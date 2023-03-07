Повторної "мінської зради" не буде, - Данілов
Російська влада планує схилити українську владу до перемир’я та підписання так званої угоди "Мінськ-3".
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"План Кремля: "Мінськ-3". Схилити до перемир’я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, добитися розколу. З прибічників компромісу сформувати "другую Украину", за якою стоїть Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Розуміємо, аналізуємо, повторної "мінської зради" не буде", - написав Данілов у твіттері.
Топ коментарі
+148 Tema9
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+139 Ihor Demkiv #524736
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+98 Tema9
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А йой я ж забув додати, то порох та турчин винні у війні, бо мали здати Україну ще тоді, щоб не довелось потім членограя в Оманах лякати
Данилов, ти м@...ак, бо порiвняти результати - якою була Україна пiсля "мiнської зради"
та що з нею сталося пiсля простА пєрєстать стрєлять та заглдяання Зе-чма в шакаладний глаз
пуйла просто неможливо.
Пять Облэнерго Украины проданные ещё при Кучме рабZeянскому не олегарху из ДурьДумы Бабакову, это зРада или чисто бизнес,кстати эти Облэнерго ему принадлежит до сих пор...
Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу ...
💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
за оманські та парижські зради що скажеш???
Гниди зеленського свою нікчемність і оманські зради вішають на інших!
Мінськ не Мінськ, але при Порошенко Чонгар був заміновано, а при Єрмаку розміновано . При Порошенко почали будувати армію та схилили ****@того фюрерка до спокою, а при Єрмаку бюджет на військо пустили на логістичні рішення для наступу Московії. Чим ви займались з 14 по 19 рік що ви не бельмеса в історії Уа 2014-2022? Я за кордоном то навіть знаю.