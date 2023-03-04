Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора НАБУ

Комиссия выбрала 3 победителей конкурса на директора НАБУ. В дальнейшем будущего главу Бюро должен избрать Кабинет Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ

"Сегодня, 4 марта 2023 года, комиссия по проведению конкурса на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины через открытое голосование определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей Директора НАБУ для представления Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.

Ими стали:

Гупяк Сергей – начальник 4-го следственного отдела Теруправления Госбюро расследований в Хмельницком;

Кривонос Семен – руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;

Осипчук Роман – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.

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Финальный этап собеседований предполагал собеседование на добродетель и профессиональную компетентность. В дальнейшем будущего главу Бюро должен избрать Кабинет министров.

Следившие за этим конкурсом в компании Transparency International Ukraine отметили, что члены комиссии Карен Гринавей и Алексей Савчук отказались голосовать за избрание тройки, поскольку, по их словам, они не поддерживают всех кандидатов из этой тройки. Однако госпожа Карен подчеркнула, что надеется на разумный подход Кабмина к выбору достойного главы НАБУ.

Напомним, предыдущий директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник был назначен на этот пост 16 апреля 2015 г. указом пятого президента Украины Петра Порошенко. 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек, и НАБУ временно возглавил его первый заместитель Гизо Углава.

Старт конкурса на главу НАБУ блокировался до августа 2022 года. В декабре Комиссия по отбору завершила прием документов от кандидатов – их было 78.