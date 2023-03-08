Армія РФ зіткнулася з дилемою: де спробувати наступати, - розвідка Великої Британії

Окупаційні війська РФ протягом 3 місяців безуспішно наступали на Вугледарському напрямку, тепер у командуванні вирішують дилему: чи зробити ще одну спробу.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 березня Міноборони РФ опублікувало відео "рідкісного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу".

"Є реальна ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій", - зазначили у розвідці.

Водночас зазначається, що єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник Рустам Мурадов.

"Мурадов відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів. Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву в Україні.

Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ від Бахмута і Кремінної", - підсумували у розвідці Британії.

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