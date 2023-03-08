Минувшей ночью во время протестов в Грузии задержали 66 человек

В столице Грузии Тбилиси во время вчерашней акции протеста против принятия законопроекта об "иностранных агентах" правоохранители задержали 66 человек.

Об этом сообщили в МВД Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На вчерашней акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции", - говорится в заявлении МВД Грузии.

В ведомстве добавили, что начато расследование инцидентов в связи с применением насилия на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту Грузии территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии спецназ оттеснил митингующих от парламента. Оппозиция обещает протесты. ФОТОрепортаж

"Факты правонарушений, совершенные задержанными лицами, будут переданы суду в установленный законом срок", - отметили в МВД.

В МВД заявляют, что в результате протеста пострадали 50 силовиков, а также участники акции. Однако количество травмированных протестующих не было названо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США угрожают санкциями за разгон протестующих в Грузии, которые уже начали применять "коктейли Молотова". ВИДЕО

Напомним, во вторник парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному за ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и стычки под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.

Оппозиция обещает сделать протесты ежедневными и говорит, что они будут продолжаться "до победы".

В тот же вечер Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.