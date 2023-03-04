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Новости Война
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Россия должна заплатить за агрессию против Украины, - заявление фон дер Ляйен

ляєн

Россия и ее руководство должны быть привлечены к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Об этом говорится в заявлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании Международного центра по преследованию за преступления агрессии против Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вторжение России принесло Украине невыразимые страдания... Появляется все большее количество доказательств прямых нападений на гражданское население, а также на объекты энергетической и другой инфраструктуры. Известно, что российские войска применяли пытки, жестокое обращение, сексуальное насилие и казни без должного судебного разбирательства. Не щадят даже детей. Россия должна быть привлечена к ответственности за эти ужасные преступления. Путин должен быть привлечен к ответственности. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

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По словам фон дер Ляйен, ЕС поддерживает роль Международного уголовного суда. "Мы также считаем, что необходим специальный трибунал для судебного преследования России за преступление агрессии. И я горжусь тем, что на этой конференции в качестве первого шага вы подпишете соглашение о создании Международного центра по преследованию преступления агрессии в Гааге. Европейский Союз вместе с нашими партнерами будет продолжать работать над тем, чтобы Россия заплатила", – сказала она.

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"Мы едины в борьбе за справедливость для Украины", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

заявление (397) россия (96057) Евросоюз (17263) Урсула фон дер Ляйен (537)


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Топ комментарии
+8
Вы сначала перестаньте пускать к себе "хороших" руских.
Нет их там.
Они все одинаковы.
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04.03.2023 12:50
+6
Их там уже не просто не пускать надо, а выпихивать обратно с лишением гражданства. Иначе в немецкой федерации новый член может появится.
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04.03.2023 12:53
+5
Це очевидно. Непокаране зло завжди повертається.

І це прекрасно що в наших партнерів є це розуміння.
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04.03.2023 12:43
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Це очевидно. Непокаране зло завжди повертається.

І це прекрасно що в наших партнерів є це розуміння.
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04.03.2023 12:43 Ответить
но почему-то за сбитый Боинг ***** даже не был вынесен приговор в суде.

или она намекает, что они сами добровольно должны понести наказание ?
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04.03.2023 13:12 Ответить
Їх проблема гедонізм. У них в самих банально немає сили волі якось покарати бо це ж прийдеться вигрібати. Ось тому користуються нами та по всякому підтримують цю нашу волю і для нас це добре. Все могло бути на багато гірше, і вони могли навіть не мати волі на те щоб хтось рішив їх проблему за них. Тобто так як це було на початку, коли всі вони думали що достатньо закрити очі - вивести дипломатів і все їх мине.
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04.03.2023 14:06 Ответить
Вы сначала перестаньте пускать к себе "хороших" руских.
Нет их там.
Они все одинаковы.
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04.03.2023 12:50 Ответить
Их там уже не просто не пускать надо, а выпихивать обратно с лишением гражданства. Иначе в немецкой федерации новый член может появится.
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04.03.2023 12:53 Ответить
саме так. і ніяк інакше. а то німці і французи себе якимись приниженими на весь світ виставляють. кацапи їх з гімном мішають, ракетами грозяться стерти, а вони і далі сюсюкаються - окремо путін і його режим і окремо інші росіяни. рано чи пізно вони все одно дійдуть до того висновку і почнуть депортувати те мокшанське бидло назад в той лепрозорій.. так чому тоді час втрачати на ті сюсюкання? там не путін такий. путін серед деяких упоротих з його оточення, то на їхньому фоні ще лібералом виглядає.. гнати всіх. нема коли розбиратися з тими сортами мокшанського лайна.
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04.03.2023 13:09 Ответить
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04.03.2023 13:16 Ответить
''Зелені'' будь-якими методами шкодять Україні. І тринькання грошей, і різні тупі політичні заявочки. Напевне ''оманські договорняки'' виконують.
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04.03.2023 13:36 Ответить
Хороший сигнал многие на западе говорят уже не про абстрактное а личностное наказание для путина
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05.03.2023 02:58 Ответить
 
 