Столтенберг: Досі незрозуміло, хто підірвав "Північний потік"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи на газопроводах "Північний потік" у вересні минулого року.

Про це він сказав після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування, і я думаю, що буде правильно дочекатися їх завершення, перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - сказав Столтенберг.

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