УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6399 відвідувачів онлайн
Новини
3 770 54

САП готує клопотання про арешт Коболєва через невнесення застави

коболєв

Спеціалізована антикорупційна прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, оскільки до 6 березня заставу у встановленому судом розмірі за нього не внесено.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, який також є прокурором у цій справі, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку ненадання стороною захисту прокурору або детективу підтвердження внесення за підозрюваного застави у розмірі, визначеному судом, сторона обвинувачення звернеться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою", - сказав він.

Синюк додав, що САП планує направити до ВАКС клопотання про арешт Коболєва сьогодні-завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня (оновлено)

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до ексголови правління "Нафтогазу" запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн. Відповідно рішення суду, Коболєв мав внести кошти протягом 5 днів, тобто до 6 березня. До 6 березня підозрюваний мав внести заставу 229 млн грн, однак не зробив цього.

Автор: 

Нафтогаз (4431) премія (386) Коболєв Андрій (823) САП (2237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
С*ки зелені, Халимона,Трухіна, бл*дей які крали вагонами гуманітарку, су*чку з податкової з листом побажанням на мільйон вони не затримають!!!
показати весь коментар
07.03.2023 16:04 Відповісти
+14
Govtva, як там зараз погода у тебе на родінє, у Вологді?
показати весь коментар
07.03.2023 16:06 Відповісти
+12
може блдська дермаковська спеціалізована антикорупційна прокуратура не знає, як правильно пишеться для юридичних документів - "Бєня", що вона готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тільки для Коболєва, явно не ворога №1 для України?...
хоча для споживачів лайна з телемарафону ******** новин згодиться будь-хто аби тільки не головний карабас-барабас театру ляльок кварталу зелених ліхтарів чи дермак
показати весь коментар
07.03.2023 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте, давайте, зелена мразота. З легким серцем вас буде ******** і стріляно.
показати весь коментар
07.03.2023 15:58 Відповісти
Так он сначала правительство Порошенко обокрал списав деньги на добычу газа а потом влять поменялась и все забыли.А сельские жители до сих пор благодарят Коболева за то что платят деньги каждый месяц за трубы которые сами купили и сами провели в свои села газ.
показати весь коментар
07.03.2023 16:02 Відповісти
Govtva, як там зараз погода у тебе на родінє, у Вологді?
показати весь коментар
07.03.2023 16:06 Відповісти
Это местный свой *******.Ума нету,в место мозгов килло говна.Такие и голосовали в основном за ЗЕ .Кто нормальный мог голосовать за дебила-нарика?
показати весь коментар
07.03.2023 16:15 Відповісти
Так ты и голосовал.
показати весь коментар
07.03.2023 16:36 Відповісти
гондоно-смешковий Govtva
Тю.... гордоно... та втім, "акакаяразніца"
показати весь коментар
07.03.2023 16:38 Відповісти
Шоб ты на своем Зеле женилась.
показати весь коментар
07.03.2023 16:40 Відповісти
та зеля це ж твоя позашлюбна курва, нахера мені потоптнана всралась?
показати весь коментар
07.03.2023 16:58 Відповісти
Ты без него не можешь только сам себе не признаешься.
показати весь коментар
07.03.2023 17:09 Відповісти
Для тебя и Полтавщина за Вологду прокатит в Польше.
показати весь коментар
07.03.2023 16:37 Відповісти
Я знаю. Кацапи страшенно ненавидять Польщу.
показати весь коментар
07.03.2023 16:52 Відповісти
Ты тоже. А Коболев -гуцул по твоему.
показати весь коментар
07.03.2023 17:08 Відповісти
Ванька, ти просто не знаєш. Гуцули - це кельти. Тобі буде "нє панять-***", але шари матеріальної культури одинакові. Те саме з нематеріальною культурою. Кельтський танець - це "нижній танець", тобто, танець ніг. У гуцулів це називається "витупування". Могла б розказати більше, але знаю, що русскаму чілавєку це все пох. От, якби у кельтів була бояра-нах...

