Повторной "минской зрады" не будет, - Данилов

Российские власти планируют склонить украинские власти к перемирию и подписанию так называемого соглашения "Минск-3".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"План Кремля: "Минск-3". Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать "вторую Украину", за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Понимаем, анализируем, повторной "минской зрады" не будет", - написал Данилов в твиттере.

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