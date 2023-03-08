Армія РФ зіткнулася з дилемою: де спробувати наступати, - розвідка Великої Британії
Окупаційні війська РФ протягом 3 місяців безуспішно наступали на Вугледарському напрямку, тепер у командуванні вирішують дилему: чи зробити ще одну спробу.
Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 4 березня Міноборони РФ опублікувало відео "рідкісного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу".
"Є реальна ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій", - зазначили у розвідці.
Водночас зазначається, що єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник Рустам Мурадов.
"Мурадов відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів. Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву в Україні.
Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ від Бахмута і Кремінної", - підсумували у розвідці Британії.
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Якось так, "уважаємий"!..
- Ой, нє знаю! Всьо так вкусно!..
Ні???
А тепер вже вибирають між Вугледаром і Бахмутом?
А де ж 1800 танків, 700 артсистем, 400 гвинтокрилів, 350 літаків?
Всі ці прогнози настільки обезцінені, що цензору.нет взагалі немає сенсу їх постійно передруковувати.
Просто жаль часу читати всі ці "прогнози".