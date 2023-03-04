Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов на должность директора НАБУ
Комиссия выбрала 3 победителей конкурса на директора НАБУ. В дальнейшем будущего главу Бюро должен избрать Кабинет Министров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ
"Сегодня, 4 марта 2023 года, комиссия по проведению конкурса на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины через открытое голосование определила трех кандидатов, которые отвечают требованиям и имеют лучший профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей Директора НАБУ для представления Кабинета Министров Украины", - говорится в сообщении.
Ими стали:
- Гупяк Сергей – начальник 4-го следственного отдела Теруправления Госбюро расследований в Хмельницком;
- Кривонос Семен – руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;
- Осипчук Роман – руководитель управления внутреннего контроля НАБУ.
Финальный этап собеседований предполагал собеседование на добродетель и профессиональную компетентность. В дальнейшем будущего главу Бюро должен избрать Кабинет министров.
Следившие за этим конкурсом в компании Transparency International Ukraine отметили, что члены комиссии Карен Гринавей и Алексей Савчук отказались голосовать за избрание тройки, поскольку, по их словам, они не поддерживают всех кандидатов из этой тройки. Однако госпожа Карен подчеркнула, что надеется на разумный подход Кабмина к выбору достойного главы НАБУ.
Напомним, предыдущий директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник был назначен на этот пост 16 апреля 2015 г. указом пятого президента Украины Петра Порошенко. 16 апреля 2022 года срок его полномочий истек, и НАБУ временно возглавил его первый заместитель Гизо Углава.
Старт конкурса на главу НАБУ блокировался до августа 2022 года. В декабре Комиссия по отбору завершила прием документов от кандидатов – их было 78.
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кодло корупціонерів та злодіїв
обірає таку важливу людину щоб він з ними боровся!)
Оберить Юзика або Жеку
Хто такий насправді - колишній прокурор Вінницької обласної прокуратури - злочинець корупціонер - Сергій Леонідович Гупяк, який за сприяння - злочинця корупціонера - Соколового В.П. - отримав посаду начальника 4-го СВ ТУ ДБР у місті Хмельницькому (з розташуванням у місті Вінниця):
Займаючи посаду старшого слідчого прокуратури м.Вінниці - Сергій Гупяк - увійшов до складу ОЗУ оргзлочинного угрупування і злочинно приховав тяжкі злочини працівників правоохоронних органів УМВС, інформація додається :
https://m.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%94%D0%BC%D0%BE?__tn__=%2As-R&*****=0&eav=AfYkDCtbUG0N-N53dGXXVxY3kLSRQeZ2ALG91c-CdBfZoEcERixvudiOA_YQrXU3CVk #Нагадуємо про подію, яка сталася 19 травня 2010 року в Староміському райвідділі міліції, в службовому кабінеті №207, на Ленінградській, 73, м. Вінниці де керівником даного підрозділу був полковник міліції Дубецький Ю.О., його заступник Бондаренко І.М., начальник відділення по слідству Кушнір В.М. Слідчий Дзьонь В.В. прийшов на службу у підрозділ з 01 березня 2010 року після закінчення з відзнакою слідчого факультету Одеського державного юридичного університету МВС України. Під час виконання своїх службових обов'язків слідчий даного підрозділу старший лейтенант міліції Дзьонь Валентин Валентинович в своєму службовому кабінеті в робочий час був закатований співробітниками слідчого відділення цього підрозділу та застрелений з табельної зброї Суслика Максима Петровича: «тому що мертві не розповідають правду». Батьки, родичі, друзі, однокурсники Валентина до цього часу вкрай стурбовані і засуджують такий перебіг подій в кінці робочого дня в міліцейському підрозділі м. Вінниці.
