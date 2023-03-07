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САП готовит ходатайство об аресте Коболева из-за невнесения залога

коболєв

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, поскольку до 6 марта залог в установленном судом размере за него не внесен.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу заместитель руководителя САП Андрей Синюк, также являющийся прокурором по этому делу, передает Цензор.НЕТ.

"В случае непредоставления стороной защиты прокурору или детектива подтверждения внесения за подозреваемого залога в размере, определенном судом, сторона обвинения обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей", - сказал он.

Синюк добавил, что САП планирует направить в ВАКС ходатайство об аресте Коболева сегодня-завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПК говорит, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря (обновлено)

Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Адрию Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 г. издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн). Максимально разрешенная законодательством сумма выплат – 37,4 млн грн. После ухода с должности Коболев получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.

1 марта Апелляционная палата ВАКС применила к экс-председателю правления "Нафтогаза" меру пресечения в виде залога размером 229,248 млн грн. Согласно решению суда, Коболев должен был внести средства в течение 5 дней, то есть до 6 марта. До 6 марта подозреваемый должен был внести залог 229 млн грн, однако не сделал этого.

Нафтогаз (3114) премия (482) Коболев Андрей (459) САП (2078)


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Топ комментарии
+14
С*ки зелені, Халимона,Трухіна, бл*дей які крали вагонами гуманітарку, су*чку з податкової з листом побажанням на мільйон вони не затримають!!!
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07.03.2023 16:04 Ответить
+14
Govtva, як там зараз погода у тебе на родінє, у Вологді?
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07.03.2023 16:06 Ответить
+12
може блдська дермаковська спеціалізована антикорупційна прокуратура не знає, як правильно пишеться для юридичних документів - "Бєня", що вона готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тільки для Коболєва, явно не ворога №1 для України?...
хоча для споживачів лайна з телемарафону ******** новин згодиться будь-хто аби тільки не головний карабас-барабас театру ляльок кварталу зелених ліхтарів чи дермак
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07.03.2023 16:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Давайте, давайте, зелена мразота. З легким серцем вас буде ******** і стріляно.
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07.03.2023 15:58 Ответить
Так он сначала правительство Порошенко обокрал списав деньги на добычу газа а потом влять поменялась и все забыли.А сельские жители до сих пор благодарят Коболева за то что платят деньги каждый месяц за трубы которые сами купили и сами провели в свои села газ.
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07.03.2023 16:02 Ответить
Govtva, як там зараз погода у тебе на родінє, у Вологді?
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07.03.2023 16:06 Ответить
Это местный свой *******.Ума нету,в место мозгов килло говна.Такие и голосовали в основном за ЗЕ .Кто нормальный мог голосовать за дебила-нарика?
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07.03.2023 16:15 Ответить
Так ты и голосовал.
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07.03.2023 16:36 Ответить
гондоно-смешковий Govtva
Тю.... гордоно... та втім, "акакаяразніца"
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07.03.2023 16:38 Ответить
Шоб ты на своем Зеле женилась.
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07.03.2023 16:40 Ответить
та зеля це ж твоя позашлюбна курва, нахера мені потоптнана всралась?
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07.03.2023 16:58 Ответить
Ты без него не можешь только сам себе не признаешься.
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07.03.2023 17:09 Ответить
Для тебя и Полтавщина за Вологду прокатит в Польше.
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07.03.2023 16:37 Ответить
Я знаю. Кацапи страшенно ненавидять Польщу.
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07.03.2023 16:52 Ответить
Ты тоже. А Коболев -гуцул по твоему.
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07.03.2023 17:08 Ответить
Ванька, ти просто не знаєш. Гуцули - це кельти. Тобі буде "нє панять-***", але шари матеріальної культури одинакові. Те саме з нематеріальною культурою. Кельтський танець - це "нижній танець", тобто, танець ніг. У гуцулів це називається "витупування". Могла б розказати більше, але знаю, що русскаму чілавєку це все пох. От, якби у кельтів була бояра-нах...

