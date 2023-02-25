УКР
Новини
18 124 86

Кандидат на посаду директора НАБУ Риковцев, який отримував 3 800 грн зарплатні, пояснив, звідки у дружини біткоїни на майже 200 тис.

риковцев

Комісія з відбору директора НАБУ 23 лютого провела співбесіду з кандидатом на посаду Олександром Риковцевим, який з 2016 року працює старшим детективом - заступником керівника детективів НАБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Судово-юридичну газету.

Комісію зацікавило, як родина Риковцева змогла купити біткоїнів на майже 191 859 грн, якщо він тоді працював у Податковій службі та отримував 3 800 грн. на місяць.

"В 2016 році моя дружина захопилася ідеєю інвестувати у криптовалюту. На мій погляд, це було ризиково. Ми мали сімейні заощадження, і на ці заощадження вона наважилася придбати криптовалюту на українській біржі "БТЦ-трейд".

Читайте: Конкурс НАБУ: 11 кандидатів на пост директора успішно пройшли співбесіди на доброчесність

В подальшому вона була переведена на американську біржу "Полонікс". Дружина почала пробувати торгувати цією криптовалютою у співвідношенні до так званих "альткоїнів". Спочатку, у 2016 році, було придбано десь 6 біткоїнів.

Вона дуже обпіклася на цих операціях, оскільки в якийсь момент ринок пішов вниз.

Але згодом відновилися співвідношення, вона перевела їх у біткоїни, і вирішила більше не звʼязуватися.

Також дивіться: Співбесіди з фіналістами конкурсу з обрання нового директора НАБУ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Було рішення придбати холодний гаманець, вивести його з біржі. В 2018 році ця криптовалюта була переведена на нього, і далі з нею нічого не відбувалося", зазначив кандидат.

Відповідно до декларації кандидата за 2022 рік за дружиною рахується 12,499 біткоїнів", - розповів кандидат.

Член Комісії Повілас Малакаускас попросив Риковцева уточнити, на які заощадження дружина кандидата купила біткоїн: "Декларації за 2015 та 2016 рік показують різницю між доходами витратами і заощадженнями 4000 грн. Які були Ваші щомісячні витрати і як Вам вдавалося покривати витрати, маючи близько 4 тисяч грн?".

Кандидат відповів, що його родина точно жила не на 4 тисячі, а приблизно на 10 тисяч грн у той рік.

"Я прийшов працювати у НАБУ з податкової міліції, де я працював слідчим. Моя зарплата у 2015 році складала приблизно 3800 грн. І коли я отримав першу зарплату у НАБУ, у мене пішли мурашки по шкірі, адже вона була співмірна з моєю річною зарплатою у міліції. Якби Ви навели конкретні цифри, я б пояснив… Ми жили не шикарно, звісно, але нам вистачало, бо ще отримувала зарплату моя дружина, яка працювала у банку. У неї було близько 5 тисяч грн, а у мене було 3800", - сказав кандидат.

Також читайте: Конкурс на директора НАБУ: До 5 кандидатів виникає найбільше запитань, - Transparency International Ukraine. ПЕРЕЛІК

Також у Комісії виникли питання щодо авто Suzuki Риковцева, успадкованої ним від матері ділянки землі під Одесою, будівництва на земельній ділянці у Боярці, продажу матірʼю квартири в Одесі та інші.

Перевірку на доброчесність Риковцев не пройшов. Надалі на посаду директора НАБУ, як повідомляв Цензор.НЕТ, претендуватимуть 11 кандидатів.

Автор: 

