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Столтенберг: До сих пор непонятно, кто взорвал "Северный поток"

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре прошлого года.

Об этом он сказал после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит", - сказал Столтенберг.

Читайте также: "Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус

Автор: 

Северный поток (1458) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
Кто бы ни взорвал потоки, они утонули. И это прекрасно.
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08.03.2023 16:01 Ответить
+7
Марсіани.
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08.03.2023 15:57 Ответить
+6
Да пофиг кто - главное, что подорвал!
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08.03.2023 16:03 Ответить
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Марсіани.
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08.03.2023 15:57 Ответить
Беня ларьок красив - балон з краской і йов№ув )))))
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08.03.2023 17:03 Ответить
Ще раз напишу: як би це робили українці, то вони просто б зробили врізку, а не взривали!
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08.03.2023 21:07 Ответить
Он падарвалса! (С)
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08.03.2023 15:59 Ответить
дядьку чия ж ракета вбила двох польських селян ? хто там заважає проводити розслідування ?
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08.03.2023 16:00 Ответить
Це ж могли бути наші зрадники, які працювали на хутіна проти України.
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08.03.2023 16:01 Ответить
Фамілію українського бізнесмена,котрий ніби то причетний до влаштування дир в рашистських газогонах ніколи не назвуть,адже він міг би в майбутньому,стати президентом України,котрий викинув на смітт'я рашистсько -німецькі газогони, котрі мали за мету наповнювати рашистську кишеню грошима,для фінансування війни в Україні і знищення українського народу,
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08.03.2023 16:17 Ответить
То вже писали що там-комусь вже відомо, а цим не відомо. То вже запитайте в тих кому відомо.
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08.03.2023 16:01 Ответить
Кто бы ни взорвал потоки, они утонули. И это прекрасно.
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08.03.2023 16:01 Ответить
продолжающиеся попытки сохранить харю *****...всё таки жаль что мы живём с этими западными *********** на одной планете...
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08.03.2023 16:02 Ответить
Досі незрозуміло - як таке недолуге створіння може очолювати НАТО?
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08.03.2023 16:02 Ответить
Хто, хто - *****
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08.03.2023 16:03 Ответить
Да пофиг кто - главное, что подорвал!
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08.03.2023 16:03 Ответить
Це сині ввічливі чоловічкі.
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08.03.2023 16:05 Ответить
А я знаю
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08.03.2023 16:09 Ответить
Хто взяв Бастілію ? .
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08.03.2023 16:11 Ответить
А хто вбив Кенеді?
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08.03.2023 20:13 Ответить
Кажуть Остін ? .
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08.03.2023 20:19 Ответить
Яка різниця?
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08.03.2023 16:11 Ответить
Не подобаються мені ці вкиди по темі Потоку, які вказують на Україну. Намагаються знову нами когось прикрити?
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08.03.2023 16:14 Ответить
мацкалям кабзда як потрібен форс-мажор...
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08.03.2023 16:41 Ответить
Просто на цій зустрічі Столсенбергу треба було щось ляпати язиком, аби не мовчати. Те, що він такий сліпий чи дурний, що не знає, хто провів такі великі підводні роботи з підриву "Північного потоку" це така ж маячна як і про можливе падіння Бахмуту
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08.03.2023 16:20 Ответить
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08.03.2023 16:21 Ответить
Столтенберг і НАТО також не бачили кацапську ракету, яка через Румунію залетіла в Україну.
Для НАТО визнати що українці настільки круті, що у них під носом провели таку блискучу операцію - це підписати собі вирок, що не Україна не відповідає стандартам НАТО, а НАТО не доросло до українських стандартів. Поки генерали НАТО тільки при слові путін тихо пускають гази, два водолази й жінка медик відправили путінську трубу за 10 млрд доларів за руским кораблем.
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08.03.2023 16:26 Ответить
военторги никто не отменял
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08.03.2023 16:27 Ответить
Ну і навіщо вам це знати?
Якщо хтось у наркомана забере наркоту, а той почне розумнішати та одужувати, то треба тихенько подякувати та поважати право на інкогніто того, хто йому допоміг, але не хоче цим хизуватися.
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08.03.2023 16:37 Ответить
Чи є життя на Марсі?
Хто забив Бернажу?
Чому я не сокіл?
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08.03.2023 16:46 Ответить
КОму вигідно - той і підірвав. Вигідно кацапам. "Какіє вам єщо нужни доказатєльства?" (С)
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08.03.2023 17:36 Ответить
Я. І шо, вам краще стало?
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08.03.2023 17:37 Ответить
По краям места взрыва всегда видно, гдебыл эпицентр: снаружи, или внутри трубы.
Не видно только тем, кто не хочет видеть.
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08.03.2023 19:48 Ответить
кацапы взорвали чтобы обвинить Украину!это же ясно как белый день.
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08.03.2023 19:57 Ответить
Пора на пенсию. Надоел.
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08.03.2023 20:07 Ответить
Столтенберг: Досі незрозуміло, хто підірвав "Північний потік"
Может Зинка?
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08.03.2023 20:20 Ответить
До сих пор не понятно, как агент КГБ Стеклов, оно же коммунист Йенс из Норвежской рабочей партии возглавил НАТО. Стеклов постоянно говорит, что союзник по НАТО что-то дали Украине. но он передергивает. Дали оружие отдельные страны, сама организация НАТО ничего не дает и вообще не участвует. Совсем.
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08.03.2023 20:27 Ответить
Мені взагалі не зрозуміла ця вся шуміха.А яка різниця хто підірвав?Його що підірвали в мирний час ?Чи може під час війни.Крейсер то утанул, і всєх дєлов.Так само й та труба:вона ж належить агресору,а отже є законною ціллю і хто б не підірвав,той переслідував ціль завдати шкоди ворогу.Якщо українці будуть,то слава героям.Якщо виявиться ,що союзники,то велике дякую.А якщо самі москалі))))Ну то чєво слєдавала і ажидать))
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08.03.2023 21:17 Ответить
 
 