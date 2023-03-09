У трьох областях сьогодні діятимуть екстрені відключення, - Укренерго

Внаслідок масованої атаки з боку РФ 9 березня є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Обмеження будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеські областях.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Укренерго.

"Всю ніч 9 березня тривала 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", — сказано у повідомленні.

Зазначається також, що ремонтні бригади вже працють над усуненням пошкоджень та відновленням живлення.

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