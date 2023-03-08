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Латвия передает Украине первые конфискованные у пьяных водителей авто

авто,права,дорога,пдр,водійське,посвідчення,водій,водійські,водії

Сейм Латвии принял решение о передаче Украине восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

7 марта 2023 года латвийские депутаты единогласно поддержали поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие передавать конфискованные у нетрезвых водителей Латвии транспортные средства в собственность Украины.

По словам представителя фонда Agendum и основателя Twitter-конвоя, занимающегося подбором и транспортировкой машин в Украину, Рейниса Познякса, конфискованные автомобили, в частности, получат Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медицинское объединение Купянского совета, а также армейские части Минобороны.

"Передача авто - очень хорошая новость для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений", - сказал он.

Напомним, 7 февраля 2023 года министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать Украине автомобили, конфискованные за пьянство их водителей.

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Автор: 

авто (4220) конфискация (602) Латвия (1349)


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Топ комментарии
+36
Латишам респект-це потрібно робити і в Україні...
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08.03.2023 18:10 Ответить
+23
якби в Україні прийняли такий закон, то проблем з нестачею автомобілів у ЗСУ було б значно менше, та й порядку на дорогах більше
але, як завжди, не на часі, набагато цікавіше тирити гуманітарні автівки
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08.03.2023 18:16 Ответить
+23
Дуже добра справа, але я почав би з України на цьому прикладі. Під час війни молоде бидло руськощелепне бикувате гоняє в місті 120- 150км, без всякого сумніву конфіскація для нужд зсу. Якщо п'яне, однаково конфіскація для ЗСУ.
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08.03.2023 18:17 Ответить
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Латишам респект-це потрібно робити і в Україні...
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08.03.2023 18:10 Ответить
якби в Україні прийняли такий закон, то проблем з нестачею автомобілів у ЗСУ було б значно менше, та й порядку на дорогах більше
але, як завжди, не на часі, набагато цікавіше тирити гуманітарні автівки
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08.03.2023 18:16 Ответить
У Раду внесли законопроєкт, яким пропонується конфіскація у п'яних водіїв авто на потреби ЗСУ Джерело:
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08.03.2023 18:40 Ответить
як кажуть кацапи: нє прошло і полгода
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08.03.2023 18:53 Ответить
Угу, тільки от новина від 19.05.2022р. І багато вже конфіскували? 10? 20? 1000? .....Чи його все ще не розглядали, не кажучи про прийняття?
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08.03.2023 19:02 Ответить
В Миколаєві так і робили, коли орки стояли біля воріт.
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08.03.2023 20:41 Ответить
На Рівненщині від початку війни у нетверезих водіїв вилучили 233 транспортні засоби на потреби ЗСУ. Джерело:
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09.03.2023 06:05 Ответить
Так це добра справа !
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08.03.2023 18:11 Ответить
Я вже хочу спільний кордон з цією країною...(щоб їм було легше машини передавати)
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08.03.2023 18:13 Ответить
Коли машинщиків іппуть, просто душа співає!
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08.03.2023 18:14 Ответить
Яких машинщиків, навчись користуватись перекладачем? З лугандонії чи що?
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08.03.2023 18:23 Ответить
Чудова новина!...
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08.03.2023 18:15 Ответить
Опаньки , швиденько. А в нас скільки часу ота тема мусолиться? Напевне бояться п'яних мажорів за кермом, чиновників, депутатів-яким ''море по коліна''!
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08.03.2023 18:16 Ответить
Алкашам подяка за автівки!

