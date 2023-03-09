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У трьох областях сьогодні діятимуть екстрені відключення, - Укренерго

енергетика,електроенергія

Внаслідок масованої атаки з боку РФ 9 березня є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Укренерго. 

"Всю ніч 9 березня тривала 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", — сказано у повідомленні.

Зазначається також, що ремонтні бригади вже працють над усуненням пошкоджень та відновленням живлення. 

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обстріл (29234) Укренерго (2724) відключення світла (1097)


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09.03.2023 10:40 Відповісти
нету света ? сделай свечку из руССкого унтерменша !
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09.03.2023 10:48 Відповісти
Вот это оно доп*зделось, каждый день каркал.
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09.03.2023 11:07 Відповісти
 
 