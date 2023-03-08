Залужний не потрапив у пастку Росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, - The Economist
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не потрапив у пастку росіян у Бахмуті й не став палити резерви для наступу.
Про це з посиланням на джерела пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Видання пише, що наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ.
Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат для росіян, ніж для українців.
"І що ще важливіше: генерал Залужний уникнув очевидної пастки", - йдеться у матеріалі.
Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на західній техніці.
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Краще б зібралися та відкрили масове виробництво снарядів, яких на успішні дії навесні треба мільйон, рашка б жопу порвала намагаючись наздогнати західну економіку
Ми запросили ресурси для контрнаступу, Захід їх надав (в процесі надання).
Чи ми так пошуткували ?
Завод, що входить до державного холдингу Терем, припинив їх виготовляти в 1988 році, коли завершувалася холодна війна. Проте в січні 2023-го він відновив роботу. Також набагато інтенсивніше після початку великої війни почав працювати державний снарядний завод ВМЗ, розташований у болгарському містечку Сопот. Чи фінансує запуск додаткових потужностей уряд Болгарії, чи допомагають інвестиції Заходу, не уточнюють.
Також союзники України по всьому світу шукають та закуповують зброю радянського зразка.
За інформацією The New York Times, Україна просила знайти танки, гелікоптери, літаки та міномети.
Так, у червні 2022 року, продавець зброї з Чехії запропонував купити **********, радянські штурмові літаки, виготовлених між 1984 і 1990 роками, приблизно за 185 млн доларів.
Велика Британія у 2022 році домовилася з Пакистаном про купівлю 40 тис артилерійських снарядів і ракет.
такої війни не було 80 років, витрати бк колосальні
рашисти вже витратили десь половину всіх запасів, які совок накопичував для війни на всіх напрямках і зі всіма можливими супротивниками, і вже тягнуть зброю зі всього світу
х"№йло готовий витратити всі запаси совкової зброї проти України, це сенс всього його нікчемного життя
Не Кривоноса ж йому ставити.
https://www.youtube.com/watch?v=-DKXQqFJx3E&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ПРИКАЗ РАССТРЕЛЯТЬ УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО, НО ОН ВЫЖИЛ И РАССКАЗАЛ ПРАВДУ!
Повертайтеся в болото, бо тут ота-ота
Ота-отаман Залужний - воєвода трушний
Україні Богом даний, пеклом раші суджений
Ота-отаман Залужний Валерій
Це ім'я кінця рашистської імперії" (с)
Ох уж эти журнашлюхи, лишь бы кого-то нахваливать или наоборот дерьмом поливать.
Ти, що єрмакобот!?
Сирсього!? Негідника Сирського!?
Ви, зєлєботи такі бридкі!
На совісті Президента Зеленського кров воїнів, яка потерпіли катастрофу в Соледарі!
Через бл*дські амбіції клоуно-президента Зеленського, ми несем невиправдані втрати! А це все життя і здоров'я українських воїнів!
Наш популіст клоун і президент боїться високого рейтингу Залужного!
Президент вчиняє величезне правопорушення, намагаючись сприяти спецоперації по заміні лояльного до влади Сирського на високорейтингового Залужного!
Цей зелений виродок не вчив у школі історії, а вчив гру х*йом на піаніно!
Треба знати з історії такі історичні факти, які трапилися з полковником Болбочаном, з Вячеславом Чорноволом, нарешті з Віктором Цойом!
Зелені зрадники повинні бути засуджені за вчинені злочини і понести повне покарання!