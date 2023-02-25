Кандидат на посаду директора НАБУ Риковцев, який отримував 3 800 грн зарплатні, пояснив, звідки у дружини біткоїни на майже 200 тис.
Комісія з відбору директора НАБУ 23 лютого провела співбесіду з кандидатом на посаду Олександром Риковцевим, який з 2016 року працює старшим детективом - заступником керівника детективів НАБУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Судово-юридичну газету.
Комісію зацікавило, як родина Риковцева змогла купити біткоїнів на майже 191 859 грн, якщо він тоді працював у Податковій службі та отримував 3 800 грн. на місяць.
"В 2016 році моя дружина захопилася ідеєю інвестувати у криптовалюту. На мій погляд, це було ризиково. Ми мали сімейні заощадження, і на ці заощадження вона наважилася придбати криптовалюту на українській біржі "БТЦ-трейд".
В подальшому вона була переведена на американську біржу "Полонікс". Дружина почала пробувати торгувати цією криптовалютою у співвідношенні до так званих "альткоїнів". Спочатку, у 2016 році, було придбано десь 6 біткоїнів.
Вона дуже обпіклася на цих операціях, оскільки в якийсь момент ринок пішов вниз.
Але згодом відновилися співвідношення, вона перевела їх у біткоїни, і вирішила більше не звʼязуватися.
Було рішення придбати холодний гаманець, вивести його з біржі. В 2018 році ця криптовалюта була переведена на нього, і далі з нею нічого не відбувалося", зазначив кандидат.
Відповідно до декларації кандидата за 2022 рік за дружиною рахується 12,499 біткоїнів", - розповів кандидат.
Член Комісії Повілас Малакаускас попросив Риковцева уточнити, на які заощадження дружина кандидата купила біткоїн: "Декларації за 2015 та 2016 рік показують різницю між доходами витратами і заощадженнями 4000 грн. Які були Ваші щомісячні витрати і як Вам вдавалося покривати витрати, маючи близько 4 тисяч грн?".
Кандидат відповів, що його родина точно жила не на 4 тисячі, а приблизно на 10 тисяч грн у той рік.
"Я прийшов працювати у НАБУ з податкової міліції, де я працював слідчим. Моя зарплата у 2015 році складала приблизно 3800 грн. І коли я отримав першу зарплату у НАБУ, у мене пішли мурашки по шкірі, адже вона була співмірна з моєю річною зарплатою у міліції. Якби Ви навели конкретні цифри, я б пояснив… Ми жили не шикарно, звісно, але нам вистачало, бо ще отримувала зарплату моя дружина, яка працювала у банку. У неї було близько 5 тисяч грн, а у мене було 3800", - сказав кандидат.
Також у Комісії виникли питання щодо авто Suzuki Риковцева, успадкованої ним від матері ділянки землі під Одесою, будівництва на земельній ділянці у Боярці, продажу матірʼю квартири в Одесі та інші.
Перевірку на доброчесність Риковцев не пройшов. Надалі на посаду директора НАБУ, як повідомляв Цензор.НЕТ, претендуватимуть 11 кандидатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Еще одно новое лицо хотело насцать народу в глаза.
- в попу паяльник....
Клиника больного самомнения
«Кстати, человеку прямо сейчас сносит кукушку - после войны он реально начнет думать, что это именно он спас страну, на втором сроке ему замкнет контур окончательно, и он начнет творить такую *******, как ни за какие три года до этого, потому что путь от "Хватит нас пугать, Байден, на майские поедем на шашлыки" до Рэмбо всего за месяц - слишком быстр даже для окрепшей психики, не то, что для актерской, запомните этот твит - но это так, отступление».
Это я написал в Варшаве, когда несколько дней кис в гостинице, пытаясь найти кого-то, кому прыгнуть на хвост в Украину, и в состоянии психологической ямы мониторя новости. Девятое марта 2022-го.
Ровно год назад.
В принципе, у меня всегда было два вопроса.
Нахрена смотреть пресс-конференцию Путина.
И нахрена смотреть пресс-конференцию Зеленского.
Если вы возьмете любой брифинг любого руководства любой западной страны, вы везде увидите одну и ту же схему: все предельно четко, все максимально по делу, никакой воды, вопрос-четкий ответ, вопрос-четкий ответ. Если ответа нет: я уточню, перезвоните мне позже.
Если вы возьмете любой брифинг Путина, там тоже все по одной схеме - враги, НАТА, диды, сволочи, вундервафля, ща кааак ёёёёёбнем!
Если вы возьмете любой брифинг Зеленского… Ну, в принципе, там тоже все по одной схеме - боже, что он несет, что он, *****, несёт…
Объединяет эти два события и отличают их от любого брифинга западного образца одна черта. Ноль фактуры. Ноль прямых ответов на прямо поставленные вопросы.
Четкий вопрос Романа Цимбалюка - в ответ пять минут вражеской НАТЫ и братских народов.
Четкий вопрос Пятого канала - в ответ три минуты клиники больного самомнения.
И ноль конкретной информации.
И если с прессухами Путина все ясно, то про пресс-конференции Зеленского я вынужден взять свои слова назад.
Их надо было смотреть.
По крайней мере эту.
По крайней мере для того, чтобы констатировать факт: Всё. Президент Украины *******.
Как и было предсказано.
