Армия РФ столкнулась с дилеммой: где попытаться наступать, - разведка Великобритании
Оккупационные войска РФ в течение 3 месяцев безуспешно наступали на Угледарском направлении, теперь в командовании решают дилемму: предпринять ли еще одну попытку.
Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 4 марта Минобороны РФ опубликовало видео "редкого визита в Украину министра обороны РФ Сергея Шойгу".
"Есть реальная вероятность, что это отчасти стало ответом на недавние кадры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, посещающего своих бойцов на передовой", - отметили в разведке.
В то же время отмечается, что единственным российским полевым командиром, показанным на видео, был генерал-полковник Рустам Мурадов.
"Мурадов отвечает за Угледарское направление Донецкой области, где за последние три месяца провалились несколько штурмов. До сих пор российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно-значимого прорыва в Украине.
Российские планировщики, вероятно, столкнулись с дилеммой: попытаться еще один штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше севернее Бахмута и Кременной", - подытожили в разведке Британии.
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Якось так, "уважаємий"!..
- Ой, нє знаю! Всьо так вкусно!..
Ні???
А тепер вже вибирають між Вугледаром і Бахмутом?
А де ж 1800 танків, 700 артсистем, 400 гвинтокрилів, 350 літаків?
Всі ці прогнози настільки обезцінені, що цензору.нет взагалі немає сенсу їх постійно передруковувати.
Просто жаль часу читати всі ці "прогнози".