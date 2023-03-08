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Залужний не потрапив у пастку Росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, - The Economist

залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не потрапив у пастку росіян у Бахмуті й не став палити резерви для наступу.

Про це з посиланням на джерела пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання пише, що наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ.

Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат для росіян, ніж для українців.

"І що ще важливіше: генерал Залужний уникнув очевидної пастки", - йдеться у матеріалі.

Читайте: Залужний обговорив з колегами із США, Великої Британії та Польщі ситуацію у Бахмуті та постачання військової допомоги Україні. ФОТО

Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на західній техніці.

Автор: 

Бахмут (1562) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+80
Пане Залужний, на вас вся надія. Сили вам і терпіння, інакшке, "Сльози народу" доведуть краіну до погибелі.
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08.03.2023 13:07 Відповісти
+55
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08.03.2023 13:04 Відповісти
+44
Головнокомандувач збройними силами англо-американців в Другу світову Двайт Д. Айзенхауер (Dwight David "Ike" Eisenhower) 19 листопада 1945 р. був обраний Президентом США.
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08.03.2023 13:10 Відповісти
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Захід чекає від нас контрнаступу, як розваги по телєку.

Краще б зібралися та відкрили масове виробництво снарядів, яких на успішні дії навесні треба мільйон, рашка б жопу порвала намагаючись наздогнати західну економіку
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08.03.2023 13:37 Відповісти
Масове військове виробництво в Європі та США вже розгортається.
Ми запросили ресурси для контрнаступу, Захід їх надав (в процесі надання).
Чи ми так пошуткували ?
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08.03.2023 13:54 Відповісти
У болгарському місті Костенець після 35 років простою роботу відновив завод із виробництва ***********. Снаряди калібру 122 мм виготовлятимуть для Збройних сил України, ідеться в матеріалі https://www.nytimes.com/2023/02/23/world/europe/ukraine-weapons-ammunition-bulgaria.html The New York Times .

Завод, що входить до державного холдингу Терем, припинив їх виготовляти в 1988 році, коли завершувалася холодна війна. Проте в січні 2023-го він відновив роботу. Також набагато інтенсивніше після початку великої війни почав працювати державний снарядний завод ВМЗ, розташований у болгарському містечку Сопот. Чи фінансує запуск додаткових потужностей уряд Болгарії, чи допомагають інвестиції Заходу, не уточнюють.
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08.03.2023 16:07 Відповісти
США збільшили виробництва артилерійських снарядів у шість разів, щоб забезпечити Україну ********** для гаубиць стандарту НАТО.

Також союзники України по всьому світу шукають та закуповують зброю радянського зразка.

За інформацією The New York Times, Україна просила знайти танки, гелікоптери, літаки та міномети.

Так, у червні 2022 року, продавець зброї з Чехії запропонував купити **********, радянські штурмові літаки, виготовлених між 1984 і 1990 роками, приблизно за 185 млн доларів.

Велика Британія у 2022 році домовилася з Пакистаном про купівлю 40 тис артилерійських снарядів і ракет.
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08.03.2023 16:09 Відповісти
мабуть знайшли і інші статті, де написано що маємо десь 1/7 від потреби
такої війни не було 80 років, витрати бк колосальні

рашисти вже витратили десь половину всіх запасів, які совок накопичував для війни на всіх напрямках і зі всіма можливими супротивниками, і вже тягнуть зброю зі всього світу
х"№йло готовий витратити всі запаси совкової зброї проти України, це сенс всього його нікчемного життя
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08.03.2023 18:26 Відповісти
Пане, генарал Залужний, молимося за Вас і за наших Воїнів!!!!
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08.03.2023 13:43 Відповісти
Шкода що масштабно цього не робили раніше в попередні роки,таке відчуття що Зеленського щось або хтось заспокоював до останньої миті ..
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08.03.2023 13:58 Відповісти
Або він вирішив усе здати і сидіти до смерті як лукашенка в Біларусі. Но тут стало відомо, ніби то хутін привіз під кордони януковища. Зе хоч і не виблискує розумом, але зрозумів, що буде кидок
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08.03.2023 14:03 Відповісти
Щодо розуму. Хіба не зе призначив у 2021 Залужного Головнокомандувачем? Щось зовсім не схоже, що у зе брак розуму.
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08.03.2023 15:52 Відповісти
Можливо так склались обставини. Замість нього не було інших кандидатур.
Не Кривоноса ж йому ставити.
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08.03.2023 15:58 Відповісти
не трынди тролляка зеленая не быть твоему боневтiку больше президентом
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09.03.2023 00:32 Відповісти
шкода что украинцы оказалсись такими тупыми - выбрав вот этого бедоносца на свою голову - лучше бы онвтiк
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08.03.2023 14:09 Відповісти
якби втік то його обов'язки були покладені на голову верховної ради,якби і того не було то на голову конституційного суду,тому треба розуміти від вибору на дільниці залежить наша доля,але не думаю що українці так швидко еволюціонували, тому мабуть буде ще багато сюрпризів..
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08.03.2023 14:22 Відповісти
Нагадую, як зеля готувався. Про группу Шведа, яка прибирала ворогів України.

