Латвия передает Украине первые конфискованные у пьяных водителей авто

Сейм Латвии принял решение о передаче Украине восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

7 марта 2023 года латвийские депутаты единогласно поддержали поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие передавать конфискованные у нетрезвых водителей Латвии транспортные средства в собственность Украины.

По словам представителя фонда Agendum и основателя Twitter-конвоя, занимающегося подбором и транспортировкой машин в Украину, Рейниса Познякса, конфискованные автомобили, в частности, получат Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медицинское объединение Купянского совета, а также армейские части Минобороны.

"Передача авто - очень хорошая новость для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений", - сказал он.

Напомним, 7 февраля 2023 года министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать Украине автомобили, конфискованные за пьянство их водителей.

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