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МИД Украины выразил солидарность с народом Грузии на фоне протестов

протест,грузія

Грузия должна гарантировать своим гражданам права на мирные протесты. Украина солидарна с грузинским народом в его стремлении продолжать развитие европейского будущего в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что продолжают внимательно следить за событиями в Грузии на фоне массовых протестов против законопроекта по "иностранным агентам".

"Как государство, стремящееся получить членство в Европейском Союзе, Грузия должна неукоснительно гарантировать гражданам их основополагающие права и свободы, в частности право на мирный протест", - пишет пресс-служба.

В то же время в МИД отметили, что приняли во внимание намерение президента Грузии Саломе Зурабишвили ветировать вышеупомянутый законопроект и добавили, что документ в нынешней редакции противоречит европейским ценностям и стандартам.

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"Выражаем солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что в Грузии начались массовые уличные протесты против законопроекта по "иностранным агентам".

По словам высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, принятие Грузией закона об "иноагентах" противоречит ценностям Европейского союза, членом которого стремится стать Тбилиси.

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Грузия (4504) МИД (7001) протест (5862)


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МЗС України, і не соромтеся нагадувати лідору держави дермаку, що Україна також зобов'язана гарантувати своїм громадянам права на мирні протести, вже після Перемоги України над зОвнішнім злом (у той час, коли внутрішнє зло прямо зараз мародерить скрізь під лозунгом "неначасі"), бо перед масштабною війною зевлада плювати хотіла на права нАших Громадян ..
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08.03.2023 16:46 Ответить
Протест почав видихатися
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08.03.2023 16:50 Ответить
Персонально від зеленої гидоти - ********* палки.
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08.03.2023 17:34 Ответить
Якщо грузини все ж замордують Саакашвілі, то хай би поховали його догори ногами. Щоб легше було щоденно відкопувати і цілювати в дупу.
Схоже в грузинському керівництві начисто забули, що таке національна гідність. Втім - кацапи їм покажуть вже найближчиим часом... как родіну любіть.
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08.03.2023 18:18 Ответить
 
 