Залужный - украинским женщинам: "Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл"
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил украинских женщин за самоотверженность на передовой и надежный тыл. Он отметил, что украинка вносит свой вклад для победы над врагом.
Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинская женщина сегодня - кто Она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающая жизнь.
Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще - руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии", - написал главнокомандующий ВСУ.
Он подчеркнул, что украинки ежедневно вносят бесценный вклад для победы – каждая на своем фронте.
"Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", - подытожил Залужный.
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Тим паче, продовжує Кісь, ідеї гендерної рівності, покладені в основу Міжнародного дня жінок, є невід'ємною складовою ******** демократії.
І де у зверненні Залужного про "боротьбу" за рівність і захист прав?
Савок на савку і савкамі поганяє!
А розпочинали все курви...