...Ходили кацапи по Карпатах і зрубували зубилами тисячолітні соляріси...
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07.03.2023 18:20 Ответить
. Я и то знаю что кельты это бойки.У нас тут тоже казаков в девяностых развелось ряженных которые сами себе звания лепили а у меня в семье два старинных казачьих рода но я себя ими не называю.
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07.03.2023 18:26 Ответить
Ага, і козаки-прапрадіди гаварілі па-русскі, ******!
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07.03.2023 18:28 Ответить
Опять пальцем не туда попала я говорю в семье только по украински,в отличие от твоего любимого президента.
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07.03.2023 18:30 Ответить
Справжній русскій не бреше тільки в одному випадку.
Коли він мертвий...
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07.03.2023 18:34 Ответить
Тебе лучше знать.
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07.03.2023 18:46 Ответить
Я тебя вообще сейчас расстрою.Я родился в Винниках,в школу пошел в Сколе а студентом учился в Львове.
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07.03.2023 17:18 Ответить
Бабушку завезли до Львова в 39-му? Чи в 44-му? Це з тих, хто на танці ходив в пеньюарах з убитих українок? Чи я помиляюся?
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07.03.2023 18:12 Ответить
О блин ходячий набор штампов.Полтавские мы а насчет прадедушек так их в 33-ем убили активисты пока вы там морды отъедали.
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07.03.2023 18:22 Ответить
Надходить той час, коли на звук русскага ізыка будуть стріляти. І не тільки вночі...
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07.03.2023 18:32 Ответить
Під його керівництвом із параші було відсуджено 3 млдр. дол. А блакатаріть за труби треба Кучму і Якуновічя.
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07.03.2023 16:06 Ответить
Причем они,трубы прокладывали еще при совке и Кравчуке а Коболев заставил платить селян за свои же трубы а всем этим форумским зе и порохоботам это не доходит им все в городах хорошо живется.
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07.03.2023 16:39 Ответить
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07.03.2023 15:59 Ответить
факт ганебний, але нічим не підтверджений...як на мене Михайлівський Злотоверхий для такої події навіть більш почесний
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07.03.2023 16:16 Ответить
ІПСО
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07.03.2023 16:25 Ответить
Та він вже втік.
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07.03.2023 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uhVjRT2zg4k
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07.03.2023 16:00 Ответить
Як би ж то. У мене на старій лисій хребтині останнє волосся встало . І що робити з цими ткаченками?
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07.03.2023 16:09 Ответить
якщо його заберуть до СІЗО - на Банкову "прилетить" від G7 і його членів, а також від Євросоюзу. Прилетить, навіть попри те, що його "розкручують" НАБУ+САП
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07.03.2023 16:00 Ответить
Прикольно Коболев повернувся відстоювати свою правоту. Арештували бабло на рахунках і його самого запихають в буцигарню. Буде з СІЗО доводити свою невинуватість. А всім іншим буде наука.
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07.03.2023 16:03 Ответить
Таких не саджають.
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07.03.2023 16:03 Ответить
С*ки зелені, Халимона,Трухіна, бл*дей які крали вагонами гуманітарку, су*чку з податкової з листом побажанням на мільйон вони не затримають!!!
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07.03.2023 16:04 Ответить
Це їхні ''зелепузікі''-''ета другоє''.
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07.03.2023 16:06 Ответить
може блдська дермаковська спеціалізована антикорупційна прокуратура не знає, як правильно пишеться для юридичних документів - "Бєня", що вона готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тільки для Коболєва, явно не ворога №1 для України?...
хоча для споживачів лайна з телемарафону ******** новин згодиться будь-хто аби тільки не головний карабас-барабас театру ляльок кварталу зелених ліхтарів чи дермак
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07.03.2023 16:05 Ответить
При чому міркую у нас немає якихось особистих вподобань та сімпатій до цього пана.
ЗеКі відкрили полювання не на тіх осіб та чинять кривосудіе, закриваючи очі на злодіїв, крадіїв та корупціонерів в оточенні коло себе, оце дуже бентежить!!! 😡
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07.03.2023 16:16 Ответить
Коболев реально спас державу Україна по газовій кабалі в яку її загнала фігурант панамської постанови від 1998 року тимошенко, виграв у московщини суди і купу грошей, за що на нього особисто наклала українська митниця штраф у 8 млрд грн. як за відмову розтамажувати газ для днр і лнр і ось чергова подяка від банд що начеб-то мають боротись проти корупції за гроші бюджету. І да, премія, у якій обвинувачують Коболева - це премія 40 людей, які преміювані спостережною Радою, а не самим Коболевим і які причетні для відібрання цих же коштів від мордору.

