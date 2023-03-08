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Минувшей ночью во время протестов в Грузии задержали 66 человек

протест,грузія

В столице Грузии Тбилиси во время вчерашней акции протеста против принятия законопроекта об "иностранных агентах" правоохранители задержали 66 человек.

Об этом сообщили в МВД Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На вчерашней акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции", - говорится в заявлении МВД Грузии.

В ведомстве добавили, что начато расследование инцидентов в связи с применением насилия на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту Грузии территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузии спецназ оттеснил митингующих от парламента. Оппозиция обещает протесты. ФОТОрепортаж

"Факты правонарушений, совершенные задержанными лицами, будут переданы суду в установленный законом срок", - отметили в МВД.

В МВД заявляют, что в результате протеста пострадали 50 силовиков, а также участники акции. Однако количество травмированных протестующих не было названо.

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Напомним, во вторник парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах", подобный российскому законодательству, направленному за ограничение западного влияния. Это вызвало спонтанные протесты и стычки под парламентом, во время которых полиция применила слезоточивый газ, а затем активно задействовала водометы для разгона митинга.

Оппозиция обещает сделать протесты ежедневными и говорит, что они будут продолжаться "до победы".

В тот же вечер Евросоюз предупредил Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия закона, а в США намекнули на возможные санкции против Грузии.

Грузия (4504) задержание (6690) протест (5862)


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Топ комментарии
+8
майдан це не вийти на протест.

майдан - це піднятися коли тебе побили і вийти на протест знову.
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08.03.2023 11:07 Ответить
+8
Щось нагадує Білорусь... Прийшли, покричали, каміння жбурнули, напакували, розійшлись...
Нефуй було кацапів-чмобіків впускати до себе масово.
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08.03.2023 11:12 Ответить
+7
Нажаль, вибори виграє телевізор, а не твереза оцінка кандидатів.
Тому вата і приходить до влади.
Грузини- брати.
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08.03.2023 11:11 Ответить
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майдан це не вийти на протест.

майдан - це піднятися коли тебе побили і вийти на протест знову.
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08.03.2023 11:07 Ответить
Если бы все было так просто то и ЗЕпредателя с его бандой давно бы выгнали…..а народ терпит и кумовство и воровство и предательство уже почти четыре года.Советы давать не мешки грузить.
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08.03.2023 11:26 Ответить
Бо майдан - це не тільки воля народу, але й політична (і економічна) підтримка оппонентів влади. Я не пам'ятаю щоб хтось намагався зібрати людей на Майдан проти зелені.
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08.03.2023 11:53 Ответить
Кто спорит.Вы сами и ответили на вопрос если звезды зажигаются значит кому-то надо. Рашистам нужен был Крым а Януковичу с бандой деньги. Интересы совпали. А народ ВСЕГДА лишь ИНСТРУМЕНТ исполнения прихотей и желаний власти. Хотя признаться многим в этом крайне тяжело…..даже тем кто в 2019 выбрал колени перед куйло и эбонитовые палочки вместо Армия Мова Вера.
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08.03.2023 12:03 Ответить
Нажаль, вибори виграє телевізор, а не твереза оцінка кандидатів.
Тому вата і приходить до влади.
Грузини- брати.
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08.03.2023 11:11 Ответить
Ідіть до Перемоги, браття! І перемога буде за вами. Бо кацапські карателі, які б могли б вас зупинити зав'язли на Україні і вже не допоможуть грузинськів ваті. Підіймайте всю Грузію, підтягуйте на Майдан, за вами народ!
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08.03.2023 11:10 Ответить
дуже схоже, що на Грузію чекає доля ********.
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08.03.2023 11:11 Ответить
Гірше
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08.03.2023 11:18 Ответить
Щось нагадує Білорусь... Прийшли, покричали, каміння жбурнули, напакували, розійшлись...
Нефуй було кацапів-чмобіків впускати до себе масово.
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08.03.2023 11:12 Ответить
Зато ларі піднявся.


ага, + iнфляцiя...все це "покращення" вiд навали кацапiв ненадовго...
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08.03.2023 16:28 Ответить
не так давно... ми дивились на їх успіхи...а он як, перевернулось
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08.03.2023 11:13 Ответить
революцію роблять одні а користуються інші.. от наприклад зе
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08.03.2023 11:23 Ответить
А що Зе робив революцію? Начебто в результаті революцій у нас прийшли інші, але не Зе.)
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08.03.2023 11:31 Ответить
він скористався
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08.03.2023 11:37 Ответить
Ни к чему эти протесты не приведут. Мирный протест очень легко давится силой. В Грузии пророссийская власть, которая раздавит протестующих без всяких сантиментов, а если надо, то и из кремля омоновцев попросит.
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08.03.2023 11:23 Ответить
"Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що треба позбавляти громадянства тих, хто воює в Україні. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців які приїжджають у "Грузинський легіон". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми" Джерело:
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08.03.2023 11:29 Ответить
Вот и закончилась революция роз.
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08.03.2023 11:48 Ответить
Жаль грузин. Ещё одна губерния параши будет.
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08.03.2023 12:06 Ответить
В октябре 2020 г. в Грузии прошли выборы в парламент, которые были сфальсифицированы. Оппозиция вышла на протесты. Протесты были подавлены.
Думаю, что сейчас будет такая же история, но более кровавая.
Грузия сейчас переполнена российскими деньгами и сфера обслуживания/туризма/недвижимости на подъеме. Не думаю, что грузины сейчас готовы к Майдану.
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08.03.2023 12:07 Ответить
Щось мені нагадує... Вірніше, так: Україна нагадує Грузію. Скоро і Україна підніметься на аналогічні протести проти влади, яку ж самі 73/43% (в Грузії - 63%; і тільки в цьому різниця) собі і обрали завдяки спожитому Г+Г...
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08.03.2023 13:30 Ответить
Я знаю картвелів.Вони залюбки змінили б промоскальський уряд Іванішвілі і його шісток. Але крім емоцій має бути лідер і план дій що і як робити. Якого щось не видно...
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08.03.2023 14:06 Ответить
 
 