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В трех областях сегодня будут действовать экстренные отключения, - Укрэнерго

енергетика,електроенергія

В результате массированной атаки со стороны РФ 9 марта есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры Украины. Ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Укрэнерго".

"Всю ночь 9 марта продолжалась 15-я массированная ракетная атака россиян на энергетическую инфраструктуру. Для уменьшения рисков были превентивно применены ограничения во всех регионах. Продолжается возобновление работы энергосистемы, электроснабжение постепенно восстанавливается", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением питания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате атаки оккупантов повреждены три ТЭС, - ДТЭК

обстрел (27885) Укрэнерго (660) отключение света (426)


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09.03.2023 10:40 Ответить
нету света ? сделай свечку из руССкого унтерменша !
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09.03.2023 10:48 Ответить
Вот это оно доп*зделось, каждый день каркал.
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09.03.2023 11:07 Ответить
 
 