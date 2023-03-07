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Новини Війна
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Повторної "мінської зради" не буде, - Данілов

данілов

Російська влада планує схилити українську владу до перемир’я та підписання так званої угоди "Мінськ-3".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"План Кремля: "Мінськ-3". Схилити до перемир’я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, добитися розколу. З прибічників компромісу сформувати "другую Украину", за якою стоїть Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Розуміємо, аналізуємо, повторної "мінської зради" не буде", - написав Данілов у твіттері.

Читайте також: Саме зараз треба і можна зупинити війну. "Мінська-3" не буде, - Зеленський

Автор: 

Данілов Олексій (1259) мінські угоди (2231) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+148
Після Оманської зради та розмінування Чонгару від ішака гіршу зраду важко уявити
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07.03.2023 17:46 Відповісти
+139
мінськ дав змогу виграти час і підготуватися а що було в омані то ще буде про що спитати із зелених колаборантів
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07.03.2023 17:46 Відповісти
+98
ЗЄшобло вчепилося за матнтру про «Мінську зраду» наче за рятівну соломинку.
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07.03.2023 17:48 Відповісти
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та ясне діло що більше не буде мінської "зради" з штангенциркульними доповненнями, подивимось що ця клоунада на чолі з уклоністом який би вмер у чонгарі якби його не розмінувала верещучка, напідписує в Анкарі.
А йой я ж забув додати, то порох та турчин винні у війні, бо мали здати Україну ще тоді, щоб не довелось потім членограя в Оманах лякати
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07.03.2023 19:13 Відповісти
Мінськ-3 можливий тільки при умові виводу рашистських військ на кордони 1991 року.В крайньому випадку-на кордон до 24. 02.22 року
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07.03.2023 19:13 Відповісти
Як же зеленим гнидам муляє той мінськ, під час якого країна реально розвивалась не зважаючи на війну, поки вони не прийшли дивитись в очи *****...
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07.03.2023 19:25 Відповісти
Якби не Мінські угоди, Данілов зараз ставив би клізми собакам, а ЗЄ смоктав кацапські прутні на Роісє.
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07.03.2023 19:26 Відповісти
парик та червоній ніс заробив чесно
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07.03.2023 19:35 Відповісти
Даєш Оман-2!
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07.03.2023 19:40 Відповісти
Зелені у*обки вже реально дістали з мінскими "зрадами", відразу видно, що оманські домовленості неочікувано зірвалися, тому зараз корчать з себе великих "патріотів".
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07.03.2023 19:41 Відповісти
Вони їх продовжать !
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07.03.2023 19:51 Відповісти
Данилов...ты Украину не подготовил к нападению врага...что ты- гнида рот открываешь. Ты ответишь за Чонгар и Мариуполь...
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07.03.2023 19:43 Відповісти
Сумно від дебільних коментарів, спаяних груповухою безвідповідальності за здачу півдня і швидкого просування під Київ на початку вторгнення! Про шашлики, "редиска", мовчить! Зоотехнік - шляхетний фах, працюй! Нащо поліз у безпеку, де ти ні бе ні м е!
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07.03.2023 19:51 Відповісти
Данілич, скуштуй мівіни.
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07.03.2023 19:52 Відповісти
дАнілов, ти довбойоб!!!!!!!
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07.03.2023 19:53 Відповісти
.

Данилов, ти м@...ак, бо порiвняти результати - якою була Україна пiсля "мiнської зради"

та що з нею сталося пiсля простА пєрєстать стрєлять та заглдяання Зе-чма в шакаладний глаз

пуйла просто неможливо.
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07.03.2023 19:59 Відповісти
Звичайно, зі стовреною з нуля армією, з економікою що зростала, з дипломатичною підтримкою, натівським озброєнням і т д , можна і ************. Вай нот.. дебіл ти тупорилий, данілов..
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07.03.2023 20:02 Відповісти
https://youtu.be/VqpEjICSVX4 ...

