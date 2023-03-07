Повторной "минской зрады" не будет, - Данилов
Российские власти планируют склонить украинские власти к перемирию и подписанию так называемого соглашения "Минск-3".
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"План Кремля: "Минск-3". Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать "вторую Украину", за которой стоит Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Понимаем, анализируем, повторной "минской зрады" не будет", - написал Данилов в твиттере.
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+139 Ihor Demkiv #524736
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А йой я ж забув додати, то порох та турчин винні у війні, бо мали здати Україну ще тоді, щоб не довелось потім членограя в Оманах лякати
Данилов, ти м@...ак, бо порiвняти результати - якою була Україна пiсля "мiнської зради"
та що з нею сталося пiсля простА пєрєстать стрєлять та заглдяання Зе-чма в шакаладний глаз
пуйла просто неможливо.
Пять Облэнерго Украины проданные ещё при Кучме рабZeянскому не олегарху из ДурьДумы Бабакову, это зРада или чисто бизнес,кстати эти Облэнерго ему принадлежит до сих пор...
Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу ...
💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
за оманські та парижські зради що скажеш???
Гниди зеленського свою нікчемність і оманські зради вішають на інших!
Мінськ не Мінськ, але при Порошенко Чонгар був заміновано, а при Єрмаку розміновано . При Порошенко почали будувати армію та схилили ****@того фюрерка до спокою, а при Єрмаку бюджет на військо пустили на логістичні рішення для наступу Московії. Чим ви займались з 14 по 19 рік що ви не бельмеса в історії Уа 2014-2022? Я за кордоном то навіть знаю.