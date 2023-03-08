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Новини
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Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини

гепард,gepard

Німеччина в межах військової допомоги для України передала ще дві зенітні самохідні установки Gepard.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Федерального уряду Німеччини.

Окрім самих Gepard, Україні також було передано 6 000 боєприпасів до установок. Загалом, наші військові отримали у своє розпорядження 34 Gepard.

У межах допомоги від Німеччини додатково було відправлено ще дві патрульні машини для прикордонників і шість мобільних антенних систем.

Також відомо, що до передачі готується - 13 мостоукладачів Beaver та 500 пістолетів SFP9.

Також читайте: Leopard 2 з Німеччини та Португалії прибудуть в Україну вже цього місяця, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7480) допомога (8446)


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Топ коментарі
+23
Пам'яті льотчика з групи «Привид Києва» Андрія Люташина

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3679195-pamati-lotcika-z-grupi-privid-kieva-andria-lutasina.html

Він загинув у боях за Київ, спрямувавши підбитий літак на колону ворожої техніки, що мала взяти столицю "за три дні"

Майор Андрій Люташин загинув 8 березня. Тоді йшли жорстокі бої за столицю на околицях Києва, закарпатець Люташин воював у складі бригади тактичної авіації - саме тієї, котру за успішні повітряні бої та збиті літаки ворога назвали «Привидом Києва».

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08.03.2023 16:56 Відповісти
+16
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.......
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08.03.2023 17:07 Відповісти
+5
500 штук - как раз хватит для депутатов ВР, руководства ДБР, НАБУ и СБУ. Кастомные накладки с тризубом будут уже здесь делать.
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08.03.2023 17:24 Відповісти
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Пам'яті льотчика з групи «Привид Києва» Андрія Люташина

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3679195-pamati-lotcika-z-grupi-privid-kieva-andria-lutasina.html

Він загинув у боях за Київ, спрямувавши підбитий літак на колону ворожої техніки, що мала взяти столицю "за три дні"

Майор Андрій Люташин загинув 8 березня. Тоді йшли жорстокі бої за столицю на околицях Києва, закарпатець Люташин воював у складі бригади тактичної авіації - саме тієї, котру за успішні повітряні бої та збиті літаки ворога назвали «Привидом Києва».

показати весь коментар
08.03.2023 16:56 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ.......
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08.03.2023 17:07 Відповісти
Гарна новина, - капля довбає камінь не силою, а частотою падіння 🤗
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08.03.2023 17:00 Відповісти
SFP9 классный пистоль. Тут они продаются в районе $1000.
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08.03.2023 17:10 Відповісти
500 штук - как раз хватит для депутатов ВР, руководства ДБР, НАБУ и СБУ. Кастомные накладки с тризубом будут уже здесь делать.
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08.03.2023 17:24 Відповісти
500 штук пистолетов это «мелочь».

В любом задрипанном магазине оружия в США ассортимент легко превышает 500 штук.

А на локальных "Gun Show" их число превышает в 10 раз всю эту партию из Германии.

Ганьба!
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08.03.2023 17:30 Відповісти
а на "Gun Show" тоже передают кому-нибудь безвозмездно полтысячи пистолетов одной модели?
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08.03.2023 17:36 Відповісти
Ась, ******* 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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08.03.2023 17:38 Відповісти
На Gun Show каждый посетитель может КУПИТЬ себе личноеоружие, какое захочет выбрать.
Цены , в среднем, в 2 раза ниже, чем в Украине.

И столько стволов, сколько ему нужно «для жизни»
1- 5-10 шт. Ограничений по количеству практически нет.

Оплата на месте. Проверка клиента по базам данных на месте. Скорость оформление сделки- 30-60 минут.
Забирай свои коробки и уходи.

Что же касается приобретение 500 штук, то это можно Заказать и на Gun Show у дилера, но оформление и доставка потребует времени.

А что касается «Бесплатной передачи оружия» Украине, то этим в США занимаются федеральные власти в Вашингтоне.
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08.03.2023 18:13 Відповісти
на нашем Gun Show вообще бесплатно можно получить РПК и даже РПГ-7 с термобарическими выстрелами. Так что наше Show круче. А у дилера можно заказать даже пару ящиков гранат Ф-1, причём без оформления привезут.
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08.03.2023 18:19 Відповісти
Замечательно!

Заказывай на « вашем Ган шоу»!

Ничего не забудь. На нуле оружие и боеприпасы всегда нужны.

Да, и про тероборону не забудь. Тем более, что все будет бесплатно.

