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Україна нарощує сили для наступу, - The Economist

зсу

Майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі The Economist "Україна нарощує сили для наступу".

"У грудні Америка та Велика Британія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу. Крім того, Росія виявилася ще слабшою, ніж вважалося раніше", - зазначили автори.

Переломний момент стався 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з питань оборони України, пише видання. Там союзники погодилися озброїти Україну.

Журналісти зазначають, що темпи надходження зброї до України перетворилися "з струмочка в потік".

"З усієї військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% - понад 8 мільярдів доларів - надійшли протягом трьох місяців після 9 грудня. Європейський чиновник із питань оборони каже, що поставки озброєнь, погоджені в Німеччині тільки в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. ... Американський пакет включає, наприклад, броньовану мостоукладальну техніку, яка буде життєво необхідною для будь-якого наступу на півдні чи сході", - йдеться в матеріалі.

Як наслідок, зазначає видання, "українська армія трансформується" та майже третина української армії незабаром матиме озброєння за стандартами НАТО.

Якщо наприкінці минулого року співвідношення українського і західного озброєння становило п'ять до одного, то в міру надходження допомоги очікується, що воно впаде до п'ять до двох, кажуть автори.

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Автор: 

зброя (7532) допомога (8446)


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Топ коментарі
+10
Кацапи - вэшайтьєсь! Слава Україні!
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08.03.2023 11:17 Відповісти
+6
Дохнуть кацапи потихеньку під Бахмутом і аж ніяк не заважають нашій підготовці до контрнаступу. Пр0срали все що тільки можна - техніку, снаряди, ракети, найращі підрозділи і тепер окрім дурі завалювати м'ясом в них вже нічого не залишилося, тільки це м'ясо у Бахмуті чудово перемелюються. А от наша техніка - свіжа, потужна, ******* - тільки у дорозі - та ще й більше дадуть ніж обіцяли. Зав'язли кацапи по самі яйця і не уявляють, який ми їм встромимо ніж у спину
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08.03.2023 11:38 Відповісти
+5
Головне, щоб США дала по рукам Китаю з його погрозами допомагати паРаші.
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08.03.2023 11:23 Відповісти
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Кацапи - вэшайтьєсь! Слава Україні!
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08.03.2023 11:17 Відповісти
Головне, щоб США дала по рукам Китаю з його погрозами допомагати паРаші.
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Та й ірану не завадило б .
В інтернеті ходять чутки що аятолли з початку року , таємно передали кацапні 300 тис снарядів , і 100 млн набоїв .
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08.03.2023 11:29 Відповісти
Цих би взагалі в грунт вкатати.
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08.03.2023 11:49 Відповісти
Нарощує і жде шоб земля підсохла .
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08.03.2023 11:29 Відповісти
Ні, це звичайно чудово, що озброєння потоком пішло. А люди? Вмотивовані, навчені досвідчені бійці? Їх теж пришлють? А ці бійці гинули, доки з озброєнь лише потічок був. Все потрібно робити вчасно. І тоді ефект буде максимальним.
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08.03.2023 11:37 Відповісти
Таки пошло реально потоком:
https://www.youtube.com/watch?v=S9YHbRewMbo
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08.03.2023 11:53 Відповісти
Дохнуть кацапи потихеньку під Бахмутом і аж ніяк не заважають нашій підготовці до контрнаступу. Пр0срали все що тільки можна - техніку, снаряди, ракети, найращі підрозділи і тепер окрім дурі завалювати м'ясом в них вже нічого не залишилося, тільки це м'ясо у Бахмуті чудово перемелюються. А от наша техніка - свіжа, потужна, ******* - тільки у дорозі - та ще й більше дадуть ніж обіцяли. Зав'язли кацапи по самі яйця і не уявляють, який ми їм встромимо ніж у спину
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08.03.2023 11:38 Відповісти
Тонко підмічено, що "легендарная и непобедимая" це циклоп на глиняних ногах, і в глину домішаний куриний помьот. І готуються "бежать" тільки не знають коли і кудой.
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08.03.2023 11:45 Відповісти
сподіваюся США почали нарощувати виробництво 155 мм, лише снаряди можуть кардинально переломити ситуацію. Їх потрібно десятки тисяч щомісяця, таку кількість Україна не могла би вироляти, навіть якби Поршенко буцв президентом з 1991 року, і всім порохонитикам було б повне щастя
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08.03.2023 11:58 Відповісти
Зелі це не цікаво, бо він нарущує Оманськи домовленності.
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08.03.2023 12:03 Відповісти
Це скабєєва так сказала, чи салавьйов?
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08.03.2023 12:25 Відповісти
"У грудні Америка та Велика Британія зрозуміли, що затяжна війна не в інтересах Заходу Джерело:

