Минулої ночі під час протестів у Грузії затримали 66 осіб

У столиці Грузії Тбілісі під час учорашньої акції протесту проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів" правоохоронці затримали 66 осіб.

Про це повідомили в МВС Грузії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На вчорашній акції протесту біля парламенту Грузії у Тбілісі правоохоронці затримали 66 осіб за фактами дрібного хуліганства та непокори законним вимогам поліції", - йдеться у заяві МВС Грузії.

У відомстві додали, що розпочато розслідування інцидентів у зв'язку із застосуванням насильства на проспекті Руставелі, на прилеглій до парламенту Грузії території.

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"Факти правопорушень, скоєні затриманими особами, будуть передані до суду у встановлений законом термін", - зауважили в МВС.

У МВС заявляють, що внаслідок протесту постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість травмованих протестувальників не назвали.

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Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Опозиція обіцяє зробити протести щоденними і каже, що вони триватимуть "до перемоги".

Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.