Конкурсна комісія відібрала трьох кандидатів на посаду директора НАБУ

Комісія обрала 3 переможців конкурсу на директора НАБУ. Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет Міністрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ

"Сьогодні, 4 березня 2023 року, комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України через відкрите голосування визначила трьох кандидатів, які відповідають вимогам та мають кращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора НАБУ для подання Кабінету Міністрів України", - ідеться в повідомленні.

Ними стали:

Гупяк Сергій — начальник 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому;

Кривонос Семен — керівник Державної інспекції архітектури та містобудування;

Осипчук Роман — керівник управління внутрішнього контролю НАБУ.

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Фінальний етап співбесід передбачав співбесіди на доброчесність і на професійну компетентність. Надалі майбутнього очільника Бюро має обрати Кабінет міністрів.

В компанії Transparency International Ukraine, яка стежила за цим конкурсом, зазначили, що члени комісії Карен Грінавей та Олексій Савчук відмовилися голосувати за обрання трійки, оскільки, за їх словами, вони не підтримують всіх кандидатів з цієї трійки. Проте пані Карен наголосила, що сподівається на розумному підході Кабміну до вибору гідного очільника НАБУ.

Нагадаємо, попередній директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник був призначений на цю посаду 16 квітня 2015 року указом пʼятого президента України Петра Порошенка. 16 квітня 2022 року термін його повноважень сплив, і НАБУ тимчасово очолив його перший заступник Гізо Углава.

Старт конкурсу на голову НАБУ блокувався до серпня 2022 року. У грудні Комісія з відбору завершила прийом документів від кандидатів — їх було 78.

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