НАБУ (5429) конкурс (1310) перевірка (1261)
Топ коментарі
+40
В 15 році зарплатня 3800 грн?Що він несе?****,просто церковна миша у вигнанні.
показати весь коментар
25.02.2023 17:27 Відповісти
+38
ібанько не здогадався долучити бабцю, діда та спадок від героя першої світової вівйни....
показати весь коментар
25.02.2023 17:28 Відповісти
+21
крутився як міг пляшки здавав і макулатуру ...
показати весь коментар
25.02.2023 17:29 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 17:27 Відповісти
'ФСБ'шні кандидати навіть історію правдоподібну скластм не взмозі, повна деградація.
показати весь коментар
25.02.2023 19:10 Відповісти
В 15 році зарплатня 3800 грн?Що він несе?****,просто церковна миша у вигнанні.
показати весь коментар
25.02.2023 17:27 Відповісти
у 2015 контрактник ЗСУ поза зоною бойових дій отримував 2,5 тис
показати весь коментар
25.02.2023 17:32 Відповісти
Це при *********** у 2005 десь так
показати весь коментар
25.02.2023 19:04 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 19:09 Відповісти
Для ***** влади ідеальний кандидат! Бреше як дише, совісті немає,те що треба
показати весь коментар
25.02.2023 19:02 Відповісти
Шо то Петро Олексійович не далеко пішов. Так піклувався про преміальні військовослужбовцям що в його законопроекті 9006 згадки про це нема.
показати весь коментар
25.02.2023 19:28 Відповісти
ібанько не здогадався долучити бабцю, діда та спадок від героя першої світової вівйни....
показати весь коментар
25.02.2023 17:28 Відповісти
Мама могла на себя взять и крипту.Инвестняня,ёпта.
Еще одно новое лицо хотело насцать народу в глаза.
показати весь коментар
25.02.2023 17:38 Відповісти
мама-то палєво.... а от прадідусь с колчаковськіх фронтів - то самоє вано
показати весь коментар
25.02.2023 17:52 Відповісти
Угу...Він міг би для надійності зберігати ті біткоїни у дерев'яному протезі своєї ноги-ніяке ДБР би не знайшло.
показати весь коментар
25.02.2023 18:01 Відповісти
ФСБшні кандидати навіть історію правдоподібну навіть скластм не взмозі
показати весь коментар
25.02.2023 19:07 Відповісти
Зараз Квартал-95 косить під праправнуків Івана Богуна.
показати весь коментар
25.02.2023 18:03 Відповісти
крутився як міг пляшки здавав і макулатуру ...
показати весь коментар
25.02.2023 17:29 Відповісти
А если проверить эту мразь на детекторе?
показати весь коментар
25.02.2023 17:30 Відповісти
Ви маєте на увазі пристрій для термоз'еднання легкоплавких металів?
показати весь коментар
25.02.2023 17:31 Відповісти
пишіть без сантиментів.
- в попу паяльник....
показати весь коментар
25.02.2023 18:17 Відповісти
Та там такі самі провіряють як він. Дохлий номер.
показати весь коментар
25.02.2023 17:33 Відповісти
як все сумно в Україні що до корупції !
показати весь коментар
25.02.2023 17:32 Відповісти
koruptsiya - to e zhlobstvo ta egoizm
показати весь коментар
25.02.2023 17:41 Відповісти
тварі БЛД!!!! 😡😡
показати весь коментар
25.02.2023 17:33 Відповісти
Піпл хаває? Зеленим аплодує? Значить все в порядку,
показати весь коментар
25.02.2023 18:04 Відповісти
Ух в комиссии и звери сидят.Во валят.
показати весь коментар
25.02.2023 17:33 Відповісти
https://site.ua/arkadiy.babchenko Аркадий Бабченко

Клиника больного самомнения


«Кстати, человеку прямо сейчас сносит кукушку - после войны он реально начнет думать, что это именно он спас страну, на втором сроке ему замкнет контур окончательно, и он начнет творить такую *******, как ни за какие три года до этого, потому что путь от "Хватит нас пугать, Байден, на майские поедем на шашлыки" до Рэмбо всего за месяц - слишком быстр даже для окрепшей психики, не то, что для актерской, запомните этот твит - но это так, отступление».

Это я написал в Варшаве, когда несколько дней кис в гостинице, пытаясь найти кого-то, кому прыгнуть на хвост в Украину, и в состоянии психологической ямы мониторя новости. Девятое марта 2022-го.
Ровно год назад.

В принципе, у меня всегда было два вопроса.
Нахрена смотреть пресс-конференцию Путина.
И нахрена смотреть пресс-конференцию Зеленского.

