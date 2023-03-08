Україна нарощує сили для наступу, - The Economist

Майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist "Україна нарощує сили для наступу".

"У грудні Америка та Велика Британія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Крім того, Росія виявилася ще слабшою, ніж вважалося раніше", - зазначили автори.

Переломний момент стався 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, пише видання. Там союзники погодилися озброїти Україну.

Журналісти зазначають, що темпи надходження зброї до України перетворилися "з струмочка в потік".

"З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% - понад 8 мільярдів доларів - надійшли протягом трьох місяців після 9 грудня. Європейський чиновник із питань оборони каже, що поставки озброєнь, погоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. ... Американський пакет включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого наступу на півдні чи сході", - йдеться в матеріалі.

Як наслідок, зазначає видання, "українська армія трансформується" та майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО.

Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п'ять до двох, кажуть автори.

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