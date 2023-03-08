Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини

Німеччина в межах військової допомоги для України передала ще дві зенітні самохідні установки Gepard.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Окрім самих Gepard, Україні також було передано 6 000 боєприпасів до установок. Загалом, наші військові отримали у своє розпорядження 34 Gepard.

У межах допомоги від Німеччини додатково було відправлено ще дві патрульні машини для прикордонників і шість мобільних антенних систем.

Також відомо, що до передачі готується - 13 мостоукладачів Beaver та 500 пістолетів SFP9.

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