Столтенберг: До сих пор непонятно, кто взорвал "Северный поток"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре прошлого года.

Об этом он сказал после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит", - сказал Столтенберг.

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