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Новини Війна
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Росія має заплатити за агресію проти України, - заява фон дер Ляєн

ляєн

Росія та її керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Про це йдеться в заяві голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про створення Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вторгнення Росії принесло Україні невимовні страждання... З'являється дедалі більше доказів прямих нападів на цивільне населення, а також на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури. Відомо, що російські війська застосовували тортури, жорстоке поводження, сексуальне насильство і страти без належного судового розгляду. Не щадять навіть дітей. Росія має бути притягнута до відповідальності за ці жахливі злочини. Путін має бути притягнутий до відповідальності. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб притягнути винних до відповідальності", - йдеться в заяві.

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За словами фон дер Ляєн, ЄС підтримує роль Міжнародного кримінального суду. "Ми також вважаємо, що необхідний спеціальний трибунал для судового переслідування Росії за злочин агресії. І я пишаюся тим, що на цій конференції як перший крок ви підпишете угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії в Гаазі. Європейський Союз разом із нашими партнерами продовжуватиме працювати над тим, щоб Росія заплатила", - сказала вона.

Також читайте: Фон дер Ляєн про шлях України в ЄС: Із захопленням спостерігаємо результат навіть під час війни

"Ми єдині в боротьбі за справедливість для України", - наголосила голова Єврокомісії.

Автор: 

заява (223) росія (65883) Євросоюз (13632) фон дер Ляєн Урсула (790)


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Топ коментарі
+8
Вы сначала перестаньте пускать к себе "хороших" руских.
Нет их там.
Они все одинаковы.
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04.03.2023 12:50
+6
Их там уже не просто не пускать надо, а выпихивать обратно с лишением гражданства. Иначе в немецкой федерации новый член может появится.
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04.03.2023 12:53
+5
Це очевидно. Непокаране зло завжди повертається.

І це прекрасно що в наших партнерів є це розуміння.
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04.03.2023 12:43
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Це очевидно. Непокаране зло завжди повертається.

І це прекрасно що в наших партнерів є це розуміння.
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04.03.2023 12:43 Відповісти
но почему-то за сбитый Боинг ***** даже не был вынесен приговор в суде.

или она намекает, что они сами добровольно должны понести наказание ?
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04.03.2023 13:12 Відповісти
Їх проблема гедонізм. У них в самих банально немає сили волі якось покарати бо це ж прийдеться вигрібати. Ось тому користуються нами та по всякому підтримують цю нашу волю і для нас це добре. Все могло бути на багато гірше, і вони могли навіть не мати волі на те щоб хтось рішив їх проблему за них. Тобто так як це було на початку, коли всі вони думали що достатньо закрити очі - вивести дипломатів і все їх мине.
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04.03.2023 14:06 Відповісти
Вы сначала перестаньте пускать к себе "хороших" руских.
Нет их там.
Они все одинаковы.
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04.03.2023 12:50 Відповісти
Их там уже не просто не пускать надо, а выпихивать обратно с лишением гражданства. Иначе в немецкой федерации новый член может появится.
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04.03.2023 12:53 Відповісти
саме так. і ніяк інакше. а то німці і французи себе якимись приниженими на весь світ виставляють. кацапи їх з гімном мішають, ракетами грозяться стерти, а вони і далі сюсюкаються - окремо путін і його режим і окремо інші росіяни. рано чи пізно вони все одно дійдуть до того висновку і почнуть депортувати те мокшанське бидло назад в той лепрозорій.. так чому тоді час втрачати на ті сюсюкання? там не путін такий. путін серед деяких упоротих з його оточення, то на їхньому фоні ще лібералом виглядає.. гнати всіх. нема коли розбиратися з тими сортами мокшанського лайна.
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04.03.2023 13:09 Відповісти
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04.03.2023 13:16 Відповісти
''Зелені'' будь-якими методами шкодять Україні. І тринькання грошей, і різні тупі політичні заявочки. Напевне ''оманські договорняки'' виконують.
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04.03.2023 13:36 Відповісти
Хороший сигнал многие на западе говорят уже не про абстрактное а личностное наказание для путина
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05.03.2023 02:58 Відповісти
 
 