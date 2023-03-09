В трех областях сегодня будут действовать экстренные отключения, - Укрэнерго
В результате массированной атаки со стороны РФ 9 марта есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрэнерго".
"Всю ночь 9 марта продолжалась 15-я массированная ракетная атака россиян на энергетическую инфраструктуру. Для уменьшения рисков были превентивно применены ограничения во всех регионах. Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением питания.
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