Пять Облэнерго Украины проданные ещё при Кучме рабZeянскому не олегарху из ДурьДумы Бабакову, это зРада или чисто бизнес,кстати эти Облэнерго ему принадлежит до сих пор...
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07.03.2023 20:06 Відповісти
Хорошо пользоваться Новой Армией созданной Порошенко летом 2014 года..., которая теперь насмерть стоит у Авдеевки Бахмута Соледара Угледара и далее везде...,и пользоваться Славой этих истинных Патриотов Украины...,
Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу ...
💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.03.2023 20:12 Відповісти
А почему не копнуть глубже , Харьковську зраду или Будапештскую
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07.03.2023 20:17 Відповісти
Поясніть Данілову , що завдяки тим угодам відвернули вторгнення кацапів . І потім ху.ло до 2019 року сиділо тихо , як ркда миша . Та Данілов , думаю , і сам це знає .
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07.03.2023 20:29 Відповісти
підагох брехунець…
за оманські та парижські зради що скажеш???
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07.03.2023 20:35 Відповісти
Вас , заплісньовілих ще прибрати , і точно , тоді ,ніякої зради вже не буде .
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07.03.2023 20:39 Відповісти
Владі завжди "на часі " розгойдувать суспільсьво тупими заявами, та з допомогою брехні та маніпуляцій відбілювать себе і обпльовувать всих тих у кому бачать загрозу свого існування (ну на приклад Богдана яку "недавно розробили",( у18р на параді) а вже сьогодні почали вироблять) а ось тепер цей викид .Ну на кого це все?,Зовсім поголовно вважають всих за дурнів?
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07.03.2023 20:48 Відповісти
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07.03.2023 20:52 Відповісти
Витруiти вас зелена плiснява,тодi i зрада закiнчиться. Мразi продажнi,лицемiрнi,жадiбнi,брехливi.
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07.03.2023 21:07 Відповісти
Ви і є представниками "другой Украины", пане Данілов. За спинами воїнів, пліч-о-пліч з мародерами ОП можна що хочеш і кого хочеш обплювати.
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07.03.2023 21:16 Відповісти
А що ж цей п#дар не захищав тоді свою область?
Гниди зеленського свою нікчемність і оманські зради вішають на інших!
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07.03.2023 21:29 Відповісти
Я б спеціально для цього "розумника" влаштував комп. симуляцію "повного" контакту ЗСУ зразка 2014 року з армією московії у тому ж 2014 році (звісно ж, баз мінських угод). Людям з нормальною логігою і аналізом і без симуляцій зрозуміло, що сталося б найгірше. Але Данілов усе розуміє і знає, а говорить те, що їм треба. Для чого? Бо така політика партії, такі інструкції від Дєрьмака і Ко - очорнити проукраїнські сили і тотально узурпувати владу (зробивши з нас, як мінімум, Білорусь 2.0).
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07.03.2023 21:33 Відповісти
О! У нас не тільки завгоспи генії-стратеги, а й ветеринари!
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07.03.2023 21:45 Відповісти
Цензор, перестань публікувати дебільні ´´висери´´ цього тупого чиновника. Біда України в тому, що він і такі як він ´´професіонали´´ дорвалися до влади. Сподіваюся українці порозумнішали і на прийдешніх виборах не повторять помилки 2019. С
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07.03.2023 22:20 Відповісти
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07.03.2023 22:23 Відповісти
Шановний Данилов ви щось плутаєте. В Оман Порошенко не їздив. Туда їздив Єрмак , він Зеленського возив.
Мінськ не Мінськ, але при Порошенко Чонгар був заміновано, а при Єрмаку розміновано . При Порошенко почали будувати армію та схилили ****@того фюрерка до спокою, а при Єрмаку бюджет на військо пустили на логістичні рішення для наступу Московії. Чим ви займались з 14 по 19 рік що ви не бельмеса в історії Уа 2014-2022? Я за кордоном то навіть знаю.
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07.03.2023 23:00 Відповісти
Цей зоотехнік знає якою дісталася Україні армія й що зараз зробив світ для України не може порівняти
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07.03.2023 23:10 Відповісти
В 2014мусщо залишив Янукович оце бла-бла памятає.?чи він тоді ще фарбував щенят для продажу як породистих
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07.03.2023 23:15 Відповісти
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