Россия должна заплатить за агрессию против Украины, - заявление фон дер Ляйен
Россия и ее руководство должны быть привлечены к ответственности за совершенные в Украине преступления.
Об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вторжение России принесло Украине невыразимые страдания... Появляется все большее количество доказательств прямых нападений на гражданское население, а также на объекты энергетической и другой инфраструктуры. Известно, что российские войска применяли пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и казни без должного судебного разбирательства. Не щадят даже детей. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления. Путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.
По словам фон дер Ляйен, ЕС поддерживает роль Международного уголовного суда. "Мы также считаем, что необходим специальный трибунал для судебного преследования России за преступление агрессии. И я горжусь тем, что на этой конференции в качестве первого шага вы подпишете соглашение о создании Международного центра по преследованию преступления агрессии в Гааге. Европейский Союз вместе с нашими партнерами будет продолжать работать над тем, чтобы Россия заплатила", – сказала она.
"Мы едины в борьбе за справедливость для Украины", - подчеркнула глава Еврокомиссии.
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І це прекрасно що в наших партнерів є це розуміння.
или она намекает, что они сами добровольно должны понести наказание ?
Нет их там.
Они все одинаковы.