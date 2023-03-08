Нацгвардейцы бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25

Ночью 6 марта в районе Бахмута Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины сбили с ПЗРК "Перун" российский штурмовой самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел информации и коммуникации Восточного ТУ НГУ.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна", - отметил командир дивизиона "Партизан".

"Отработали цель из "Перуна", подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, но после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линий пересечения", - отметил оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

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По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 08 марта 2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 303 самолета.