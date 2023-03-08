Столтенберг: До сих пор непонятно, кто взорвал "Северный поток"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток" в сентябре прошлого года.
Об этом он сказал после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования, и я думаю, что будет правильно дождаться их завершения, прежде чем говорить больше о том, кто за этим стоит", - сказал Столтенберг.
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+11 jklpqrs
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+7 Тарас Редька #496127
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Для НАТО визнати що українці настільки круті, що у них під носом провели таку блискучу операцію - це підписати собі вирок, що не Україна не відповідає стандартам НАТО, а НАТО не доросло до українських стандартів. Поки генерали НАТО тільки при слові путін тихо пускають гази, два водолази й жінка медик відправили путінську трубу за 10 млрд доларів за руским кораблем.
Якщо хтось у наркомана забере наркоту, а той почне розумнішати та одужувати, то треба тихенько подякувати та поважати право на інкогніто того, хто йому допоміг, але не хоче цим хизуватися.
Хто забив Бернажу?
Чому я не сокіл?
Не видно только тем, кто не хочет видеть.
Может Зинка?