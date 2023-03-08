Украина получила еще две установки Gepard от Германии
Германия в рамках военной помощи для Украины передала еще две зенитные самоходные установки Gepard.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.
Кроме самих Gepard, Украине также было передано 6000 боеприпасов для установок. В общей сложности, наши военные получили в свое распоряжение 34 Gepard.
В рамках помощи от Германии дополнительно были отправлены еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.
Также известно, что к передаче готовится 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.
Топ комментарии
+23 Перехватчик
показать весь комментарий08.03.2023 16:56 Ответить Ссылка
+16 Юрій Шевченко #551485
показать весь комментарий08.03.2023 17:07 Ответить Ссылка
+5 Urs
показать весь комментарий08.03.2023 17:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3679195-pamati-lotcika-z-grupi-privid-kieva-andria-lutasina.html
Він загинув у боях за Київ, спрямувавши підбитий літак на колону ворожої техніки, що мала взяти столицю "за три дні"
Майор Андрій Люташин загинув 8 березня. Тоді йшли жорстокі бої за столицю на околицях Києва, закарпатець Люташин воював у складі бригади тактичної авіації - саме тієї, котру за успішні повітряні бої та збиті літаки ворога назвали «Привидом Києва».
В любом задрипанном магазине оружия в США ассортимент легко превышает 500 штук.
А на локальных "Gun Show" их число превышает в 10 раз всю эту партию из Германии.
Ганьба!
Цены , в среднем, в 2 раза ниже, чем в Украине.
И столько стволов, сколько ему нужно «для жизни»
1- 5-10 шт. Ограничений по количеству практически нет.
Оплата на месте. Проверка клиента по базам данных на месте. Скорость оформление сделки- 30-60 минут.
Забирай свои коробки и уходи.
Что же касается приобретение 500 штук, то это можно Заказать и на Gun Show у дилера, но оформление и доставка потребует времени.
А что касается «Бесплатной передачи оружия» Украине, то этим в США занимаются федеральные власти в Вашингтоне.
Заказывай на « вашем Ган шоу»!
Ничего не забудь. На нуле оружие и боеприпасы всегда нужны.
Да, и про тероборону не забудь. Тем более, что все будет бесплатно.
Слава Украине!
SFP-9. Обычный пистолет для «домашнего использования для само защиты» в среднем Американском доме. Надежный и качественный. Таких «моделей « других фирм много…
Но это не «Армейский пистолет» ( "combat tactical") для спецзаданий… Как он ведет себя на поле боя неизвестно.
Зачетно.
https://weaponsystems.net/system/69-Gepard#:~:text=Each%20gun%20fires%20at%20550,fired%20at%20a%20single%20target. Each gun fires at 550 rpm and is supplied with 320 HE rounds plus 20 AP rounds for use against ground targets. The effective AA range is 3.5 km with standard rounds and up to 4.5 km with FAPDS rounds. In a normal engagement 20 to 40 rounds are fired at a single target.
И когда такой дефицит б/к, то будут пытаться сбивать или экономить б/к?
Снаряди розриваються дистанційно - на потрібній висоті. Гармата "малює" хмару уламків в повітрі. БПЛА або ракета попадає в цю хмару і все...
Бо снаряди розриваються на потрібній висоті дистанційно - через локатор.
Дуже ефективна зенітна зброя.
США - полноценный участник проекта, для экспорта установок "Хец" требуется их согласие.
Объем поставки , составит три миллиарда евро
Хэц-3 предназначен для одновременного перехвата крупных ракетных комплексов, для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 км.
Эта система позволяет нейтрализовывать ракеты, способные нести боеголовки с неконвенциональной начинкой - ядерной, химической и биологической.
Кроме Германии, 13 европейских стран , стран НАТО, рассматривают возможность закупки израильской системы противовоздушной обороны "Хец-3" для защиты от угрозы российских ракет.
Соответствующую декларацию намерений они обнародовали в штаб-квартире НАТО, в рамках обсуждения проекта "Защита европейского неба" в свете войны в Украине и российской угрозы.
По штучное выделение Германией помощи Украине!?
Позор. «Великая Германия» опустилась до уровня - «ниже уровня»..