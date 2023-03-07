САП готує клопотання про арешт Коболєва через невнесення застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, оскільки до 6 березня заставу у встановленому судом розмірі за нього не внесено.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, який також є прокурором у цій справі, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку ненадання стороною захисту прокурору або детективу підтвердження внесення за підозрюваного застави у розмірі, визначеному судом, сторона обвинувачення звернеться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою", - сказав він.

Синюк додав, що САП планує направити до ВАКС клопотання про арешт Коболєва сьогодні-завтра.

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Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн. Відповідно рішення суду, Коболєв мав внести кошти протягом 5 днів, тобто до 6 березня. До 6 березня підозрюваний мав внести заставу 229 млн грн, однак не зробив цього.