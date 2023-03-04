Росія має заплатити за агресію проти України, - заява фон дер Ляєн

Росія та її керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Про це йдеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про створення Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вторгнення Росії принесло Україні невимовні страждання... З'являється дедалі більше доказів прямих нападів на цивільне населення, а також на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури. Відомо, що російські війська застосовували тортури, жорстоке поводження, сексуальне насильство і страти без належного судового розгляду. Не щадять навіть дітей. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці жахливі злочини. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в заяві.

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За словами фон дер Ляєн, ЄС підтримує роль Міжнародного кримінального суду. "Ми також вважаємо, що необхідний спеціальний трибунал для судового переслідування Росії за злочин агресії. І я пишаюся тим, що на цій конференції як перший крок ви підпишете угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі. Європейський Союз разом із нашими партнерами продовжуватиме працювати над тим, щоб Росія заплатила", - сказала вона.

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"Ми єдині в боротьбі за справедливість для України", - наголосила голова Єврокомісії.