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Новини Агресія Росії проти України
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Нацгвардійці бригади "Спартан" збили російський штурмовик СУ-25

пзрк,"перун"

Вночі 6 березня в районі Бахмуту на Донеччини військовослужбовці Національної гвардії України збили з ПЗРК "Перун" російський штурмовий літак Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ

"Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Розрахунок ПЗРК відкрив вогонь та збив російський броньований штурмовик. Через тепловізор бачили, що літак було уражено і він пішов на зниження, доля пілота наразі невідома", - зазначив командир дивізіону "Партизан".

"Відпрацювали ціль з "Перуна", підбили літак і він почав змінювати напрямок польоту. З південного сходу робив маневр, щоб завдавати ударів по наших позиціям, та після влучання змінив траєкторію і почав робити різкий розворот на схід, після чого впав за лінією перетину", - зауважив оператор ПЗРК нацгвардієць Роман.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого 2022 по 08 березня 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 303 літаків.

Автор: 

літак (2962) знищення (7558) Донецька область (8799) Національна гвардія (1570)


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Топ коментарі
+20
+1 в копилочку, красавчики
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08.03.2023 11:45 Відповісти
+9
Главное что бы пилот здох.
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08.03.2023 11:49 Відповісти
+7
Надіюся - "м"ясна начинка" з Су-25-го вискочить не встигла І після звільнення Донеччини наші хлопці десь в полі знайдуть чергові уламки кацапського "пепелаца" з уже звичними словами "Ни забудім! Ни прастим!"
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08.03.2023 11:50 Відповісти
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+1 в копилочку, красавчики
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08.03.2023 11:45 Відповісти
Самолет поврежден, не исключено что поврежден один из двигателей и этот баран делает резкий разворот... У них уже закончились опытные летчики и летают курсанты старших курсов?
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08.03.2023 11:49 Відповісти
Главное что бы пилот здох.
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08.03.2023 11:49 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Слава Україні!
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08.03.2023 11:49 Відповісти
Надіюся - "м"ясна начинка" з Су-25-го вискочить не встигла І після звільнення Донеччини наші хлопці десь в полі знайдуть чергові уламки кацапського "пепелаца" з уже звичними словами "Ни забудім! Ни прастим!"
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08.03.2023 11:50 Відповісти
Надеюсь свинособака сдохла.
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08.03.2023 11:53 Відповісти
Это был 71-й?))
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08.03.2023 11:53 Відповісти
yes.
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08.03.2023 12:11 Відповісти
Ось так діють справжні воїни, а не мелють дурнуватими язиками на кшталт всіляких данілових-буданових!
Слава ЗСУ!
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08.03.2023 12:01 Відповісти
Красунчики наші любі !!
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08.03.2023 12:43 Відповісти
Штатівський генерал не зарахує. Він якраз спав. Всі знають ,що зараховувать можно токо те, що трапилось після генералового ленчу до першого віскі.
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08.03.2023 13:14 Відповісти
Судьба кацапилота... Да, какая там судьба - одно гoвнo! 💩
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08.03.2023 13:17 Відповісти
 
 