Слава Украине!
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08.03.2023 18:34 Відповісти


SFP-9. Обычный пистолет для «домашнего использования для само защиты» в среднем Американском доме. Надежный и качественный. Таких «моделей « других фирм много…

Но это не «Армейский пистолет» ( "combat tactical") для спецзаданий… Как он ведет себя на поле боя неизвестно.
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08.03.2023 17:59 Відповісти
Скорострельность "Гепарда" 550 выстр./мин. 2 пушки = 1 100 выстр./мин. Т.е. боеприпасов дали на 5,5 мин. стрельбы. Или на 3 мин. на каждый Гепард.
Зачетно.
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08.03.2023 17:18 Відповісти
Для уничтожения одной цели Гепард выпускает "залп" в 20-40 снарядов. Это не "максим" с принудительным водяным охлаждением, он очередями по 250 патронов не шмаляет.
https://weaponsystems.net/system/69-Gepard#:~:text=Each%20gun%20fires%20at%20550,fired%20at%20a%20single%20target. Each gun fires at 550 rpm and is supplied with 320 HE rounds plus 20 AP rounds for use against ground targets. The effective AA range is 3.5 km with standard rounds and up to 4.5 km with FAPDS rounds. In a normal engagement 20 to 40 rounds are fired at a single target.
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08.03.2023 17:25 Відповісти
Гепард - оч.хорошая зенитка. Не эффективно ее только против Шахедов использовать. Можно и по самолетам, и по крылатым даже бить. Боюсь, что тут одной очередью (20-40) уже не отделаешься.
И когда такой дефицит б/к, то будут пытаться сбивать или экономить б/к?
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08.03.2023 18:03 Відповісти
Казали вже, не пам'ятаю але чи то 20 чи то 30 снарядів на крилату ракету вистачає.
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08.03.2023 18:24 Відповісти
когда в ишакед попадает пять снарядов, которые взрываются внутри, то дальше лететь он уже не может. Когда в КР или самолёт попадает пять снарядов, которые взрываются внутри, то дальше лететь они уже не могут. Ну можно конечно по катапультировавшемуся пилоту секунд двадцать пострелять, но это лишнее.
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08.03.2023 18:27 Відповісти
Не так.
Снаряди розриваються дистанційно - на потрібній висоті. Гармата "малює" хмару уламків в повітрі. БПЛА або ракета попадає в цю хмару і все...
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08.03.2023 18:30 Відповісти
Був репортаж - черги 50 снарядів вистачає для збиття Шахеда.
Бо снаряди розриваються на потрібній висоті дистанційно - через локатор.
Дуже ефективна зенітна зброя.
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08.03.2023 18:28 Відповісти
очередь одной пушки - 3-5 снарядов. Для одного ишакеда хватает двух очередей. Потом ждут следующего ишакеда. Так что хватит надолго, не каждый день ишакед выскакивает прямо на гепарда.
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08.03.2023 17:30 Відповісти
После согласия поставок немецких танков в Украину, США дало согласие, на поставку Израилем, Германии установок израильского зенитно-ракетного комплекса "Хец 3" разработки концерна "Авиационная промышленность".
США - полноценный участник проекта, для экспорта установок "Хец" требуется их согласие.
Объем поставки , составит три миллиарда евро

Хэц-3 предназначен для одновременного перехвата крупных ракетных комплексов, для перехвата ракет на высоте до 100 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических ракет с дальностью от 400 до 2000 км.
Эта система позволяет нейтрализовывать ракеты, способные нести боеголовки с неконвенциональной начинкой - ядерной, химической и биологической.

Кроме Германии, 13 европейских стран , стран НАТО, рассматривают возможность закупки израильской системы противовоздушной обороны "Хец-3" для защиты от угрозы российских ракет.
Соответствующую декларацию намерений они обнародовали в штаб-квартире НАТО, в рамках обсуждения проекта "Защита европейского неба" в свете войны в Украине и российской угрозы.
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08.03.2023 17:24 Відповісти
Это шутка?!

По штучное выделение Германией помощи Украине!?

Позор. «Великая Германия» опустилась до уровня - «ниже уровня»..
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08.03.2023 17:26 Відповісти
Это, скорее всего, для защиты с воздуха формируемого танкового батальона Леопард 2. Такие средства должны входить в штатный комплект подразделения и перемещаться вместе с ним. Иначе, танки будут уязвимы с воздуха.
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08.03.2023 18:17 Відповісти
Відремонтували, передали - відремонтують ще, передадуть ще, вони вже давно так роблять.
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08.03.2023 18:25 Відповісти
500 пістолетів? Ну пістолет наразі найнеобхідніша зброя))
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08.03.2023 19:24 Відповісти
 
 