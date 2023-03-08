Україна нарощує сили для наступу, - The Economist
Майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist "Україна нарощує сили для наступу".
"У грудні Америка та Велика Британія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Крім того, Росія виявилася ще слабшою, ніж вважалося раніше", - зазначили автори.
Переломний момент стався 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, пише видання. Там союзники погодилися озброїти Україну.
Журналісти зазначають, що темпи надходження зброї до України перетворилися "з струмочка в потік".
"З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% - понад 8 мільярдів доларів - надійшли протягом трьох місяців після 9 грудня. Європейський чиновник із питань оборони каже, що поставки озброєнь, погоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. ... Американський пакет включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого наступу на півдні чи сході", - йдеться в матеріалі.
Як наслідок, зазначає видання, "українська армія трансформується" та майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО.
Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п'ять до двох, кажуть автори.
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В інтернеті ходять чутки що аятолли з початку року , таємно передали кацапні 300 тис снарядів , і 100 млн набоїв .
https://www.youtube.com/watch?v=S9YHbRewMbo
Все верно. Именно поэтому в январе Байден вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить. Все войны заканчиваются переговорами. А чтобы иметь более сильную и убедительную позицию на переговорах, необходимо иметь успехи на поле боя. Поэтому в Украину сейчас активно идет поток вооружения.
Но у меня есть сомнения. Я думаю, что путлер сядет за стол переговоров только в одном случае: Если армия РФ будет полностью разгромлена. Подчеркиваю: НЕ отступит, НЕ убежит, а именно будет разгромлена. А для того чтобы РАЗГРОМИТЬ/УНИЧТОЖИТЬ армию РФ, объем поставок должен быть в 3-5 раз больше.
Без разгрома/уничтожения армии РФ, путлер на переговоры не пойдет.
Ну извините, что вам не доложили о секретном разговоре "тет а тет". Мозг включите и назовите хоть одну убедительную причину по которой Байдену необходимо было вызвать Зеленского в Вашингтон.
Я не разделяю ваш оптимизм по поводу "Путлер виснажиться". Ресурсов у РФ овердокуя. Наступать они может и не смогут (т.к. есть проблемы с техникой), но оборону они построили очень мощную. И именно для проломления этой обороны необходимы поставки в 3-5 раз больше. Иначе получится как во время Харьковского наступления. Наши уперлись в мощнейший укрепрайон в районе Сватово, Кременной и не смогли его проломить.
Славянск и Краматорск небыли захвачены после 24.02.22. Все остальное что вы перечислили, это не был разгром российской армии. Это было подготовленное отступление или бегство (как во время Харьковской операции). Это позволило врагу "зализать раны", восстановить силы, перегрупироваться и продолжить войну. Если мы хотим закончить войну (выиграть), то вражескую армию необходимо именно разгромить!
Элементарная математика показывает, что при сегодняшних потерях врага (700 убитых+столько же безвозвратных санитарных) = 42 000/45 000 в мес., враг наращивает группировку. Т.к. ежемесячно мобилизирует минимум 50 000 - 70 000 в мес.