Не благодарите.
Владимиру «Я в своей голове ̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶ч̶и̶л̶ ̶в̶о̶й̶н̶у̶ ̶ зачеркнуто деоккупировал Киев» Александровичу от света софитов, обложек таймсов и мировой славы кукушку снесло окончательно.
Я. Я. Я. Мне. Я не сбежал. Предательские соглашения. Ко-ко-ко-Порошенко. Я. Я. Я.
Благодаря мне вы ещё существуете.
Человек полностью ушел в свой мир. Он и до этого-то не сказать чтоб особо жил в реальности, тут случилось уникальное сочетание слабых когнитивных способностей с нравственной идиотией - ничего личного, это всего лишь медицинский термин, обозначающий неспобность испытывать всю гамму свойственных человеку чувств и эмоций. Вы же в курсе, что Владимир Александрович совершенно неспособен испытывать эмпатию? Вся его скорбь - это игра на камеру. А настоящий он - когда тут же, через полчаса после скорби, уже улыбается во весь рот в вертолете, показывая что-то на телефоне Сунаку.
Вот тут он действительно счастлив.
Впрочем, не будем излишне придирчивы, это общая проблема всех артистов - какие чувства зальешь в этот пустой сосуд по сценарию, то они и будут испытывать: горе - значит, горе, сопереживание, значит, сопереживание, трагедию так трагедию. Все зависит только от таланта.
Владимир Александрович, безусловно, талантлив.
Но вот тот, кто заливает в него эти необходимые в данный момент чувства - однозначно талантливее на порядок. Он точно знает, что Президент хочет слышать. Он точно знает, какой сценарий ему понравится. Он точно знает, что нужно лить в ухо Приме этого театра.
Богдан вот не знал. Поэтому и остался на пляже в Одессе.
А этот знает.
И он залил-таки. Полный бак. Полный бак величия, наполеоновщины, исключительности, спасителя нации, и миллиарды километров медных труб.
И актеру от избытка меди переклинило башню.
Напрочь.
Всё. Наполеончик Боневтик народився.
И треуголка сверху.
Славимо его.
И только славимо - и никак иначе! Никаких других эмоций по отношению к Президенту больше не допускается. Это теперь национальная генеральная линия.
Рейтинг пишет, что за год одобрение действий президента выросло с 36 до 90 процентов.
Охотно верю.
Те же цифры касательно Порошенко - с пятнадцати до шести процентов.
Тоже охотно верю.
Резюме.
Во главе воюющей страны оказался не просто человек со слабыми когнитивными способностями, но еще и эмоционально-психологически нестабильный.
Который полностью ушел в свой мир, в котором он и именно он «деоккупировал Киев», спас Украину, благодаря ему и только и ему журналисты Пятого канала еще живы и весь мир у его ног, все президенты хотят с ним ручкаться, все премьеры готовы хлопать ему в ладошки, стоит только выйти и прочитать стишок в Конгрессе, как обе партии заливаются овациями от восторга, Палата Лордов рукоплещет в Лондоне и все опры уинфри планеты выстраиваться в очередь за интервью.
Что истинная правда.
Это совершенно гениальные сценаристы.
Не могу не снять шляпу.
И этому человеку второй срок гарантировано обеспечен.
Вот где по-настоящему дикая ******** начнется.
Ваш Дед.
От прямо як січас помню - поїхав Буданов в США а потім в європу с данними розвідки, зустрічався с Байденом а потім с Борісом Джонсоном.
А Джонсон потім каже - не надо нагнєтать, украинская пресса хуже скабеевой!!!!
А Байден такий - то анші економічєскіє партньори!!!! Пойдем все на шашлікі!!!!
А наш, найвеличніший, благав їх, спати не міг!!!!
Джерело: https://censor.net/ua/n3402196
Это прикол или ошибка? 12.500 биткоинов это больше 10млрд гривен
Тоді вартість 12,5 біткоїна на цю дату по курсу НБУ складала не "191 859 грн", а всі 16 млн 219 тис. грн.
Мабудь, членів комісії жаба задусила. Що у претендента така кмітлива й енергійна дружина крипто-банкір.
Для купівлі 6BTC у 2016 році потрібно було всього 3600 у.е. Це багато?
-- Был у меня один доллар, купил яблоко, вымыл его и продал за 2 доллара, купил 2 яблока, вымыл и продал за 4 доллара, купил 4 ... --
-- А дальше?
-- А дальше, умерла моя бабушка и оставила мне в наследство 74,85 миллионов долларов!
Блин, как это банально, у одного вора, я насчитал 8 бабушек, которые только ему оставляли в наследство! При том, все они миллионерши...
З іншого боку, маючи наприклад 150 тисяч гривень зарплатні, та постійний "ковпак" українських спецслужб, щоб не захотілося на колядувати 150 мільонів в місяць та відповідальність по життєвим покаранням за корупцію з конфіскацією всього родинного майна - міг би ефективно працювати на користь народу України представленого державою Україна.
Знаю я нескольких оттуда же. Меньше, чем 10 млн.$ ни у кого нет. Но у них хоть хватает ума не киздеть про крипту.
ВАЗеленська влада своїми шоу УНЕМОЖЛИВЛЮЄ вступ України в ЄС та НАТО.
Совпадєніє????
Але весь пост то сарказм....