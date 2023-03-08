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Новости Агрессия России против Украины
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Нацгвардейцы бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25

пзрк,"перун"

Ночью 6 марта в районе Бахмута Донецкой области военнослужащие Национальной гвардии Украины сбили с ПЗРК "Перун" российский штурмовой самолет Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел информации и коммуникации Восточного ТУ НГУ.

"Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников. Расчет ПЗРК открыл огонь и сбил российский бронированный штурмовик. Через тепловизор видели, что самолет был поражен и он пошел на снижение, судьба пилота пока неизвестна", - отметил командир дивизиона "Партизан".

"Отработали цель из "Перуна", подбили самолет и он начал менять направление полета. С юго-востока делал маневр, чтобы наносить удары по нашим позициям, но после попадания сменил траекторию и начал делать резкий разворот на восток, после чего упал за линий пересечения", - отметил оператор ПЗРК нацгвардеец Роман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия потеряла в Украине более 70 самолетов, - командующий ВС США в Европе Хекер

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 08 марта 2023 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 303 самолета.

самолет (3643) уничтожение (7245) Донецкая область (9984) Национальная гвардия (2159)


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Топ комментарии
+20
+1 в копилочку, красавчики
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08.03.2023 11:45 Ответить
+9
Главное что бы пилот здох.
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08.03.2023 11:49 Ответить
+7
Надіюся - "м"ясна начинка" з Су-25-го вискочить не встигла І після звільнення Донеччини наші хлопці десь в полі знайдуть чергові уламки кацапського "пепелаца" з уже звичними словами "Ни забудім! Ни прастим!"
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08.03.2023 11:50 Ответить
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+1 в копилочку, красавчики
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08.03.2023 11:45 Ответить
Самолет поврежден, не исключено что поврежден один из двигателей и этот баран делает резкий разворот... У них уже закончились опытные летчики и летают курсанты старших курсов?
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08.03.2023 11:49 Ответить
Главное что бы пилот здох.
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08.03.2023 11:49 Ответить
Слава Захисникам України!!
Слава Україні!
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08.03.2023 11:49 Ответить
Надіюся - "м"ясна начинка" з Су-25-го вискочить не встигла І після звільнення Донеччини наші хлопці десь в полі знайдуть чергові уламки кацапського "пепелаца" з уже звичними словами "Ни забудім! Ни прастим!"
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08.03.2023 11:50 Ответить
Надеюсь свинособака сдохла.
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08.03.2023 11:53 Ответить
Это был 71-й?))
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08.03.2023 11:53 Ответить
yes.
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08.03.2023 12:11 Ответить
Ось так діють справжні воїни, а не мелють дурнуватими язиками на кшталт всіляких данілових-буданових!
Слава ЗСУ!
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08.03.2023 12:01 Ответить
Красунчики наші любі !!
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08.03.2023 12:43 Ответить
Штатівський генерал не зарахує. Він якраз спав. Всі знають ,що зараховувать можно токо те, що трапилось після генералового ленчу до першого віскі.
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08.03.2023 13:14 Ответить
Судьба кацапилота... Да, какая там судьба - одно гoвнo! 💩
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08.03.2023 13:17 Ответить
 
 