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Украина наращивает силы для наступления, - The Economist

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Почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist "Украина наращивает силы для наступления".

"В декабре Америка и Великобритания поняли, что затяжная война не в интересах Запада. Кроме того, Россия оказалась еще слабее, чем считалось ранее", - отметили авторы.

Переломный момент произошел 20 января на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины, пишет издание. Там союзники согласились вооружить Украину.

Журналисты отмечают, что темпы поставок оружия в Украину превратились "из ручейка в поток".

"Из всей военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% – более 8 миллиардов долларов – поступили в течение трех месяцев после 9 декабря. Европейский чиновник по обороне говорит, что поставки вооружений, согласованные в Германии только в январе, составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. ... Американский пакет включает, например, бронированную мостоукладочную технику, которая будет жизненно необходима для любого наступления на юге или востоке", - говорится в материале.

Как следствие, отмечает издание, "украинская армия трансформируется" и почти треть украинской армии в скором времени будет иметь вооружение по стандартам НАТО.

Если в конце прошлого года соотношение украинского и западного вооружения составляло пять к одному, то по мере поступления помощи ожидается, что оно упадет до пяти к двум, говорят авторы.

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Топ комментарии
+10
Кацапи - вэшайтьєсь! Слава Україні!
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08.03.2023 11:17 Ответить
+6
Дохнуть кацапи потихеньку під Бахмутом і аж ніяк не заважають нашій підготовці до контрнаступу. Пр0срали все що тільки можна - техніку, снаряди, ракети, найращі підрозділи і тепер окрім дурі завалювати м'ясом в них вже нічого не залишилося, тільки це м'ясо у Бахмуті чудово перемелюються. А от наша техніка - свіжа, потужна, ******* - тільки у дорозі - та ще й більше дадуть ніж обіцяли. Зав'язли кацапи по самі яйця і не уявляють, який ми їм встромимо ніж у спину
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08.03.2023 11:38 Ответить
+5
Головне, щоб США дала по рукам Китаю з його погрозами допомагати паРаші.
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08.03.2023 11:23 Ответить
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Кацапи - вэшайтьєсь! Слава Україні!
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08.03.2023 11:17 Ответить
Головне, щоб США дала по рукам Китаю з його погрозами допомагати паРаші.
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08.03.2023 11:23 Ответить
Та й ірану не завадило б .
В інтернеті ходять чутки що аятолли з початку року , таємно передали кацапні 300 тис снарядів , і 100 млн набоїв .
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08.03.2023 11:29 Ответить
Цих би взагалі в грунт вкатати.
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08.03.2023 11:49 Ответить
Нарощує і жде шоб земля підсохла .
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08.03.2023 11:29 Ответить
Ні, це звичайно чудово, що озброєння потоком пішло. А люди? Вмотивовані, навчені досвідчені бійці? Їх теж пришлють? А ці бійці гинули, доки з озброєнь лише потічок був. Все потрібно робити вчасно. І тоді ефект буде максимальним.
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08.03.2023 11:37 Ответить
Таки пошло реально потоком:
https://www.youtube.com/watch?v=S9YHbRewMbo
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08.03.2023 11:53 Ответить
Дохнуть кацапи потихеньку під Бахмутом і аж ніяк не заважають нашій підготовці до контрнаступу. Пр0срали все що тільки можна - техніку, снаряди, ракети, найращі підрозділи і тепер окрім дурі завалювати м'ясом в них вже нічого не залишилося, тільки це м'ясо у Бахмуті чудово перемелюються. А от наша техніка - свіжа, потужна, ******* - тільки у дорозі - та ще й більше дадуть ніж обіцяли. Зав'язли кацапи по самі яйця і не уявляють, який ми їм встромимо ніж у спину
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08.03.2023 11:38 Ответить
Тонко підмічено, що "легендарная и непобедимая" це циклоп на глиняних ногах, і в глину домішаний куриний помьот. І готуються "бежать" тільки не знають коли і кудой.
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08.03.2023 11:45 Ответить
сподіваюся США почали нарощувати виробництво 155 мм, лише снаряди можуть кардинально переломити ситуацію. Їх потрібно десятки тисяч щомісяця, таку кількість Україна не могла би вироляти, навіть якби Поршенко буцв президентом з 1991 року, і всім порохонитикам було б повне щастя
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08.03.2023 11:58 Ответить
Зелі це не цікаво, бо він нарущує Оманськи домовленності.
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08.03.2023 12:03 Ответить
Це скабєєва так сказала, чи салавьйов?
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08.03.2023 12:25 Ответить
"У грудні Америка та Велика Британія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу Джерело:

