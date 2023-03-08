Столтенберг: Досі незрозуміло, хто підірвав "Північний потік"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи на газопроводах "Північний потік" у вересні минулого року.
Про це він сказав після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - сказав Столтенберг.
Топ коментарі
+11 jklpqrs
показати весь коментар08.03.2023 16:01 Відповісти Посилання
+7 Тарас Редька #496127
показати весь коментар08.03.2023 15:57 Відповісти Посилання
+6 КузьмичUA
показати весь коментар08.03.2023 16:03 Відповісти Посилання
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Для НАТО визнати що українці настільки круті, що у них під носом провели таку блискучу операцію - це підписати собі вирок, що не Україна не відповідає стандартам НАТО, а НАТО не доросло до українських стандартів. Поки генерали НАТО тільки при слові путін тихо пускають гази, два водолази й жінка медик відправили путінську трубу за 10 млрд доларів за руским кораблем.
Якщо хтось у наркомана забере наркоту, а той почне розумнішати та одужувати, то треба тихенько подякувати та поважати право на інкогніто того, хто йому допоміг, але не хоче цим хизуватися.
Хто забив Бернажу?
Чому я не сокіл?
Не видно только тем, кто не хочет видеть.
Может Зинка?