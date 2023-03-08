Залужный - украинским женщинам: "Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил украинских женщин за самоотверженность на передовой и надежный тыл. Он отметил, что украинка вносит свой вклад для победы над врагом.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская женщина сегодня - кто Она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающая жизнь.

Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще - руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии", - написал главнокомандующий ВСУ.

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Он подчеркнул, что украинки ежедневно вносят бесценный вклад для победы – каждая на своем фронте.

"Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", - подытожил Залужный.