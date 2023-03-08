Минулої ночі під час протестів у Грузії затримали 66 осіб
У столиці Грузії Тбілісі під час учорашньої акції протесту проти ухвалення законопроєкту про "іноземних агентів" правоохоронці затримали 66 осіб.
Про це повідомили в МВС Грузії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"На вчорашній акції протесту біля парламенту Грузії у Тбілісі правоохоронці затримали 66 осіб за фактами дрібного хуліганства та непокори законним вимогам поліції", - йдеться у заяві МВС Грузії.
У відомстві додали, що розпочато розслідування інцидентів у зв'язку із застосуванням насильства на проспекті Руставелі, на прилеглій до парламенту Грузії території.
"Факти правопорушень, скоєні затриманими особами, будуть передані до суду у встановлений законом термін", - зауважили в МВС.
У МВС заявляють, що внаслідок протесту постраждали 50 силовиків, а також учасники акції. Проте кількість травмованих протестувальників не назвали.
Нагадаємо, у вівторок парламент Грузії ухвалив у першому читанні закон про "іноагентів", подібний до російського законодавства, спрямованого за обмеження західного впливу. Це викликало спонтанні протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом активно задіяла водомети для розгону мітингу.
Опозиція обіцяє зробити протести щоденними і каже, що вони триватимуть "до перемоги".
Того ж вечора Євросоюз попередив Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення закону, а в США натякнули на можливі санкції проти Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
майдан - це піднятися коли тебе побили і вийти на протест знову.
Тому вата і приходить до влади.
Грузини- брати.
Нефуй було кацапів-чмобіків впускати до себе масово.
ага, + iнфляцiя...все це "покращення" вiд навали кацапiв ненадовго...
Думаю, что сейчас будет такая же история, но более кровавая.
Грузия сейчас переполнена российскими деньгами и сфера обслуживания/туризма/недвижимости на подъеме. Не думаю, что грузины сейчас готовы к Майдану.