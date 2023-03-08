Минувшей ночью во время протестов в Грузии задержали 66 человек
В столице Грузии Тбилиси во время вчерашней акции протеста против принятия законопроекта об "иностранных агентах" правоохранители задержали 66 человек.
Об этом сообщили в МВД Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На вчерашней акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции", - говорится в заявлении МВД Грузии.
В ведомстве добавили, что начато расследование инцидентов в связи с применением насилия на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту Грузии территории.
"Факты правонарушений, совершенные задержанными лицами, будут переданы суду в установленный законом срок", - отметили в МВД.
В МВД заявляют, что в результате протеста пострадали 50 силовиков, а также участники акции. Однако количество травмированных протестующих не было названо.
Напомним, во вторник парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному за ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и стычки под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.
Оппозиция обещает сделать протесты ежедневными и говорит, что они будут продолжаться "до победы".
В тот же вечер Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.
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майдан - це піднятися коли тебе побили і вийти на протест знову.
Тому вата і приходить до влади.
Грузини- брати.
Нефуй було кацапів-чмобіків впускати до себе масово.
ага, + iнфляцiя...все це "покращення" вiд навали кацапiв ненадовго...
Думаю, что сейчас будет такая же история, но более кровавая.
Грузия сейчас переполнена российскими деньгами и сфера обслуживания/туризма/недвижимости на подъеме. Не думаю, что грузины сейчас готовы к Майдану.