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Новини Війна
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Армія РФ зіткнулася з дилемою: де спробувати наступати, - розвідка Великої Британії

шойгу

Окупаційні війська РФ протягом 3 місяців безуспішно наступали на Вугледарському напрямку, тепер у командуванні вирішують дилему: чи зробити ще одну спробу.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 4 березня Міноборони РФ опублікувало відео "рідкісного візиту в Україну міністра оборони РФ Сергія Шойгу".

"Є реальна ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який відвідує своїх бійців на передовій", - зазначили у розвідці.

Водночас зазначається, що єдиним російським польовим командиром, показаним на відео, був генерал-полковник Рустам Мурадов.

"Мурадов відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів. Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно-значимого прориву в Україні. 

Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати ще один штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ від Бахмута і Кремінної", - підсумували у розвідці Британії.

Також читайте: Оборона Бахмуту продовжує виснажувати сили з обох боків, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17821) Велика Британія (5661) розвідка (3880) зовнішня розвідка (478)


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Топ коментарі
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08.03.2023 09:19 Відповісти
+10
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08.03.2023 09:18 Відповісти
+9
На Москву, тоді бункерний повіситься.
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08.03.2023 09:15 Відповісти
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На Москву, тоді бункерний повіситься.
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08.03.2023 09:15 Відповісти
Але реальність має іншу картину. Орки мають ініціативу Сватове, Мар'їнка. Бахмут ситуація стабільно важка, Забахмутівка.
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08.03.2023 09:45 Відповісти
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08.03.2023 09:18 Відповісти
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08.03.2023 09:19 Відповісти
Зараз свято на болотах - ну як не привітати кацапських ***** з їх совковими святом прохоронками про їх вилупкі8 та чоловіків. Хай знають, що на Україні земля горітиме під ногамиі кожен з них провернеться додому по частинах чи без рук без ніг, де б вони не наступали
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08.03.2023 09:22 Відповісти
васьмоє марта - це свято електорату Зєлєнскава, Рабіновічя, Януковічя...Сіманєнка...
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08.03.2023 09:33 Відповісти
Не "на Україні", а "в Україні"!!
Якось так, "уважаємий"!..
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08.03.2023 13:12 Відповісти
капитаны-очевидности
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08.03.2023 09:26 Відповісти
Дилема у кацапів одна - це йти до пекла при любому наступі 😠
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08.03.2023 09:28 Відповісти
А ви помітили що раніше ***** майже не погоджувався на обмін? Міняв лише на поважних своїх полонених і то віддавав за них різних таксистів. Тепер же обмінює сотнями на наших військовополонених. Видно гарматного м"яса не так вже і багато.
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08.03.2023 09:28 Відповісти
деякі і дальше повертаються воювати
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08.03.2023 09:33 Відповісти
- Дєвушка, вам водку, самогон ілі спірт?
- Ой, нє знаю! Всьо так вкусно!..
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08.03.2023 09:30 Відповісти
Всьо шо починається на Ш. Шпирт, шамогон, шмурдяк, Шипр, шопопало.
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08.03.2023 09:41 Відповісти
По традиції - кацапні не завадила б масштабна пєрєгрупіровочка , перед наступом ..
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08.03.2023 09:38 Відповісти
У чорні мішки перегрупування, інакше не може бути
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08.03.2023 09:51 Відповісти
На граблі будуть наступати.
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08.03.2023 09:40 Відповісти
Так вже ж "напрогнозували" на лютий-березень "великий наступ": на Волинь, Житомтрську, повторно - на Київ, на Чернігівську, Сумську, оточення Харкова, наступ на Сході, повторно - десант на Одесу і наступ з тилу - Придністров'я!!!
Ні???
А тепер вже вибирають між Вугледаром і Бахмутом?
А де ж 1800 танків, 700 артсистем, 400 гвинтокрилів, 350 літаків?
Всі ці прогнози настільки обезцінені, що цензору.нет взагалі немає сенсу їх постійно передруковувати.
Просто жаль часу читати всі ці "прогнози".
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08.03.2023 09:49 Відповісти
На маскву! Саме малозатратне, і без ризика. По дорозі правда унітазів і стиралок не напасешся, але в самій маскві можна знайти.
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08.03.2023 11:59 Відповісти
Єрмак їм підкаже !
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08.03.2023 14:48 Відповісти
 
 