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МЗС України висловило солідарність із народом Грузії на тлі протестів

протест,грузія

Грузія зобов’язана гарантувати своїм громадянам права на мирні протести. Україна солідарна з грузинським народом в його прагненні продовжувати розбудову європейського майбутнього в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що продовжують уважно стежити за подіями в Грузії на тлі масових протестів проти законопроєкту щодо "іноземних агентів".

"Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест", - пише пресслужба.

Водночас в МЗС зазначили, що взяли до уваги намір президента Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати вищезгаданий законопроєкт та додали, що документ в нинішній редакції суперечить європейським цінностями та стандартами.

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"Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що в Грузії почались масові вуличні протести проти законопроекту щодо "іноземних агентів".

За словами високого представника ЄС Жозепа Борреля, прийняття Грузією закону про "іноагентів" суперечить цінностям Європейського союзу, членом якого прагне стати Тбілісі.

Автор: 

Грузія (1852) МЗС (4169) протест (2402)


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МЗС України, і не соромтеся нагадувати лідору держави дермаку, що Україна також зобов'язана гарантувати своїм громадянам права на мирні протести, вже після Перемоги України над зОвнішнім злом (у той час, коли внутрішнє зло прямо зараз мародерить скрізь під лозунгом "неначасі"), бо перед масштабною війною зевлада плювати хотіла на права нАших Громадян ..
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08.03.2023 16:46 Відповісти
Протест почав видихатися
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08.03.2023 16:50 Відповісти
Персонально від зеленої гидоти - ********* палки.
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08.03.2023 17:34 Відповісти
Якщо грузини все ж замордують Саакашвілі, то хай би поховали його догори ногами. Щоб легше було щоденно відкопувати і цілювати в дупу.
Схоже в грузинському керівництві начисто забули, що таке національна гідність. Втім - кацапи їм покажуть вже найближчиим часом... как родіну любіть.
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08.03.2023 18:18 Відповісти
 
 