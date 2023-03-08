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Залужний - до українських жінок: "Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил"

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил. Він наголосив, що українка робить свій внесок для перемоги над ворогом.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українська жінка сьогодні - хто Вона? Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя.

Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще - керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Дивіться: Вони рятують, лікують та воюють: Зеленський у Міжнародний день боротьби за права жінок подякував українкам. ВIДЕО

Він підкреслив, що українки щодня роблять безцінний внесок для перемоги - кожна на своєму фронті.

"Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", - підсумував Залужний.

Автор: 

жінки (632) 8 Березня (96) Залужний Валерій (726)


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докторка історичних наук, президентка Української асоціації дослідників жіночої історії Оксана Кісь нагадує, що свято з'явилося задовго до захоплення більшовиками влади у 1917 році, а його осердям є міжнародний жіночий та феміністський рух та Організація Об'єднаних Націй, Генасамблея якої у 1977 році ухвалила резолюцію про Міжнародний день захисту прав жінок.

Тим паче, продовжує Кісь, ідеї гендерної рівності, покладені в основу Міжнародного дня жінок, є невід'ємною складовою ******** демократії.
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08.03.2023 15:28 Відповісти
З'явилось зовсім не "СВЯТО"!!! день боротьби!!! Така собі "докторка історичних наук"!
І де у зверненні Залужного про "боротьбу" за рівність і захист прав?
Савок на савку і савкамі поганяє!
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08.03.2023 18:30 Відповісти
Панове Українці (якщо це не провокатори) не впадайте з однієї крайності в іншу.
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08.03.2023 18:44 Відповісти
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08.03.2023 15:31 Відповісти
Ця "докторша" мала б знати, що це "свято" свого часу в одній з країн було започатковано на мітингу повій (проституток) у т.з. "боротьбі за свої права", коли поліція почала масово закривати борделі. Тоді за цей "рух" ухопилися і підхопили марксистки К.Цеткін і Р.Люксембург і припіднесли (як усі марксистські курви) як "боротьбу жінок за права". А далі - пішло-поїхало : більшовики, комуняки, ООН. І, нарешті - ******* "традиція".
А розпочинали все курви...
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08.03.2023 18:42 Відповісти
А Залужному - респект! Справжній офіцер, гусар! Нагадав їм про "передок" і "тил"....
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08.03.2023 18:45 Відповісти
Всіх дівчат, дружин, матерей, бабусь, подруг і всіх всіх всіх, кого не згадав, з міжнародним жіночим днем, 8 березня 💐🌹 Дякуємо, за те, що ви такі, які ви є. Без вас світ був би іншим, та й взагалі, чи був би... 🤗🥰
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08.03.2023 22:13 Відповісти
 
 