https://www.youtube.com/watch?v=-DKXQqFJx3E&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ПРИКАЗ РАССТРЕЛЯТЬ УКРАИНСКОГО ВОЕННОГО, НО ОН ВЫЖИЛ И РАССКАЗАЛ ПРАВДУ!
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08.03.2023 15:17 Відповісти
Це було б набагато краще ніж зараз є
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08.03.2023 20:44 Відповісти
ви не знаєте цього героя?-це ж єлдак оманскій
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08.03.2023 16:24 Відповісти
Залужний не Зеленський
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08.03.2023 14:01 Відповісти
а тебе что правда не нравится?
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08.03.2023 14:13 Відповісти
Вірю ЗСУ ! Слава Україні !!!
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08.03.2023 14:26 Відповісти
"Хто не знає броду, не йдіть по воду
Повертайтеся в болото, бо тут ота-ота
Ота-отаман Залужний - воєвода трушний
Україні Богом даний, пеклом раші суджений
Ота-отаман Залужний Валерій
Це ім'я кінця рашистської імперії" (с)
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08.03.2023 14:48 Відповісти
Да, так не стал, что бойцов ССО отправили в Бахмут. Так не стал, что в Бахмуте судя по всему готовится контрнаступление...
Ох уж эти журнашлюхи, лишь бы кого-то нахваливать или наоборот дерьмом поливать.
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08.03.2023 14:50 Відповісти
Это Ермак с Сырским вздрючили Петрушку и теперь уже нужно как-то фланги подчищать резервами, чтобы кольцо не замкнулось. Вместо того, чтобы отойти на 7 км в Часов Яр.
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08.03.2023 15:13 Відповісти
если это правда что из -за этих упырей столько легендарных украинцев подБахмутом полегло - то сырского -нужно судить за саботаж
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09.03.2023 00:36 Відповісти
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08.03.2023 14:52 Відповісти
Hvala Salushnomu!!!
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08.03.2023 14:55 Відповісти
Не потрібно мати великого розуму, аби робити так, які повинен робити завжди будь який притаманний полководець. До того ж наш полководець має аж ТРИ вищих військових освіти, до речі... Тому всі ці "захвати" від Залужного особисто я сприймаю лише або нейтрально, або ж негативно. Тому як з нього такий само "український Наполеон", як... Ось і все... П.С. Всі ті, хто знає насправді, що є Військо, хто таки солдати, хто має неабиякий досвід в службі у відповідних структурах та відповідний бойовий досвід, зі мною погодяться. Якщо ні, то це ваша думка, але ж незабаром ми всі побачимо, як цей "наполеон" буде робити великий контрнаступ, маючі всі необхідні для цього сили та засоби! Дуже хочу помилитись, але ж... П.С. В разі чого нехай "верховний" негайно робить "рокіровку" у "булавному рядку", - якщо хоче завершити війну вже у цьому році...
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08.03.2023 20:10 Відповісти
Яку рокіровку!?
Ти, що єрмакобот!?
Сирсього!? Негідника Сирського!?
Ви, зєлєботи такі бридкі!
На совісті Президента Зеленського кров воїнів, яка потерпіли катастрофу в Соледарі!
Через бл*дські амбіції клоуно-президента Зеленського, ми несем невиправдані втрати! А це все життя і здоров'я українських воїнів!
Наш популіст клоун і президент боїться високого рейтингу Залужного!
Президент вчиняє величезне правопорушення, намагаючись сприяти спецоперації по заміні лояльного до влади Сирського на високорейтингового Залужного!
Цей зелений виродок не вчив у школі історії, а вчив гру х*йом на піаніно!
Треба знати з історії такі історичні факти, які трапилися з полковником Болбочаном, з Вячеславом Чорноволом, нарешті з Віктором Цойом!
Зелені зрадники повинні бути засуджені за вчинені злочини і понести повне покарання!
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08.03.2023 22:52 Відповісти
Пан штампує штампами так "нєзамєтно".
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08.03.2023 23:09 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава Нации и Украине!
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08.03.2023 20:32 Відповісти
Як можна значні резерви, яких має бути більше мільйона, відправити для навчання за кордон? Економіст пише повну маячню
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08.03.2023 20:54 Відповісти
какие резервы миллион* что ты несешь миллион это на бумаге мобилизированые списки а боевых подготовленных на много меньше..
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09.03.2023 00:38 Відповісти
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