На місце пригоди прибули: - начальник УМВС у Вінницькій області Нонік В.В., його заступник Хорзов А.І., заступник по кадрам УМВС Остапчук В.М., начальник Вінницького МУ Куций Ю.І., прокурор Вінницької області Шморгун О.С. заступник прокурора Вінницької області Сичук В.В., прокурор Староміськоїпрокуратури м. Вінниці Шидловський В.С., який особисто виніс постанову від 21.05.2010 року про службову недбалість всіх працівників РВ (без особи), без будь-яких висновків експертиз і розпочав слідство по одній версії - «самогубство» з надією на експерта Жука В'ячеслава, який особисто сам робив огляд тіла на місці події, оцінив обстановку і в акті судово-медичної експертизи змінив постріл в спину на постріл спереду під заказану версію...***
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpolitiko.ua%2Fblogpost123210%3Ffbclid%3DIwAR1PewOp5CDqb1KRwR8PeaQLFZwiCfuJXmC6Al9tOBfI1L475LCiaG25In8&h=AT0rH9LLP4NKGxT78lYBCxF3n5T13KyD2XS9aRu0EQjhyhm-xi61CYa6_pgUq_EMtrkGebOwER2DAcDkI2iIDJiOXgjGBcJRl2MkGDmDnog0O7S2XLrc7epWFAyJfjjX9gArxnTwfKCOicnXsfjbKP0 https://politiko.ua/blogpost123210
Хочу всіх привітати з ще однією перемогою нашої влади. Те, що ОП не вдалося провернути з САП, вдалося з НАБУ. Аплодисменти переходящі у овації! З величезною вірогідністю Конкурс на посаду Голови НАБУ виграє Семен Кривонос, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Раніше це було... ДАБІ, яке давно вже є символом корупції у владі зі дня створення. Цікаво інше. Кривонос вже колись намагався очолити Одеське НАБУ. Туди він хотів пити з посади заступника Одеської митниці. Але через мутні історії з квартирами його визнали недоброчесним. Тож для очільника Одеської філії НАБУ він не підійшов, а для Голови НАБУ все ок. Злі язики з Банкової підтвердили мені, що Кривонос на 100% людина Єрмака. Не на 99% або 95%, а саме на 100%. Він дружить з Олексієм Кулебою, заступником Єрмака та має близки приятельскі відносини з колишнім міністром Мінрегіону та нинішнім головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим, до якого у НАБУ є питання. Але щось мені підсказує, що після призначення Кривоноса вже не буде. Людина з САП влучно сказала, що після призначення Кривоноса треба буде визнати, що конкурс виграв ОП. Це означає, що НАБУ стає каральним органом Банкової і буде працювати в першу чергу по опозиції. А справу у нас можна висмоктати з пальця, якщо є наказ. На фоні останніх подій з незрозумілими справами від НАБУ мені здається, що на антикорупційній структурі можна сміливо ставити хрест і думати про її реформу. PS Але не все так погано. Халімону Клочко та іншим слугам можна видохнути. Поки вони будуть лояльні Офісу президента їм нічого не загрожує. І уявляю, як психує Трухін, який трохи не дотягнув. Але це таке...
Тобто чорт, який ніколи не займався правоохоронною діяльністю, може керувати набу? Схоже нас тримають за лохів з цим конкурсом.
досвід роботи на керівних посадах в державних органах, установах, організаціях, у тому числі за кордоном, або в міжнародних організаціях не менше п'яти років,
володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки.
Відкритий конкурс на зайняття посад у центральному управлінні Національного антикорупційного бюро України
проводиться у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом.
Про Національне антикорупційне бюро України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text
Україна зробила великий стрибок у боротьбі з корупцією і закупила фляги для ЗСУ у 10 разів дорожче,- Шмигаль.
КМ может только утвердить уже избранного комиссией очільника Бюро
Сергій Леонідович Гупяк,
який за сприяння - злочинця корупціонера - Соколового В.П. - отримав посаду начальника 4-го СВ ТУ ДБР у місті Хмельницькому (з розташуванням у місті Вінниця)...
https://bastion.tv/stali-vidomi-rezultati-pershogo-rejtingu-kandidativ-u-direktori-nabu_n51532
Кривоносу
была высказана поддержка со стороны американского сенатора Джона Маккейна, которого называли большим другом Украины.
Источник: https://comments.ua/dossier/item/person/468-krivonos-semen-yurevich.html
© Comments.ua
У 2005 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Національний аграрний університет за спеціальністю «агрономія».
У 2007 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління.
У 2010 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію спеціаліста права.
У 2018 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
З 2020 року по 2021 рік був головою громадської організації «Офіс простих рішень та результатів» СААКА)
Находится в базе Миротворца
https://myrotvorets.center/criminal/osipchuk-roman-sergeevich/
Может полный тезка?
Щось я з цим питанням заплутався. Але одне зрозуміло, що вибір так собі.
Це провал.
Це ж як треба було все це замутити щоб залишилось три чорта на вибір кабміна!