Ось що буває, коли при владі розумні та чесні люди. 💙
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08.03.2023 18:16 Ответить
Дуже добра справа, але я почав би з України на цьому прикладі. Під час війни молоде бидло руськощелепне бикувате гоняє в місті 120- 150км, без всякого сумніву конфіскація для нужд зсу. Якщо п'яне, однаково конфіскація для ЗСУ.
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08.03.2023 18:17 Ответить
те что получше чиновники себе забирать будут и перепродавать а всякий хлам может в ВСУ и дойдет на запчасти
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08.03.2023 18:17 Ответить
Кац висрався і тут.
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08.03.2023 18:20 Ответить
Ось хто останню сорочку знімає заради допомоги Україні: країни Балтії та Польща. Бо на власній шкурі випробували усю міцну "любов" московського улусу.
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08.03.2023 18:19 Ответить
Весь цивілізований світ повинен піти за Латвією і те ж саме стосується і конфіскованої зброї - роздайте її склади теробороні, яка чудово зарекомендувала себе у Бахмуті
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08.03.2023 18:20 Ответить
Після 24.02.22 р. усі США збирали пріватну зброю декілька місяців та передали ії сюда в Україну, щоб роздали ТРО та населенню. Там були рідкостні екземпляри. І де та зброя ? Мабуть роздали корупціонерам ?
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08.03.2023 18:33 Ответить
головне, аби авто не потрапили до місцевих елІтних алкашів-трухіних, шо із лєсу вийшов - був сильний мороз.. печерних зевоохоронців
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08.03.2023 18:25 Ответить
Зараз ці автівки отримають наші владні п'яниці. І в них вже ці автівки не заберуть, бо хто з поліціянтов осмілися зупинити машину наприклад з п'яним суддею.
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08.03.2023 18:29 Ответить
а ті, хто краде на яйцях та флягах - передавати власні нирки бійцям, які цього потребують, а яйця відрізати?
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08.03.2023 18:34 Ответить
Зараз ОПа їх привласнить.
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08.03.2023 18:36 Ответить
халявщики завжди охочі до добра чужого
в штатах за водіння в нетверезому стані штрафи, позбавленя прав та тюрма
але приватну власність забирати не можна - констітуційне право
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08.03.2023 18:38 Ответить
Ви мені нагадуєте почтальона Пєчкіна: «До чего же люди до чужого добра жадные».(с)
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08.03.2023 19:22 Ответить
Теперь вся вата в Латвии выучит правила уличного движения
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08.03.2023 18:43 Ответить
"Русафобия!!!"
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08.03.2023 18:49 Ответить
русамфібія!
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08.03.2023 19:00 Ответить
Я не згоден,що потрібна кофіскація і у нас. Навіщо на пердку **Ламборджині**,**ферарі**,вони ніде не пройдуть,а на Сенсах їздять всі непитущі ,краще порушників відправляти на передок.
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08.03.2023 18:51 Ответить
на Октавіях хто їздить? чи вона далеко від Сенса втікла?
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08.03.2023 18:53 Ответить
Авто на аукцион, деньги на нужды ВСУ
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08.03.2023 19:47 Ответить
Сулячи по діям Латвії наша Перемога потрібна їм більше чим нам. Соромно за своїх трохи(( Бо наша алкашня продовжує напідпитку вбивати людей і щось не чути про конфіскати, хоча ще рік назад про це говорили.
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08.03.2023 18:52 Ответить
Буде на чому ОПі їздити...
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08.03.2023 18:58 Ответить
Країни Балтії Найкращі !
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08.03.2023 19:06 Ответить
Da,eto pravda. Zakoni zestokije,poimajut za ruljom avto 1,5 prommili-konfiskacija i avto jedet v Ukrainu.
Vipitj hochetsa no avtomobilj prosratj ne hochetsa😁
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08.03.2023 19:09 Ответить
А чого це тільки у п'яних? А у обдовбаних не будуть забирати? Що за дискрімінація?!! )
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08.03.2023 19:18 Ответить
Тимошенко витирає сльози...
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08.03.2023 19:33 Ответить
Для Стефанчука-Зеленського-ШмигалЯ, такі логічні рішення, для внесення відповідних змін до законодавства в Україні, ще не на часі!!
це, як не боротися з опозажопниками у ВРУ….
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08.03.2023 20:21 Ответить
Злодійське владне бидло тільки руки потирає,коли ж вже прийдуть їхні машинки з Латвії.
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08.03.2023 21:34 Ответить
Сказано - зроблено. Повага.
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08.03.2023 23:16 Ответить
 
 