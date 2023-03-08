Латвия передает Украине первые конфискованные у пьяных водителей авто
Сейм Латвии принял решение о передаче Украине восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
7 марта 2023 года латвийские депутаты единогласно поддержали поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющие передавать конфискованные у нетрезвых водителей Латвии транспортные средства в собственность Украины.
По словам представителя фонда Agendum и основателя Twitter-конвоя, занимающегося подбором и транспортировкой машин в Украину, Рейниса Познякса, конфискованные автомобили, в частности, получат Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медицинское объединение Купянского совета, а также армейские части Минобороны.
"Передача авто - очень хорошая новость для пяти армейских частей и трех медицинских учреждений", - сказал он.
Напомним, 7 февраля 2023 года министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс предложил безвозмездно передавать Украине автомобили, конфискованные за пьянство их водителей.
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але, як завжди, не на часі, набагато цікавіше тирити гуманітарні автівки
Ось що буває, коли при владі розумні та чесні люди. 💙
в штатах за водіння в нетверезому стані штрафи, позбавленя прав та тюрма
але приватну власність забирати не можна - констітуційне право
Vipitj hochetsa no avtomobilj prosratj ne hochetsa😁
це, як не боротися з опозажопниками у ВРУ….