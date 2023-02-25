Кандидат на посаду директора НАБУ Риковцев, який отримував 3 800 грн зарплатні, пояснив, звідки у дружини біткоїни на майже 200 тис.

Комісія з відбору директора НАБУ 23 лютого провела співбесіду з кандидатом на посаду Олександром Риковцевим, який з 2016 року працює старшим детективом - заступником керівника детективів НАБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Судово-юридичну газету.

Комісію зацікавило, як родина Риковцева змогла купити біткоїнів на майже 191 859 грн, якщо він тоді працював у Податковій службі та отримував 3 800 грн. на місяць.

"В 2016 році моя дружина захопилася ідеєю інвестувати у криптовалюту. На мій погляд, це було ризиково. Ми мали сімейні заощадження, і на ці заощадження вона наважилася придбати криптовалюту на українській біржі "БТЦ-трейд".

Читайте: Конкурс НАБУ: 11 кандидатів на пост директора успішно пройшли співбесіди на доброчесність

В подальшому вона була переведена на американську біржу "Полонікс". Дружина почала пробувати торгувати цією криптовалютою у співвідношенні до так званих "альткоїнів". Спочатку, у 2016 році, було придбано десь 6 біткоїнів.

Вона дуже обпіклася на цих операціях, оскільки в якийсь момент ринок пішов вниз.

Але згодом відновилися співвідношення, вона перевела їх у біткоїни, і вирішила більше не звʼязуватися.

Також дивіться: Співбесіди з фіналістами конкурсу з обрання нового директора НАБУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Було рішення придбати холодний гаманець, вивести його з біржі. В 2018 році ця криптовалюта була переведена на нього, і далі з нею нічого не відбувалося", зазначив кандидат.

Відповідно до декларації кандидата за 2022 рік за дружиною рахується 12,499 біткоїнів", - розповів кандидат.

Член Комісії Повілас Малакаускас попросив Риковцева уточнити, на які заощадження дружина кандидата купила біткоїн: "Декларації за 2015 та 2016 рік показують різницю між доходами витратами і заощадженнями 4000 грн. Які були Ваші щомісячні витрати і як Вам вдавалося покривати витрати, маючи близько 4 тисяч грн?".

Кандидат відповів, що його родина точно жила не на 4 тисячі, а приблизно на 10 тисяч грн у той рік.

"Я прийшов працювати у НАБУ з податкової міліції, де я працював слідчим. Моя зарплата у 2015 році складала приблизно 3800 грн. І коли я отримав першу зарплату у НАБУ, у мене пішли мурашки по шкірі, адже вона була співмірна з моєю річною зарплатою у міліції. Якби Ви навели конкретні цифри, я б пояснив… Ми жили не шикарно, звісно, але нам вистачало, бо ще отримувала зарплату моя дружина, яка працювала у банку. У неї було близько 5 тисяч грн, а у мене було 3800", - сказав кандидат.

Також читайте: Конкурс на директора НАБУ: До 5 кандидатів виникає найбільше запитань, - Transparency International Ukraine. ПЕРЕЛІК

Також у Комісії виникли питання щодо авто Suzuki Риковцева, успадкованої ним від матері ділянки землі під Одесою, будівництва на земельній ділянці у Боярці, продажу матірʼю квартири в Одесі та інші.

Перевірку на доброчесність Риковцев не пройшов. Надалі на посаду директора НАБУ, як повідомляв Цензор.НЕТ, претендуватимуть 11 кандидатів.