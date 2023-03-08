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Минулої ночі під час протестів у Грузії затримали 66 осіб

протест,грузія

У столиці Грузії Тбілісі під час учорашньої акції протесту проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів" правоохоронці затримали 66 осіб.

Про це повідомили в МВС Грузії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На вчорашній акції протесту біля парламенту Грузії у Тбілісі правоохоронці затримали 66 осіб за фактами дрібного хуліганства та непокори законним вимогам поліції", - йдеться у заяві МВС Грузії.

У відомстві додали, що розпочато розслідування інцидентів у зв'язку із застосуванням насильства на проспекті Руставелі, на прилеглій до парламенту Грузії території.

Читайте: У Грузії спецпризначенці відтіснили мітингарів від парламенту. Опозиція обіцяє протести. ФОТОрепортаж

"Факти правопорушень, скоєні затриманими особами, будуть передані до суду у встановлений законом термін", - зауважили в МВС.

У МВС заявляють, що внаслідок протесту постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість травмованих протестувальників не назвали.

Дивіться: США погрожують санкціями за розгін протестувальників у Грузії, які вже почали застосовувати коктейлі Молотова. ВIДЕО

Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.

Опозиція обіцяє зробити протести щоденними і каже, що вони триватимуть "до перемоги".

Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.

Автор: 

Грузія (1852) затримання (4355) протест (2402)


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Топ коментарі
+8
майдан це не вийти на протест.

майдан - це піднятися коли тебе побили і вийти на протест знову.
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08.03.2023 11:07 Відповісти
+8
Щось нагадує Білорусь... Прийшли, покричали, каміння жбурнули, напакували, розійшлись...
Нефуй було кацапів-чмобіків впускати до себе масово.
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08.03.2023 11:12 Відповісти
+7
Нажаль, вибори виграє телевізор, а не твереза оцінка кандидатів.
Тому вата і приходить до влади.
Грузини- брати.
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08.03.2023 11:11 Відповісти
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майдан це не вийти на протест.

майдан - це піднятися коли тебе побили і вийти на протест знову.
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08.03.2023 11:07 Відповісти
Если бы все было так просто то и ЗЕпредателя с его бандой давно бы выгнали…..а народ терпит и кумовство и воровство и предательство уже почти четыре года.Советы давать не мешки грузить.
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08.03.2023 11:26 Відповісти
Бо майдан - це не тільки воля народу, але й політична (і економічна) підтримка оппонентів влади. Я не пам'ятаю щоб хтось намагався зібрати людей на Майдан проти зелені.
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08.03.2023 11:53 Відповісти
Кто спорит.Вы сами и ответили на вопрос если звезды зажигаются значит кому-то надо. Рашистам нужен был Крым а Януковичу с бандой деньги. Интересы совпали. А народ ВСЕГДА лишь ИНСТРУМЕНТ исполнения прихотей и желаний власти. Хотя признаться многим в этом крайне тяжело…..даже тем кто в 2019 выбрал колени перед куйло и эбонитовые палочки вместо Армия Мова Вера.
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08.03.2023 12:03 Відповісти
Нажаль, вибори виграє телевізор, а не твереза оцінка кандидатів.
Тому вата і приходить до влади.
Грузини- брати.
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08.03.2023 11:11 Відповісти
Ідіть до Перемоги, браття! І перемога буде за вами. Бо кацапські карателі, які б могли б вас зупинити зав'язли на Україні і вже не допоможуть грузинськів ваті. Підіймайте всю Грузію, підтягуйте на Майдан, за вами народ!
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08.03.2023 11:10 Відповісти
дуже схоже, що на Грузію чекає доля ********.
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08.03.2023 11:11 Відповісти
Гірше
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08.03.2023 11:18 Відповісти
Щось нагадує Білорусь... Прийшли, покричали, каміння жбурнули, напакували, розійшлись...
Нефуй було кацапів-чмобіків впускати до себе масово.
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08.03.2023 11:12 Відповісти
Зато ларі піднявся.


ага, + iнфляцiя...все це "покращення" вiд навали кацапiв ненадовго...
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08.03.2023 16:28 Відповісти
не так давно... ми дивились на їх успіхи...а он як, перевернулось
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08.03.2023 11:13 Відповісти
революцію роблять одні а користуються інші.. от наприклад зе
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08.03.2023 11:23 Відповісти
А що Зе робив революцію? Начебто в результаті революцій у нас прийшли інші, але не Зе.)
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08.03.2023 11:31 Відповісти
він скористався
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08.03.2023 11:37 Відповісти
Ни к чему эти протесты не приведут. Мирный протест очень легко давится силой. В Грузии пророссийская власть, которая раздавит протестующих без всяких сантиментов, а если надо, то и из кремля омоновцев попросит.
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08.03.2023 11:23 Відповісти
"Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що треба позбавляти громадянства тих, хто воює в Україні. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців які приїжджають у "Грузинський легіон". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми" Джерело:
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08.03.2023 11:29 Відповісти
Вот и закончилась революция роз.
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08.03.2023 11:48 Відповісти
Жаль грузин. Ещё одна губерния параши будет.
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08.03.2023 12:06 Відповісти
В октябре 2020 г. в Грузии прошли выборы в парламент, которые были сфальсифицированы. Оппозиция вышла на протесты. Протесты были подавлены.
Думаю, что сейчас будет такая же история, но более кровавая.
Грузия сейчас переполнена российскими деньгами и сфера обслуживания/туризма/недвижимости на подъеме. Не думаю, что грузины сейчас готовы к Майдану.
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08.03.2023 12:07 Відповісти
Щось мені нагадує... Вірніше, так: Україна нагадує Грузію. Скоро і Україна підніметься на аналогічні протести проти влади, яку ж самі 73/43% (в Грузії - 63%; і тільки в цьому різниця) собі і обрали завдяки спожитому Г+Г...
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08.03.2023 13:30 Відповісти
Я знаю картвелів.Вони залюбки змінили б промоскальський уряд Іванішвілі і його шісток. Але крім емоцій має бути лідер і план дій що і як робити. Якого щось не видно...
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08.03.2023 14:06 Відповісти
 
 