На яку державу в Україні працюють державні структури ?
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07.03.2023 16:17 Ответить
на країну мрій бені
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07.03.2023 16:32 Ответить
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07.03.2023 16:51 Ответить
Яка висока готовність суспільства до публічних страт/розстрілів/тюремного ув'язнення.

І ЗМІ в цьому як суд інквізиції.
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07.03.2023 16:17 Ответить
Шоу від мародерів із кварталу95 наберає оберти. Про вкрадені в Міноборони 4 млрд тільки на одному контракті, плєбс має забути.
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07.03.2023 16:21 Ответить
Вот это привольное дело. А то накрал и чувствует себя безнаказанно. С такими как Коболев страну не построишь.
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07.03.2023 16:33 Ответить
Правильное
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07.03.2023 16:34 Ответить
Коболєв все одно виграє справу в Європейському суді з прав людини і отримає мільйони гривень компенсації за незаконні рішення зелених прокурорів.
Жаль тільки, що Коболєву компенсацію будуть платити не зелені гниди, а держава Україна з наших кишень, при тому, що зелені гниди-прокурори вже зараз отримують тільки офіційну зарплату по 200-300 тисяч гривень щомісяця. А скільки вони отримали за незаконне відкриття справи проти Коболєва стане відомо згодом і тоді сидітимуть прокурори, а не Коболєв.
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07.03.2023 16:43 Ответить
Я в захваті від фанатів Пороха, які з шаленою активністю захищають тут гіперзлодюгу Кобєльова. Чому вони так заклопотані справами рудого кацапюги, за якого "органи" вже давно повинні були вчепитись мертвою хваткою бульдогів.
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07.03.2023 16:53 Ответить
Я бачу в тебе вже губи розпухли від відсосу у зелених гнид.
Видно сподіваєшся отримати орден за відсос, як знаменита ескортниця сосательних послуг.
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07.03.2023 17:25 Ответить
Коболєв такий же злодій як і Зеля. І Зелі на його місці виписав би собі премію до того, як у когось виграв у суді.
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07.03.2023 16:52 Ответить
Кожний баран повинен висіти тушою за свою ногу! Кобельов за свою, ЗЕлупа Янелох-Боневтік за свою.
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07.03.2023 16:54 Ответить
Коболєв в юномолодості разом з Вітренком були на "підхваті" у героя Бойка. Яцек звів їх разом, посварились за цю ж таки премію - Коболєв все захапав собі, нікому не дав. Хіба що виплатив старшим товаришам "фронтовикам". Ну а Вітренко не стерпів такої наруги, підкотився до менеджера Президента і "порішав" з премією. А тепер 4 акт Марлізонського балету - жадібний повинен повернути взяте - застава як раз пляше з премією.
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07.03.2023 16:53 Ответить
Премію отримали тоді і Вітренко, і багато хто ще.
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07.03.2023 18:47 Ответить
Вибачаюсь ,але рос-совковий культурний менталітет наших шводєров, прямо волає в усі часи незалежності ,уїби мене лопатою по морді!
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07.03.2023 17:35 Ответить
 
 