:36 Ответить
че-то рожи не ахти... зесрань добилась своего
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04.03.2023 23:17 Ответить
Цікаво, а як відреагують в вашингтонському обкомі на цю муйню? А що це саме муйня то всім видно...
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05.03.2023 05:34 Ответить
КарупЦії КАПЄЦ.
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05.03.2023 09:15 Ответить
c совка, умение бухать с начальством и лизать жопу главному, было основным критерием получения должности, вторым критерием - умение приносить в клювике долю от того что собирает вся организация с клиентов, ну и родословная , тоже не последнее место, порода это залог успеха, будь ты трижды урод или алкаш, например... про деловые качества и знания начинали говорить только в том случае, если не нашлось ни одного дурака из предыдущих
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05.03.2023 10:15 Ответить
Скоріш за все, після війни Україну ще чекає череда Майданів.
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05.03.2023 10:35 Ответить
Після капітуляції буде пізно !
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05.03.2023 18:16 Ответить
Всі "до мозга костєй своі"!!!
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05.03.2023 11:05 Ответить
"Реформатори, котрі трохи зламалися, але увійшли в рейтинг заради рейтингу"
https://www.youtube.com/watch?v=UfUFQQxUOyY
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05.03.2023 11:06 Ответить
як казав Кучма "цеж було вже," ой даграїтесь.Тікати вже некуди.
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05.03.2023 12:11 Ответить
Чому ж нікуди. Буде Чіна, Корея, Іран
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05.03.2023 17:21 Ответить
всі три йбальніка не внушають довіри.
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05.03.2023 13:16 Ответить
а потом вы удивляетесь, что беженцы от войны не хотят возвращаться в Украину из ЕС
73% - это список дебилов
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05.03.2023 14:15 Ответить
жаба і гадюка? )))
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05.03.2023 16:54 Ответить
Чому ж мовчать всі волонтери, правозахисні організації, т.з. апазіция? Невже всі зненацька стали "ручними", яких все уже влаштовує?
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05.03.2023 17:36 Ответить
А де Шибунін з його "яскравими коментами" -присів біля огорожі ? Нічого особливого не відбулось. Артем Ситник теж топив за зелених. Нач.поліції - дружбан Кувшинова, НАБУ Козиря і т.д. І прокуратор туди ж. Шас із судів будуть відкликатись справи Дітей лейтенанта Шмідта, вибачаться перед Трубіциним і т.д.
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05.03.2023 19:03 Ответить
зеленьська потвора - це катастрофа для України. Чим далі, тим краще це підтверджується.
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05.03.2023 19:58 Ответить
 
 