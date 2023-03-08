Залужний не потрапив у пастку Росії в Бахмуті й не почав витрачати резерви ЗСУ, - The Economist

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не потрапив у пастку росіян у Бахмуті й не став палити резерви для наступу.

Про це з посиланням на джерела пише видання The Economist, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання пише, що наступ Росії, який розпочався наприкінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати резерви, що значно ускладнило б майбутній контрнаступ.

Зазначається, що битва за Бахмут призвела до значно більших втрат для росіян, ніж для українців.

"І що ще важливіше: генерал Залужний уникнув очевидної пастки", - йдеться у матеріалі.

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Замість того, щоб кинути в Бахмут значні резерви, генерал відправив війська за кордон для навчання на західній техніці.