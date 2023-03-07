САП готовит ходатайство об аресте Коболева из-за невнесения залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, поскольку до 6 марта залог в установленном судом размере за него не внесен.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Андрей Синюк, также являющийся прокурором по этому делу, передает Цензор.НЕТ.

"В случае непредоставления стороной защиты прокурору или детектива подтверждения внесения за подозреваемого залога в размере, определенном судом, сторона обвинения обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей", - сказал он.

Синюк добавил, что САП планирует направить в ВАКС ходатайство об аресте Коболева сегодня-завтра.

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Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Адрию Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 г. издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн). Максимально разрешенная законодательством сумма выплат – 37,4 млн грн. После ухода с должности Коболев получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.

1 марта Апелляционная палата ВАКС применила к экс-председателю правления "Нафтогаза" меру пресечения в виде залога размером 229,248 млн грн. Согласно решению суда, Коболев должен был внести средства в течение 5 дней, то есть до 6 марта. До 6 марта подозреваемый должен был внести залог 229 млн грн, однако не сделал этого.