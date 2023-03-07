Повторної "мінської зради" не буде, - Данілов

Російська влада планує схилити українську владу до перемир’я та підписання так званої угоди "Мінськ-3".

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"План Кремля: "Мінськ-3". Схилити до перемир’я, зупинити допомогу, викликати кризу, політичну турбулентність, добитися розколу. З прибічників компромісу сформувати "другую Украину", за якою стоїть Медведчук, ФСБ, СВР, ГРУ. Розуміємо, аналізуємо, повторної "мінської зради" не буде", - написав Данілов у твіттері.

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