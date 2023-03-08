Украина наращивает силы для наступления, - The Economist

Почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist "Украина наращивает силы для наступления".

"В декабре Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Кроме того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось ранее", - отметили авторы.

Переломный момент произошел 20 января на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины, пишет издание. Там союзники согласились вооружить Украину.

Журналисты отмечают, что темпы поставок оружия в Украину превратились "из ручейка в поток".

"Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – более 8 миллиардов долларов – поступили в течение трех месяцев после 9 декабря. Европейский чиновник по обороне говорит, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. ... Американский пакет включает, например, бронированную мостоукладочную технику, которая будет жизненно необходима для любого наступления на юге или востоке", - говорится в материале.

Как следствие, отмечает издание, "украинская армия трансформируется" и почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО.

Если в конце прошлого года соотношение украинского и западного вооружения составляло пять к одному, то по мере поступления помощи ожидается, что оно упадет до пяти к двум, говорят авторы.

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