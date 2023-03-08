Армия РФ столкнулась с дилеммой: где попытаться наступать, - разведка Великобритании

Оккупационные войска РФ в течение 3 месяцев безуспешно наступали на Угледарском направлении, теперь в командовании решают дилемму: предпринять ли еще одну попытку.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 марта Минобороны РФ опубликовало видео "редкого визита в Украину министра обороны РФ Сергея Шойгу".

"Есть реальная вероятность, что это отчасти стало ответом на недавние кадры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, посещающего своих бойцов на передовой", - отметили в разведке.

В то же время отмечается, что единственным российским полевым командиром, показанным на видео, был генерал-полковник Рустам Мурадов.

"Мурадов отвечает за Угледарское направление Донецкой области, где за последние три месяца провалились несколько штурмов. До сих пор российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно-значимого прорыва в Украине.

Российские планировщики, вероятно, столкнулись с дилеммой: попытаться еще один штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше севернее Бахмута и Кременной", - подытожили в разведке Британии.

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