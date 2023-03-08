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Залужный - украинским женщинам: "Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл"

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил украинских женщин за самоотверженность на передовой и надежный тыл. Он отметил, что украинка вносит свой вклад для победы над врагом.

Об этом он написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская женщина сегодня - кто Она? Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающая жизнь.

Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще - руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии", - написал главнокомандующий ВСУ.

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Он подчеркнул, что украинки ежедневно вносят бесценный вклад для победы – каждая на своем фронте.

"Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", - подытожил Залужный.

женщины (891) 8 марта (132) Залужный Валерий (659)


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докторка історичних наук, президентка Української асоціації дослідників жіночої історії Оксана Кісь нагадує, що свято з'явилося задовго до захоплення більшовиками влади у 1917 році, а його осердям є міжнародний жіночий та феміністський рух та Організація Об'єднаних Націй, Генасамблея якої у 1977 році ухвалила резолюцію про Міжнародний день захисту прав жінок.

Тим паче, продовжує Кісь, ідеї гендерної рівності, покладені в основу Міжнародного дня жінок, є невід'ємною складовою ******** демократії.
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08.03.2023 15:28 Ответить
З'явилось зовсім не "СВЯТО"!!! день боротьби!!! Така собі "докторка історичних наук"!
І де у зверненні Залужного про "боротьбу" за рівність і захист прав?
Савок на савку і савкамі поганяє!
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08.03.2023 18:30 Ответить
Панове Українці (якщо це не провокатори) не впадайте з однієї крайності в іншу.
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08.03.2023 18:44 Ответить
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08.03.2023 15:31 Ответить
Ця "докторша" мала б знати, що це "свято" свого часу в одній з країн було започатковано на мітингу повій (проституток) у т.з. "боротьбі за свої права", коли поліція почала масово закривати борделі. Тоді за цей "рух" ухопилися і підхопили марксистки К.Цеткін і Р.Люксембург і припіднесли (як усі марксистські курви) як "боротьбу жінок за права". А далі - пішло-поїхало : більшовики, комуняки, ООН. І, нарешті - ******* "традиція".
А розпочинали все курви...
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08.03.2023 18:42 Ответить
А Залужному - респект! Справжній офіцер, гусар! Нагадав їм про "передок" і "тил"....
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08.03.2023 18:45 Ответить
Всіх дівчат, дружин, матерей, бабусь, подруг і всіх всіх всіх, кого не згадав, з міжнародним жіночим днем, 8 березня 💐🌹 Дякуємо, за те, що ви такі, які ви є. Без вас світ був би іншим, та й взагалі, чи був би... 🤗🥰
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08.03.2023 22:13 Ответить
 
 