Если вы возьмете любой брифинг любого руководства любой западной страны, вы везде увидите одну и ту же схему: все предельно четко, все максимально по делу, никакой воды, вопрос-четкий ответ, вопрос-четкий ответ. Если ответа нет: я уточню, перезвоните мне позже.
Если вы возьмете любой брифинг Путина, там тоже все по одной схеме - враги, НАТА, диды, сволочи, вундервафля, ща кааак ёёёёёбнем!
Если вы возьмете любой брифинг Зеленского… Ну, в принципе, там тоже все по одной схеме - боже, что он несет, что он, *****, несёт…

Объединяет эти два события и отличают их от любого брифинга западного образца одна черта. Ноль фактуры. Ноль прямых ответов на прямо поставленные вопросы.
Четкий вопрос Романа Цимбалюка - в ответ пять минут вражеской НАТЫ и братских народов.
Четкий вопрос Пятого канала - в ответ три минуты клиники больного самомнения.
И ноль конкретной информации.

И если с прессухами Путина все ясно, то про пресс-конференции Зеленского я вынужден взять свои слова назад.
Их надо было смотреть.
По крайней мере эту.

По крайней мере для того, чтобы констатировать факт: Всё. Президент Украины *******.
Как и было предсказано.
Не благодарите.

Владимиру «Я в своей голове ̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶ч̶и̶л̶ ̶в̶о̶й̶н̶у̶ ̶ зачеркнуто деоккупировал Киев» Александровичу от света софитов, обложек таймсов и мировой славы кукушку снесло окончательно.
Я. Я. Я. Мне. Я не сбежал. Предательские соглашения. Ко-ко-ко-Порошенко. Я. Я. Я.
Благодаря мне вы ещё существуете.

Человек полностью ушел в свой мир. Он и до этого-то не сказать чтоб особо жил в реальности, тут случилось уникальное сочетание слабых когнитивных способностей с нравственной идиотией - ничего личного, это всего лишь медицинский термин, обозначающий неспобность испытывать всю гамму свойственных человеку чувств и эмоций. Вы же в курсе, что Владимир Александрович совершенно неспособен испытывать эмпатию? Вся его скорбь - это игра на камеру. А настоящий он - когда тут же, через полчаса после скорби, уже улыбается во весь рот в вертолете, показывая что-то на телефоне Сунаку.
Вот тут он действительно счастлив.

Впрочем, не будем излишне придирчивы, это общая проблема всех артистов - какие чувства зальешь в этот пустой сосуд по сценарию, то они и будут испытывать: горе - значит, горе, сопереживание, значит, сопереживание, трагедию так трагедию. Все зависит только от таланта.
Владимир Александрович, безусловно, талантлив.

Но вот тот, кто заливает в него эти необходимые в данный момент чувства - однозначно талантливее на порядок. Он точно знает, что Президент хочет слышать. Он точно знает, какой сценарий ему понравится. Он точно знает, что нужно лить в ухо Приме этого театра.
Богдан вот не знал. Поэтому и остался на пляже в Одессе.
А этот знает.

И он залил-таки. Полный бак. Полный бак величия, наполеоновщины, исключительности, спасителя нации, и миллиарды километров медных труб.
И актеру от избытка меди переклинило башню.
Напрочь.

Всё. Наполеончик Боневтик народився.
И треуголка сверху.
Славимо его.

И только славимо - и никак иначе! Никаких других эмоций по отношению к Президенту больше не допускается. Это теперь национальная генеральная линия.
Рейтинг пишет, что за год одобрение действий президента выросло с 36 до 90 процентов.
Охотно верю.

Те же цифры касательно Порошенко - с пятнадцати до шести процентов.
Тоже охотно верю.

Резюме.

Во главе воюющей страны оказался не просто человек со слабыми когнитивными способностями, но еще и эмоционально-психологически нестабильный.
Который полностью ушел в свой мир, в котором он и именно он «деоккупировал Киев», спас Украину, благодаря ему и только и ему журналисты Пятого канала еще живы и весь мир у его ног, все президенты хотят с ним ручкаться, все премьеры готовы хлопать ему в ладошки, стоит только выйти и прочитать стишок в Конгрессе, как обе партии заливаются овациями от восторга, Палата Лордов рукоплещет в Лондоне и все опры уинфри планеты выстраиваться в очередь за интервью.
Что истинная правда.

Это совершенно гениальные сценаристы.
Не могу не снять шляпу.

