Нацгвардійці бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25

Вночі 6 березня в районі Бахмуту на Донеччини військовослужбовці Національної гвардії України збили з ПЗРК "Перун" російський штурмовий літак Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", - зазначив командир дивізіону "Партизан".

"Відпрацювали ціль з "Перуна", підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати ударів по наших позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину", - зауважив оператор ПЗРК нацгвардієць Роман.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 08 березня 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 303 літаків.