Все верно. Именно поэтому в январе Байден вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить. Все войны заканчиваются переговорами. А чтобы иметь более сильную и убедительную позицию на переговорах, необходимо иметь успехи на поле боя. Поэтому в Украину сейчас активно идет поток вооружения.
Но у меня есть сомнения. Я думаю, что путлер сядет за стол переговоров только в одном случае: Если армия РФ будет полностью разгромлена. Подчеркиваю: НЕ отступит, НЕ убежит, а именно будет разгромлена. А для того чтобы РАЗГРОМИТЬ/УНИЧТОЖИТЬ армию РФ, объем поставок должен быть в 3-5 раз больше.
Без разгрома/уничтожения армии РФ, путлер на переговоры не пойдет.
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08.03.2023 12:17 Ответить
Продовження вашої цитати - "більш того, Росія виявилася ще слабкіше, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України, організованому американцями. Там союзники погодилися озброїти Україну. Відповідно потік зброї перетворився з струмка на річку." І де джерело, що Байден "вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить?" Байден лише казав про його готовність про переговори з путіним, а про Зеленського і називав умови і ніяких умов Байдена Зеленському я ще не бачив щодо переговорів. Путлер може і не сісти за стіл переговорів, просто виснажиться і не зможе наступати і протистояти нашому майбутньому контрнаступу і від нього цілком можна чекати чергового жесту доброї волі і вдосталь часу, щоб підготуватися до його нових атак, як це було раніше. Навіть без поставок вдолося звільнити Слов'янськ, Краматорськ і тих поставок, що були вистачило звільнити Київщину, Сумщину, Харківщину, Херсон і тому цифра в 3-5 разів більше взята з потолка, хоча ми раді і в 10 раз отримати більше і нам вже дають більше танків, ніж обіцяли.
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08.03.2023 12:32 Ответить
"І де джерело, що Байден "вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить?"
Ну извините, что вам не доложили о секретном разговоре "тет а тет". Мозг включите и назовите хоть одну убедительную причину по которой Байдену необходимо было вызвать Зеленского в Вашингтон.

Я не разделяю ваш оптимизм по поводу "Путлер виснажиться". Ресурсов у РФ овердокуя. Наступать они может и не смогут (т.к. есть проблемы с техникой), но оборону они построили очень мощную. И именно для проломления этой обороны необходимы поставки в 3-5 раз больше. Иначе получится как во время Харьковского наступления. Наши уперлись в мощнейший укрепрайон в районе Сватово, Кременной и не смогли его проломить.
Славянск и Краматорск небыли захвачены после 24.02.22. Все остальное что вы перечислили, это не был разгром российской армии. Это было подготовленное отступление или бегство (как во время Харьковской операции). Это позволило врагу "зализать раны", восстановить силы, перегрупироваться и продолжить войну. Если мы хотим закончить войну (выиграть), то вражескую армию необходимо именно разгромить!
Элементарная математика показывает, что при сегодняшних потерях врага (700 убитых+столько же безвозвратных санитарных) = 42 000/45 000 в мес., враг наращивает группировку. Т.к. ежемесячно мобилизирует минимум 50 000 - 70 000 в мес.
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08.03.2023 13:20 Ответить
 
 