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Новости Война
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Залужный не попал в ловушку России в Бахмуте и не стал тратить резервы ВСУ, - The Economist

залужний

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не попал в ловушку россиян в Бахмуте и не стал тратить резервы для наступления.

Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание пишет, что наступление России, которое началось в конце января, частично предназначалось для того, чтобы заставить Украину использовать резервы, что значительно усложнило бы предстоящее контрнаступление.

Отмечается, что битва за Бахмут привела к значительно большим потерям для россиян, чем для украинцев.

"И что еще более важно: генерал Залужный избежал очевидной ловушки", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный обсудил с коллегами из США, Великобритании и Польши ситуацию в Бахмуте и поставку военной помощи Украине. ФОТО

Вместо того чтобы бросить в Бахмут значительные резервы, генерал отправил войска за границу для обучения на западной технике.

Бахмут (1604) Залужный Валерий (659)


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Топ комментарии
+80
Пане Залужний, на вас вся надія. Сили вам і терпіння, інакшке, "Сльози народу" доведуть краіну до погибелі.
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08.03.2023 13:07 Ответить
+55
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08.03.2023 13:04 Ответить
+44
Головнокомандувач збройними силами англо-американців в Другу світову Двайт Д. Айзенхауер (Dwight David "Ike" Eisenhower) 19 листопада 1945 р. був обраний Президентом США.
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08.03.2023 13:10 Ответить
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Страница 2 из 2
Захід чекає від нас контрнаступу, як розваги по телєку.

Краще б зібралися та відкрили масове виробництво снарядів, яких на успішні дії навесні треба мільйон, рашка б жопу порвала намагаючись наздогнати західну економіку
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08.03.2023 13:37 Ответить
Масове військове виробництво в Європі та США вже розгортається.
Ми запросили ресурси для контрнаступу, Захід їх надав (в процесі надання).
Чи ми так пошуткували ?
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08.03.2023 13:54 Ответить
У болгарському місті Костенець після 35 років простою роботу відновив завод із виробництва ***********. Снаряди калібру 122 мм виготовлятимуть для Збройних сил України, ідеться в матеріалі https://www.nytimes.com/2023/02/23/world/europe/ukraine-weapons-ammunition-bulgaria.html The New York Times .

Завод, що входить до державного холдингу Терем, припинив їх виготовляти в 1988 році, коли завершувалася холодна війна. Проте в січні 2023-го він відновив роботу. Також набагато інтенсивніше після початку великої війни почав працювати державний снарядний завод ВМЗ, розташований у болгарському містечку Сопот. Чи фінансує запуск додаткових потужностей уряд Болгарії, чи допомагають інвестиції Заходу, не уточнюють.
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08.03.2023 16:07 Ответить
США збільшили виробництва артилерійських снарядів у шість разів, щоб забезпечити Україну ********** для гаубиць стандарту НАТО.

Також союзники України по всьому світу шукають та закуповують зброю радянського зразка.

За інформацією The New York Times, Україна просила знайти танки, гелікоптери, літаки та міномети.

Так, у червні 2022 року, продавець зброї з Чехії запропонував купити **********, радянські штурмові літаки, виготовлених між 1984 і 1990 роками, приблизно за 185 млн доларів.

Велика Британія у 2022 році домовилася з Пакистаном про купівлю 40 тис артилерійських снарядів і ракет.
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08.03.2023 16:09 Ответить
мабуть знайшли і інші статті, де написано що маємо десь 1/7 від потреби
такої війни не було 80 років, витрати бк колосальні

рашисти вже витратили десь половину всіх запасів, які совок накопичував для війни на всіх напрямках і зі всіма можливими супротивниками, і вже тягнуть зброю зі всього світу
х"№йло готовий витратити всі запаси совкової зброї проти України, це сенс всього його нікчемного життя
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08.03.2023 18:26 Ответить
Пане, генарал Залужний, молимося за Вас і за наших Воїнів!!!!
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08.03.2023 13:43 Ответить
Шкода що масштабно цього не робили раніше в попередні роки,таке відчуття що Зеленського щось або хтось заспокоював до останньої миті ..
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08.03.2023 13:58 Ответить
Або він вирішив усе здати і сидіти до смерті як лукашенка в Біларусі. Но тут стало відомо, ніби то хутін привіз під кордони януковища. Зе хоч і не виблискує розумом, але зрозумів, що буде кидок
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08.03.2023 14:03 Ответить
Щодо розуму. Хіба не зе призначив у 2021 Залужного Головнокомандувачем? Щось зовсім не схоже, що у зе брак розуму.
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08.03.2023 15:52 Ответить
Можливо так склались обставини. Замість нього не було інших кандидатур.
Не Кривоноса ж йому ставити.
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08.03.2023 15:58 Ответить
не трынди тролляка зеленая не быть твоему боневтiку больше президентом
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09.03.2023 00:32 Ответить
шкода что украинцы оказалсись такими тупыми - выбрав вот этого бедоносца на свою голову - лучше бы онвтiк
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08.03.2023 14:09 Ответить
якби втік то його обов'язки були покладені на голову верховної ради,якби і того не було то на голову конституційного суду,тому треба розуміти від вибору на дільниці залежить наша доля,але не думаю що українці так швидко еволюціонували, тому мабуть буде ще багато сюрпризів..
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08.03.2023 14:22 Ответить
Нагадую, як зеля готувався. Про группу Шведа, яка прибирала ворогів України.