И этому человеку второй срок гарантировано обеспечен.
Вот где по-настоящему дикая ******** начнется.
Ваш Дед.
показати весь коментар
25.02.2023 17:34 Відповісти
Так, так!!!! Я памьятаю!!!!
От прямо як січас помню - поїхав Буданов в США а потім в європу с данними розвідки, зустрічався с Байденом а потім с Борісом Джонсоном.
А Джонсон потім каже - не надо нагнєтать, украинская пресса хуже скабеевой!!!!
А Байден такий - то анші економічєскіє партньори!!!! Пойдем все на шашлікі!!!!
А наш, найвеличніший, благав їх, спати не міг!!!!
показати весь коментар
26.02.2023 00:00 Відповісти
Ни один из оглашенных эпизодов не похож на коррупцию. Странное решение комиссии. Притом что среди кандидатов полно явно коррупционных рыл с миллионным имуществом - опять таки по фактам оглашенным в комиссии
показати весь коментар
25.02.2023 17:35 Відповісти
Їх пропустили, щоб легше у кінці поставити Андрюхіну людину.
показати весь коментар
25.02.2023 17:44 Відповісти
в крипті добре хабарі отримувати, бо простежити неможливо, та так вже і відбувається нажаль,найсмішніше коли будуть пояснювати, що ****** спадок лишила у криптовалюті))
показати весь коментар
25.02.2023 17:37 Відповісти
Неможливо простежити? Те, що він сказав, спеціалісти можуть перевірити за кілька хвилин було б бажання. Для цього потрібно знати тільки його гаманець - навіть ніяки дозволи для цього не потрібні. До того ж усі біржі зберігають історію торгів.
показати весь коментар
25.02.2023 17:46 Відповісти
тобто ви вважаєте довести в українському суді хабар у криптовалюті простіше простого?І скільки є таких прецедентів??
показати весь коментар
25.02.2023 17:53 Відповісти
Ні, тому що нема законодавчої бази. Але рух коштів при відомому гаманці перевіряється без проблем. Ти без проблем можешь перевірити рух кріпти на рахунку навіть простіше, чим по банківським рахункам, тому що ні дозволів банків для цього не потрібно, ні дозволів власників гаманців, ні рішень суду.
показати весь коментар
25.02.2023 18:03 Відповісти
Чергове шоу! Не здивуюся якщо саме оце тіло і виграє.
показати весь коментар
25.02.2023 17:39 Відповісти
Перевірку на доброчесність Риковцев не пройшов. (с)

Джерело: https://censor.net/ua/n3402196
показати весь коментар
26.02.2023 00:05 Відповісти
Проста продовжують сцяти народу в очі...
показати весь коментар
25.02.2023 17:39 Відповісти
Мало имущества, вот и не прошёл.. Пройдёт тот, кому мама пенсионерка подарила пять машин, десять участков, три дома и с десяток квартир в Киеве.
показати весь коментар
25.02.2023 17:41 Відповісти
Влада із зрозумілих причин не хоче зробити просу річ- як тільки мова заходить про наявність у минулому, чи у наявності яких- небудь 'Коїнів", цю людину негайно знімати із конкурсів на державні посади. Тому що неможливо прослідкувати рух цих інструментів у прив'язці до конкретної особи. І це зараз стала основна схема "пояснень" розбіжності доходів і витрат. Усі все розуміють, тільки роблять вигляд, що перевіряють.
показати весь коментар
25.02.2023 17:43 Відповісти
Вони геть чисто уху...ли, такої локшини на вуха вішати...
показати весь коментар
25.02.2023 17:43 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2023 05:49 Відповісти
Відповідно до декларації кандидата за 2022 рік за дружиною рахується 12,499 біткоїнів", - розповів кандидат.

