Украина наращивает силы для наступления, - The Economist
Почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist "Украина наращивает силы для наступления".
"В декабре Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Кроме того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось ранее", - отметили авторы.
Переломный момент произошел 20 января на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины, пишет издание. Там союзники согласились вооружить Украину.
Журналисты отмечают, что темпы поставок оружия в Украину превратились "из ручейка в поток".
"Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – более 8 миллиардов долларов – поступили в течение трех месяцев после 9 декабря. Европейский чиновник по обороне говорит, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. ... Американский пакет включает, например, бронированную мостоукладочную технику, которая будет жизненно необходима для любого наступления на юге или востоке", - говорится в материале.
Как следствие, отмечает издание, "украинская армия трансформируется" и почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО.
Если в конце прошлого года соотношение украинского и западного вооружения составляло пять к одному, то по мере поступления помощи ожидается, что оно упадет до пяти к двум, говорят авторы.
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В інтернеті ходять чутки що аятолли з початку року , таємно передали кацапні 300 тис снарядів , і 100 млн набоїв .
https://www.youtube.com/watch?v=S9YHbRewMbo
Все верно. Именно поэтому в январе Байден вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить. Все войны заканчиваются переговорами. А чтобы иметь более сильную и убедительную позицию на переговорах, необходимо иметь успехи на поле боя. Поэтому в Украину сейчас активно идет поток вооружения.
Но у меня есть сомнения. Я думаю, что путлер сядет за стол переговоров только в одном случае: Если армия РФ будет полностью разгромлена. Подчеркиваю: НЕ отступит, НЕ убежит, а именно будет разгромлена. А для того чтобы РАЗГРОМИТЬ/УНИЧТОЖИТЬ армию РФ, объем поставок должен быть в 3-5 раз больше.
Без разгрома/уничтожения армии РФ, путлер на переговоры не пойдет.
Ну извините, что вам не доложили о секретном разговоре "тет а тет". Мозг включите и назовите хоть одну убедительную причину по которой Байдену необходимо было вызвать Зеленского в Вашингтон.
Я не разделяю ваш оптимизм по поводу "Путлер виснажиться". Ресурсов у РФ овердокуя. Наступать они может и не смогут (т.к. есть проблемы с техникой), но оборону они построили очень мощную. И именно для проломления этой обороны необходимы поставки в 3-5 раз больше. Иначе получится как во время Харьковского наступления. Наши уперлись в мощнейший укрепрайон в районе Сватово, Кременной и не смогли его проломить.
Славянск и Краматорск небыли захвачены после 24.02.22. Все остальное что вы перечислили, это не был разгром российской армии. Это было подготовленное отступление или бегство (как во время Харьковской операции). Это позволило врагу "зализать раны", восстановить силы, перегрупироваться и продолжить войну. Если мы хотим закончить войну (выиграть), то вражескую армию необходимо именно разгромить!
Элементарная математика показывает, что при сегодняшних потерях врага (700 убитых+столько же безвозвратных санитарных) = 42 000/45 000 в мес., враг наращивает группировку. Т.к. ежемесячно мобилизирует минимум 50 000 - 70 000 в мес.