...Ходили кацапи по Карпатах і зрубували зубилами тисячолітні соляріси...
показати весь коментар
07.03.2023 18:20 Відповісти
. Я и то знаю что кельты это бойки.У нас тут тоже казаков в девяностых развелось ряженных которые сами себе звания лепили а у меня в семье два старинных казачьих рода но я себя ими не называю.
показати весь коментар
07.03.2023 18:26 Відповісти
Ага, і козаки-прапрадіди гаварілі па-русскі, ******!
показати весь коментар
07.03.2023 18:28 Відповісти
Опять пальцем не туда попала я говорю в семье только по украински,в отличие от твоего любимого президента.
показати весь коментар
07.03.2023 18:30 Відповісти
Справжній русскій не бреше тільки в одному випадку.
Коли він мертвий...
показати весь коментар
07.03.2023 18:34 Відповісти
Тебе лучше знать.
показати весь коментар
07.03.2023 18:46 Відповісти
Я тебя вообще сейчас расстрою.Я родился в Винниках,в школу пошел в Сколе а студентом учился в Львове.
показати весь коментар
07.03.2023 17:18 Відповісти
Бабушку завезли до Львова в 39-му? Чи в 44-му? Це з тих, хто на танці ходив в пеньюарах з убитих українок? Чи я помиляюся?
показати весь коментар
07.03.2023 18:12 Відповісти
О блин ходячий набор штампов.Полтавские мы а насчет прадедушек так их в 33-ем убили активисты пока вы там морды отъедали.
показати весь коментар
07.03.2023 18:22 Відповісти
Надходить той час, коли на звук русскага ізыка будуть стріляти. І не тільки вночі...
показати весь коментар
07.03.2023 18:32 Відповісти
Під його керівництвом із параші було відсуджено 3 млдр. дол. А блакатаріть за труби треба Кучму і Якуновічя.
показати весь коментар
07.03.2023 16:06 Відповісти
Причем они,трубы прокладывали еще при совке и Кравчуке а Коболев заставил платить селян за свои же трубы а всем этим форумским зе и порохоботам это не доходит им все в городах хорошо живется.
показати весь коментар
07.03.2023 16:39 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 15:59 Відповісти
факт ганебний, але нічим не підтверджений...як на мене Михайлівський Злотоверхий для такої події навіть більш почесний
показати весь коментар
07.03.2023 16:16 Відповісти
ІПСО
показати весь коментар
07.03.2023 16:25 Відповісти
Та він вже втік.
показати весь коментар
07.03.2023 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uhVjRT2zg4k
показати весь коментар
07.03.2023 16:00 Відповісти
Як би ж то. У мене на старій лисій хребтині останнє волосся встало . І що робити з цими ткаченками?
показати весь коментар
07.03.2023 16:09 Відповісти
якщо його заберуть до СІЗО - на Банкову "прилетить" від G7 і його членів, а також від Євросоюзу. Прилетить, навіть попри те, що його "розкручують" НАБУ+САП
показати весь коментар
07.03.2023 16:00 Відповісти
Прикольно Коболев повернувся відстоювати свою правоту. Арештували бабло на рахунках і його самого запихають в буцигарню. Буде з СІЗО доводити свою невинуватість. А всім іншим буде наука.
показати весь коментар
07.03.2023 16:03 Відповісти
Таких не саджають.
показати весь коментар
07.03.2023 16:03 Відповісти
С*ки зелені, Халимона,Трухіна, бл*дей які крали вагонами гуманітарку, су*чку з податкової з листом побажанням на мільйон вони не затримають!!!
показати весь коментар
07.03.2023 16:04 Відповісти
Це їхні ''зелепузікі''-''ета другоє''.
показати весь коментар
07.03.2023 16:06 Відповісти
може блдська дермаковська спеціалізована антикорупційна прокуратура не знає, як правильно пишеться для юридичних документів - "Бєня", що вона готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тільки для Коболєва, явно не ворога №1 для України?...
хоча для споживачів лайна з телемарафону ******** новин згодиться будь-хто аби тільки не головний карабас-барабас театру ляльок кварталу зелених ліхтарів чи дермак
показати весь коментар
07.03.2023 16:05 Відповісти
При чому міркую у нас немає якихось особистих вподобань та сімпатій до цього пана.
ЗеКі відкрили полювання не на тіх осіб та чинять кривосудіе, закриваючи очі на злодіїв, крадіїв та корупціонерів в оточенні коло себе, оце дуже бентежить!!! 😡
показати весь коментар
07.03.2023 16:16 Відповісти
Коболев реально спас державу Україна по газовій кабалі в яку її загнала фігурант панамської постанови від 1998 року тимошенко, виграв у московщини суди і купу грошей, за що на нього особисто наклала українська митниця штраф у 8 млрд грн. як за відмову розтамажувати газ для днр і лнр і ось чергова подяка від банд що начеб-то мають боротись проти корупції за гроші бюджету. І да, премія, у якій обвинувачують Коболева - це премія 40 людей, які преміювані спостережною Радою, а не самим Коболевим і які причетні для відібрання цих же коштів від мордору.