Это прикол или ошибка? 12.500 биткоинов это больше 10млрд гривен
показати весь коментар
25.02.2023 17:45 Відповісти
Я теж так подумав спочатку. Але написано все правильно: не 12499, а 12,499 (12,5).
показати весь коментар
25.02.2023 17:49 Відповісти
Було б бажання, то після того, як черговий корупціонер похвалиться елітним авто чи нерухомістю, які купили його батьки- пенсіонери, відповідні органи могли б перевірити їх доходи та кількість сплачених податків. А після цього суд та тривале ув'язнення. Це б дуже швидко відбило моду на коштовні подарунки від батьків. Те саме стосується всіх членів родин високопосадовців. Але бажання немає, бо біля влади корупціонери та клептомани.
показати весь коментар
25.02.2023 17:46 Відповісти
#мамалюбиткрипту
показати весь коментар
25.02.2023 17:46 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 17:49 Відповісти
у зеленых талант находить дебилов на руководящие должности , понятно почему война в стране, одни клоуны и воры .
показати весь коментар
25.02.2023 17:51 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 17:53 Відповісти
Вірю! Нє, ну а ****?
показати весь коментар
25.02.2023 17:57 Відповісти
нашли к чему прицепиться. 190 000 грн - это смешно. может и правда накопил. другое дело миллионы баксов в матрасе зама министра обороны. или яйца по 17 грн. но видимо это "не на часи".
показати весь коментар
25.02.2023 18:00 Відповісти
а не хватает мозгов что б понять, что речь идет о 12 целых четыреста девяносто девяти тысчных
показати весь коментар
25.02.2023 18:05 Відповісти
12,5, звідки ви цифру у 12500 взяли?
показати весь коментар
25.02.2023 18:07 Відповісти
Шо то как то бледно выглядит,не ест видать который год,всё экономит
показати весь коментар
25.02.2023 18:05 Відповісти
На дату декларації претендента за 2021 рік станом на 01.01.2022р. курс біткоїна становив 47738,0 дол. США.
Тоді вартість 12,5 біткоїна на цю дату по курсу НБУ складала не "191 859 грн", а всі 16 млн 219 тис. грн.
Мабудь, членів комісії жаба задусила. Що у претендента така кмітлива й енергійна дружина крипто-банкір.
показати весь коментар
25.02.2023 18:07 Відповісти
Я все понимаю но нести такую хрень
показати весь коментар
25.02.2023 18:09 Відповісти
Ця "хрень" при бажанні перевіряється без проблем за декілька хвилин. Всі біржі зберігають історію торгів. Більш того, на Polonix, як і на інших американських біржах, для участі у торгах, потрібна реєстрація з паспортом, адресою, фото.
Для купівлі 6BTC у 2016 році потрібно було всього 3600 у.е. Це багато?
показати весь коментар
25.02.2023 18:17 Відповісти
Надо было говорить , что биткоинты подарил дед с бабкой . которые им достались в наследство от царя НИКОЛАЯ II
показати весь коментар
25.02.2023 18:15 Відповісти
просто интересный момент. этот персонаж не прошел проверку доброчестности со 190 000 грн. а вот начальник архитектуры и госстройинспекии, имея десяток земельных участков, два дома на 230 и 440 квадратов, два премиум аувтомобиля - прошел. чудеса отбора кандидатов)))
показати весь коментар
25.02.2023 18:16 Відповісти
получается нищебродов отсевают
показати весь коментар
25.02.2023 18:42 Відповісти
ну, по сути так оно и есть))) в 2016-м (при первом наборе) попасть на должность рядового детектива в набу стоило от 50 до 100 тысяч долларов.
показати весь коментар
25.02.2023 20:16 Відповісти
Ну написав би чесно. Як всі "порядні" депутати пишуть: виграв у лотерею забаву...ги...
показати весь коментар
25.02.2023 18:17 Відповісти
ляшка - ******* все помнят , так он у ахметова всегда ставил на ,,шахтер,, и выигрывал , потому что полкоманды были настоящие черные шахтеры из бразилии , теперь злыдарюет радикальный ***** , ахмет от кормушки отлучил --- а тут криптовалюта посыпалась и хер провериш как у ляшка ставки на шахтер --- ставки липовые , валюта виртуальная радикально
показати весь коментар
25.02.2023 18:21 Відповісти
А налог на доход с акций,биткоинов шо ещё не изобрели кандидаты в ЕС?
показати весь коментар
25.02.2023 18:21 Відповісти
Знову кацап з досвідом корупції та ще й з криптою... тобто хитровиїбаний корупціонер і халявщик. Нах...
показати весь коментар
