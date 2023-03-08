Залужний - до українських жінок: "Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував українським жінкам за самовідданість на передовій та надійний тил. Він наголосив, що українка робить свій внесок для перемоги над ворогом.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українська жінка сьогодні - хто Вона? Захисниця, яка ризикує життям заради Батьківщини. Волонтерка, яка цілодобово надає безцінну допомогу. Лікарка, яка героїчно рятує життя.
Учителька, завдяки якій маленькі українці пам’ятатимуть ДНК нашої нації. А ще - керівниця компанією, спортсменка, юристка, дизайнерка, журналістка чи успішна представниця будь-якої іншої професії", - написав головнокомандувач ЗСУ.
Він підкреслив, що українки щодня роблять безцінний внесок для перемоги - кожна на своєму фронті.
"Вдячний за самовідданість на передовій та надійний тил", - підсумував Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тим паче, продовжує Кісь, ідеї гендерної рівності, покладені в основу Міжнародного дня жінок, є невід'ємною складовою ******** демократії.
І де у зверненні Залужного про "боротьбу" за рівність і захист прав?
Савок на савку і савкамі поганяє!
А розпочинали все курви...