Все верно. Именно поэтому в январе Байден вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить. Все войны заканчиваются переговорами. А чтобы иметь более сильную и убедительную позицию на переговорах, необходимо иметь успехи на поле боя. Поэтому в Украину сейчас активно идет поток вооружения.
Но у меня есть сомнения. Я думаю, что путлер сядет за стол переговоров только в одном случае: Если армия РФ будет полностью разгромлена. Подчеркиваю: НЕ отступит, НЕ убежит, а именно будет разгромлена. А для того чтобы РАЗГРОМИТЬ/УНИЧТОЖИТЬ армию РФ, объем поставок должен быть в 3-5 раз больше.
Без разгрома/уничтожения армии РФ, путлер на переговоры не пойдет.
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08.03.2023 12:17 Відповісти
Продовження вашої цитати - "більш того, Росія виявилася ще слабкіше, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на восьмому засіданні Контактної групи з оборони України, організованому американцями. Там союзники погодилися озброїти Україну. Відповідно потік зброї перетворився з струмка на річку." І де джерело, що Байден "вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить?" Байден лише казав про його готовність про переговори з путіним, а про Зеленського і називав умови і ніяких умов Байдена Зеленському я ще не бачив щодо переговорів. Путлер може і не сісти за стіл переговорів, просто виснажиться і не зможе наступати і протистояти нашому майбутньому контрнаступу і від нього цілком можна чекати чергового жесту доброї волі і вдосталь часу, щоб підготуватися до його нових атак, як це було раніше. Навіть без поставок вдолося звільнити Слов'янськ, Краматорськ і тих поставок, що були вистачило звільнити Київщину, Сумщину, Харківщину, Херсон і тому цифра в 3-5 разів більше взята з потолка, хоча ми раді і в 10 раз отримати більше і нам вже дають більше танків, ніж обіцяли.
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08.03.2023 12:32 Відповісти
"І де джерело, що Байден "вызвал Зеленского и сказал, что в 2023 г. войну необходимо закончить?"
Ну извините, что вам не доложили о секретном разговоре "тет а тет". Мозг включите и назовите хоть одну убедительную причину по которой Байдену необходимо было вызвать Зеленского в Вашингтон.

Я не разделяю ваш оптимизм по поводу "Путлер виснажиться". Ресурсов у РФ овердокуя. Наступать они может и не смогут (т.к. есть проблемы с техникой), но оборону они построили очень мощную. И именно для проломления этой обороны необходимы поставки в 3-5 раз больше. Иначе получится как во время Харьковского наступления. Наши уперлись в мощнейший укрепрайон в районе Сватово, Кременной и не смогли его проломить.
Славянск и Краматорск небыли захвачены после 24.02.22. Все остальное что вы перечислили, это не был разгром российской армии. Это было подготовленное отступление или бегство (как во время Харьковской операции). Это позволило врагу "зализать раны", восстановить силы, перегрупироваться и продолжить войну. Если мы хотим закончить войну (выиграть), то вражескую армию необходимо именно разгромить!
Элементарная математика показывает, что при сегодняшних потерях врага (700 убитых+столько же безвозвратных санитарных) = 42 000/45 000 в мес., враг наращивает группировку. Т.к. ежемесячно мобилизирует минимум 50 000 - 70 000 в мес.
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08.03.2023 13:20 Відповісти
 
 