25.02.2023 18:23 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2023 18:23 Відповісти
у них у всех чуть что-жена криптовалюта
показати весь коментар
25.02.2023 18:24 Відповісти
-- Как вы стали мультимиллионером?
-- Был у меня один доллар, купил яблоко, вымыл его и продал за 2 доллара, купил 2 яблока, вымыл и продал за 4 доллара, купил 4 ... --
-- А дальше?
-- А дальше, умерла моя бабушка и оставила мне в наследство 74,85 миллионов долларов!
Блин, как это банально, у одного вора, я насчитал 8 бабушек, которые только ему оставляли в наследство! При том, все они миллионерши...
показати весь коментар
25.02.2023 18:24 Відповісти
Який переважаючий себе фахівець (якщо він не меценат та мільйонер) піде працювати за формальну зарплатню? Навіщо на таку зарплатню йдуть кадри?
З іншого боку, маючи наприклад 150 тисяч гривень зарплатні, та постійний "ковпак" українських спецслужб, щоб не захотілося на колядувати 150 мільонів в місяць та відповідальність по життєвим покаранням за корупцію з конфіскацією всього родинного майна - міг би ефективно працювати на користь народу України представленого державою Україна.
показати весь коментар
25.02.2023 18:26 Відповісти
"Я прийшов працювати у НАБУ з податкової міліції, де я працював слідчим..."
Знаю я нескольких оттуда же. Меньше, чем 10 млн.$ ни у кого нет. Но у них хоть хватает ума не киздеть про крипту.
показати весь коментар
25.02.2023 18:40 Відповісти
Я , вообще окуеваю , как такие мутки , пи *деш , получают такие должности , ответ прост , крепкая у жены крепковалюта , он вообще знал что есть слово зарплата ? **** , противно читать...
показати весь коментар
25.02.2023 18:50 Відповісти
Не смішно.
ВАЗеленська влада своїми шоу УНЕМОЖЛИВЛЮЄ вступ України в ЄС та НАТО.
показати весь коментар
25.02.2023 18:53 Відповісти
здавав в аренду жомову яму
показати весь коментар
25.02.2023 19:07 Відповісти
Крипту элементарно можно отследить,в каком году куплена,и вопросы отпадут.Эфир появился гораздо позднее биткоина,посмотрите,какие с ним произошли чудеса,с 5 центов до 4 тысяч,не знаю как сейчас,несколько упал,наверное,как и вся крипта,но все равно,поднялся в десятки тысяч раз.
показати весь коментар
25.02.2023 19:10 Відповісти
Тут мова більше про те що самі ці люді ну нічого не можуть, а їхні дружини та бабці з дідусями якісь фінансові генії...І стають ціми геніями як тільке наш "рукожоп" обіймає якусь посаду...
Совпадєніє????
показати весь коментар
26.02.2023 12:33 Відповісти
Ржу.
показати весь коментар
25.02.2023 19:22 Відповісти
не подарили, а намайнила...
показати весь коментар
25.02.2023 19:26 Відповісти
Майнухой?
показати весь коментар
25.02.2023 22:59 Відповісти
Зелена влада відвертає увагу від того, що вони мільярди крадуть
показати весь коментар
25.02.2023 19:52 Відповісти
А що він розповість в разі коли його поруч із дружиною підвісити один пароти одного за ребра. Це крюками робитьсмя... І не тре мені розповідати, що дружиена тут не до чого! Вона що тупа наглухо і настільки непритомна, що не розуміє, що її чоловік на 3800 гривень їх взагалі ніколи нічого не придбає, бо в нього будуть борги за комуналку!!!
показати весь коментар
25.02.2023 20:10 Відповісти
Сімейні заощадження при зарплаті 3800.
показати весь коментар
25.02.2023 20:36 Відповісти
З 6 не 12000, а 12.5 (без додаткових нулів). X2.5. За 2 роки (2016-2018). Я б не називав це геніальним.
показати весь коментар
26.02.2023 11:58 Відповісти
Так, визнаю помилку.
Але весь пост то сарказм....
показати весь коментар
26.02.2023 12:30 Відповісти
Крутила педалі велосипеда з динамкою та майнила.
показати весь коментар
26.02.2023 00:07 Відповісти
Криптовалюта видавалась йому ризиком, але вони мали заощадження і жінка всі вклала у віртуальну валюту при зарплатні пару тисяч гривень, ну не геніально?
показати весь коментар
26.02.2023 01:30 Відповісти
А про лотерею недопер, як Ляшко)) а ці кацапські прізвища дратують вже, туди що з українські прізвища не пускають ?
показати весь коментар
26.02.2023 06:40 Відповісти
Шо? Наразі 12,5 біткоїнів- це не 200 тисяч гривень, а 300 тисяч доларів!
показати весь коментар
26.02.2023 14:47 Відповісти
 
 