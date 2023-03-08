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Новости Война
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Армия РФ столкнулась с дилеммой: где попытаться наступать, - разведка Великобритании

шойгу

Оккупационные войска РФ в течение 3 месяцев безуспешно наступали на Угледарском направлении, теперь в командовании решают дилемму: предпринять ли еще одну попытку.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 марта Минобороны РФ опубликовало видео "редкого визита в Украину министра обороны РФ Сергея Шойгу".

"Есть реальная вероятность, что это отчасти стало ответом на недавние кадры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, посещающего своих бойцов на передовой", - отметили в разведке.

В то же время отмечается, что единственным российским полевым командиром, показанным на видео, был генерал-полковник Рустам Мурадов.

"Мурадов отвечает за Угледарское направление Донецкой области, где за последние три месяца провалились несколько штурмов. До сих пор российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно-значимого прорыва в Украине.

Российские планировщики, вероятно, столкнулись с дилеммой: попытаться еще один штурм Угледара или поддерживать интенсивные бои дальше севернее Бахмута и Кременной", - подытожили в разведке Британии.

Также читайте: В Бахмуте украинские защитники добились стратегического успеха, - британский генерал Ширрефф

армия РФ (19670) Великобритания (5026) разведка (4193) внешняя разведка (388)


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Топ комментарии
+14
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08.03.2023 09:19 Ответить
+10
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08.03.2023 09:18 Ответить
+9
На Москву, тоді бункерний повіситься.
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08.03.2023 09:15 Ответить
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На Москву, тоді бункерний повіситься.
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08.03.2023 09:15 Ответить
Але реальність має іншу картину. Орки мають ініціативу Сватове, Мар'їнка. Бахмут ситуація стабільно важка, Забахмутівка.
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08.03.2023 09:45 Ответить
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08.03.2023 09:18 Ответить
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08.03.2023 09:19 Ответить
Зараз свято на болотах - ну як не привітати кацапських ***** з їх совковими святом прохоронками про їх вилупкі8 та чоловіків. Хай знають, що на Україні земля горітиме під ногамиі кожен з них провернеться додому по частинах чи без рук без ніг, де б вони не наступали
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08.03.2023 09:22 Ответить
васьмоє марта - це свято електорату Зєлєнскава, Рабіновічя, Януковічя...Сіманєнка...
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08.03.2023 09:33 Ответить
Не "на Україні", а "в Україні"!!
Якось так, "уважаємий"!..
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08.03.2023 13:12 Ответить
капитаны-очевидности
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08.03.2023 09:26 Ответить
Дилема у кацапів одна - це йти до пекла при любому наступі 😠
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08.03.2023 09:28 Ответить
А ви помітили що раніше ***** майже не погоджувався на обмін? Міняв лише на поважних своїх полонених і то віддавав за них різних таксистів. Тепер же обмінює сотнями на наших військовополонених. Видно гарматного м"яса не так вже і багато.
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08.03.2023 09:28 Ответить
деякі і дальше повертаються воювати
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08.03.2023 09:33 Ответить
- Дєвушка, вам водку, самогон ілі спірт?
- Ой, нє знаю! Всьо так вкусно!..
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08.03.2023 09:30 Ответить
Всьо шо починається на Ш. Шпирт, шамогон, шмурдяк, Шипр, шопопало.
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08.03.2023 09:41 Ответить
По традиції - кацапні не завадила б масштабна пєрєгрупіровочка , перед наступом ..
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08.03.2023 09:38 Ответить
У чорні мішки перегрупування, інакше не може бути
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08.03.2023 09:51 Ответить
На граблі будуть наступати.
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08.03.2023 09:40 Ответить
Так вже ж "напрогнозували" на лютий-березень "великий наступ": на Волинь, Житомтрську, повторно - на Київ, на Чернігівську, Сумську, оточення Харкова, наступ на Сході, повторно - десант на Одесу і наступ з тилу - Придністров'я!!!
Ні???
А тепер вже вибирають між Вугледаром і Бахмутом?
А де ж 1800 танків, 700 артсистем, 400 гвинтокрилів, 350 літаків?
Всі ці прогнози настільки обезцінені, що цензору.нет взагалі немає сенсу їх постійно передруковувати.
Просто жаль часу читати всі ці "прогнози".
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08.03.2023 09:49 Ответить
На маскву! Саме малозатратне, і без ризика. По дорозі правда унітазів і стиралок не напасешся, але в самій маскві можна знайти.
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08.03.2023 11:59 Ответить
Єрмак їм підкаже !
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08.03.2023 14:48 Ответить
 
 