На яку державу в Україні працюють державні структури ?
показати весь коментар
07.03.2023 16:17 Відповісти
на країну мрій бені
показати весь коментар
07.03.2023 16:32 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 16:51 Відповісти
Яка висока готовність суспільства до публічних страт/розстрілів/тюремного ув'язнення.

І ЗМІ в цьому як суд інквізиції.
показати весь коментар
07.03.2023 16:17 Відповісти
Шоу від мародерів із кварталу95 наберає оберти. Про вкрадені в Міноборони 4 млрд тільки на одному контракті, плєбс має забути.
показати весь коментар
07.03.2023 16:21 Відповісти
Вот это привольное дело. А то накрал и чувствует себя безнаказанно. С такими как Коболев страну не построишь.
показати весь коментар
07.03.2023 16:33 Відповісти
Правильное
показати весь коментар
07.03.2023 16:34 Відповісти
Коболєв все одно виграє справу в Європейському суді з прав людини і отримає мільйони гривень компенсації за незаконні рішення зелених прокурорів.
Жаль тільки, що Коболєву компенсацію будуть платити не зелені гниди, а держава Україна з наших кишень, при тому, що зелені гниди-прокурори вже зараз отримують тільки офіційну зарплату по 200-300 тисяч гривень щомісяця. А скільки вони отримали за незаконне відкриття справи проти Коболєва стане відомо згодом і тоді сидітимуть прокурори, а не Коболєв.
показати весь коментар
07.03.2023 16:43 Відповісти
Я в захваті від фанатів Пороха, які з шаленою активністю захищають тут гіперзлодюгу Кобєльова. Чому вони так заклопотані справами рудого кацапюги, за якого "органи" вже давно повинні були вчепитись мертвою хваткою бульдогів.
показати весь коментар
07.03.2023 16:53 Відповісти
Я бачу в тебе вже губи розпухли від відсосу у зелених гнид.
Видно сподіваєшся отримати орден за відсос, як знаменита ескортниця сосательних послуг.
показати весь коментар
07.03.2023 17:25 Відповісти
Коболєв такий же злодій як і Зеля. І Зелі на його місці виписав би собі премію до того, як у когось виграв у суді.
показати весь коментар
07.03.2023 16:52 Відповісти
Кожний баран повинен висіти тушою за свою ногу! Кобельов за свою, ЗЕлупа Янелох-Боневтік за свою.
показати весь коментар
07.03.2023 16:54 Відповісти
Коболєв в юномолодості разом з Вітренком були на "підхваті" у героя Бойка. Яцек звів їх разом, посварились за цю ж таки премію - Коболєв все захапав собі, нікому не дав. Хіба що виплатив старшим товаришам "фронтовикам". Ну а Вітренко не стерпів такої наруги, підкотився до менеджера Президента і "порішав" з премією. А тепер 4 акт Марлізонського балету - жадібний повинен повернути взяте - застава як раз пляше з премією.
показати весь коментар
07.03.2023 16:53 Відповісти
Премію отримали тоді і Вітренко, і багато хто ще.
показати весь коментар
07.03.2023 18:47 Відповісти
Вибачаюсь ,але рос-совковий культурний менталітет наших шводєров, прямо волає в усі часи незалежності ,уїби мене лопатою по морді!
показати весь коментар
07.03.2023 17:35 Відповісти
 
 