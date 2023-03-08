Украина получила еще две установки Gepard от Германии

Германия в рамках военной помощи для Украины передала еще две зенитные самоходные установки Gepard.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Кроме самих Gepard, Украине также было передано 6000 боеприпасов для установок. В общей сложности, наши военные получили в свое распоряжение 34 Gepard.

В рамках помощи от Германии дополнительно были отправлены еще две патрульные машины для пограничников и шесть мобильных антенных систем.

Также известно, что к передаче готовится 13 мостоукладчиков Beaver и 500 пистолетов SFP9.

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