https://www.youtube.com/watch?v=-DKXQqFJx3E&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ПРИКАЗ РАССТРЕЛЯТЬ УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО, НО ОН ВЫЖИЛ И РАССКАЗАЛ ПРАВДУ!
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08.03.2023 15:17 Ответить
Це було б набагато краще ніж зараз є
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08.03.2023 20:44 Ответить
ви не знаєте цього героя?-це ж єлдак оманскій
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08.03.2023 16:24 Ответить
Залужний не Зеленський
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08.03.2023 14:01 Ответить
а тебе что правда не нравится?
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08.03.2023 14:13 Ответить
Вірю ЗСУ ! Слава Україні !!!
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08.03.2023 14:26 Ответить
"Хто не знає броду, не йдіть по воду
Повертайтеся в болото, бо тут ота-ота
Ота-отаман Залужний - воєвода трушний
Україні Богом даний, пеклом раші суджений
Ота-отаман Залужний Валерій
Це ім'я кінця рашистської імперії" (с)
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08.03.2023 14:48 Ответить
Да, так не стал, что бойцов ССО отправили в Бахмут. Так не стал, что в Бахмуте судя по всему готовится контрнаступление...
Ох уж эти журнашлюхи, лишь бы кого-то нахваливать или наоборот дерьмом поливать.
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08.03.2023 14:50 Ответить
Это Ермак с Сырским вздрючили Петрушку и теперь уже нужно как-то фланги подчищать резервами, чтобы кольцо не замкнулось. Вместо того, чтобы отойти на 7 км в Часов Яр.
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08.03.2023 15:13 Ответить
если это правда что из -за этих упырей столько легендарных украинцев подБахмутом полегло - то сырского -нужно судить за саботаж
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09.03.2023 00:36 Ответить
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08.03.2023 14:52 Ответить
Hvala Salushnomu!!!
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08.03.2023 14:55 Ответить
Не потрібно мати великого розуму, аби робити так, які повинен робити завжди будь який притаманний полководець. До того ж наш полководець має аж ТРИ вищих військових освіти, до речі... Тому всі ці "захвати" від Залужного особисто я сприймаю лише або нейтрально, або ж негативно. Тому як з нього такий само "український Наполеон", як... Ось і все... П.С. Всі ті, хто знає насправді, що є Військо, хто таки солдати, хто має неабиякий досвід в службі у відповідних структурах та відповідний бойовий досвід, зі мною погодяться. Якщо ні, то це ваша думка, але ж незабаром ми всі побачимо, як цей "наполеон" буде робити великий контрнаступ, маючі всі необхідні для цього сили та засоби! Дуже хочу помилитись, але ж... П.С. В разі чого нехай "верховний" негайно робить "рокіровку" у "булавному рядку", - якщо хоче завершити війну вже у цьому році...
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08.03.2023 20:10 Ответить
Яку рокіровку!?
Ти, що єрмакобот!?
Сирсього!? Негідника Сирського!?
Ви, зєлєботи такі бридкі!
На совісті Президента Зеленського кров воїнів, яка потерпіли катастрофу в Соледарі!
Через бл*дські амбіції клоуно-президента Зеленського, ми несем невиправдані втрати! А це все життя і здоров'я українських воїнів!
Наш популіст клоун і президент боїться високого рейтингу Залужного!
Президент вчиняє величезне правопорушення, намагаючись сприяти спецоперації по заміні лояльного до влади Сирського на високорейтингового Залужного!
Цей зелений виродок не вчив у школі історії, а вчив гру х*йом на піаніно!
Треба знати з історії такі історичні факти, які трапилися з полковником Болбочаном, з Вячеславом Чорноволом, нарешті з Віктором Цойом!
Зелені зрадники повинні бути засуджені за вчинені злочини і понести повне покарання!
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08.03.2023 22:52 Ответить
Пан штампує штампами так "нєзамєтно".
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08.03.2023 23:09 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Нации и Украине!
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08.03.2023 20:32 Ответить
Як можна значні резерви, яких має бути більше мільйона, відправити для навчання за кордон? Економіст пише повну маячню
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08.03.2023 20:54 Ответить
какие резервы миллион* что ты несешь миллион это на бумаге мобилизированые списки а боевых подготовленных на много меньше..
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09.03.2023 00:38 Ответить
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