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0H3FgbYd5amSNBkNfPVhSQ3eiWPbYdcA8PwHq4oaHicrj84tGGq9omGGULkFTK9mPl?__cft__[0]=AZWvIHlHBLbDAf27aF99rmlswA0jbEovdy3Sv49SwYWDRI3N1zg_CQXRKY6mYuDu067vqZH1pqLDTppnTPKEPSZlAGVN1PEfHveao2pZ8kGV3HkFae-4l-aRJADsvs3Ra_jclbV3mzNa67j-HHfNjBJ4w_KsXKxaufzhCmN8qPAPkA&__tn__=%2CO%2CP-R 20 мин. ·
Хочу всіх привітати з ще однією перемогою нашої влади. Те, що ОП не вдалося провернути з САП, вдалося з НАБУ. Аплодисменти переходящі у овації!
З величезною вірогідністю Конкурс на посаду Голови НАБУ виграє Семен Кривонос, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Раніше це було... ДАБІ, яке давно вже є символом корупції у владі зі дня створення. Цікаво інше. Кривонос вже колись намагався очолити Одеське НАБУ. Туди він хотів пити з посади заступника Одеської митниці. Але через мутні історії з квартирами його визнали недоброчесним. Тож для очільника Одеської філії НАБУ він не підійшов, а для Голови НАБУ все ок.
Злі язики з Банкової підтвердили мені, що Кривонос на 100% людина Єрмака. Не на 99% або 95%, а саме на 100%. Він дружить з Олексієм Кулебою, заступником Єрмака та має близки приятельскі відносини з колишнім міністром Мінрегіону та нинішнім головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим, до якого у НАБУ є питання. Але щось мені підсказує, що після призначення Кривоноса вже не буде.
Людина з САП влучно сказала, що після призначення Кривоноса треба буде визнати, що конкурс виграв ОП. Це означає, що НАБУ стає каральним органом Банкової і буде працювати в першу чергу по опозиції. А справу у нас можна висмоктати з пальця, якщо є наказ. На фоні останніх подій з незрозумілими справами від НАБУ мені здається, що на антикорупційній структурі можна сміливо ставити хрест і думати про її реформу.
PS Але не все так погано. Халімону Клочко та іншим слугам можна видохнути. Поки вони будуть лояльні Офісу президента їм нічого не загрожує. І уявляю, як психує Трухін, який трохи не дотягнув. Але це таке...
@ThorHeyerdahl5
·
24 хв
Комісія з відбору директора НАБУ запропонувала КМУ 3 кандидатів, у т.ч. Голову Держ. інспекції архітектури Кривоноса, який не працював слідчим ні дня. ЗМІ писали в 2016 що одержав хабар. Його просуває влада.
Журналіст Главкому має інсайд, що призначать його.Так НАБУ стане ручним
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/Ugkx7EUBwc96e3J_r0AKU34O0g-LMPwWiUo6 6 часов назад
Хочу всіх привітати з ще однією перемогою нашої влади. Те, що ОП не вдалося провернути з САП, вдалося з НАБУ. Аплодисменти переходящі у овації! З величезною вірогідністю Конкурс на посаду Голови НАБУ виграє Семен Кривонос, Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). Раніше це було... ДАБІ, яке давно вже є символом корупції у владі зі дня створення. Цікаво інше. Кривонос вже колись намагався очолити Одеське НАБУ. Туди він хотів пити з посади заступника Одеської митниці. Але через мутні історії з квартирами його визнали недоброчесним. Тож для очільника Одеської філії НАБУ він не підійшов, а для Голови НАБУ все ок. Злі язики з Банкової підтвердили мені, що Кривонос на 100% людина Єрмака. Не на 99% або 95%, а саме на 100%. Він дружить з Олексієм Кулебою, заступником Єрмака та має близки приятельскі відносини з колишнім міністром Мінрегіону та нинішнім головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим, до якого у НАБУ є питання. Але щось мені підсказує, що після призначення Кривоноса вже не буде. Людина з САП влучно сказала, що після призначення Кривоноса треба буде визнати, що конкурс виграв ОП. Це означає, що НАБУ стає каральним органом Банкової і буде працювати в першу чергу по опозиції. А справу у нас можна висмоктати з пальця, якщо є наказ. На фоні останніх подій з незрозумілими справами від НАБУ мені здається, що на антикорупційній структурі можна сміливо ставити хрест і думати про її реформу. PS Але не все так погано. Халімону Клочко та іншим слугам можна видохнути. Поки вони будуть лояльні Офісу президента їм нічого не загрожує. І уявляю, як психує Трухін, який трохи не дотягнув. Але це таке...
https://www.youtube.com/watch?v=UfUFQQxUOyY
73% - это список дебилов