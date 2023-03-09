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Новости Протесты в Грузии
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Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на отзыв законопроекта об "иноагентах"

протест,грузія

Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на то, что парламент пошел на уступки и отозвал закон об иноагентах.

Об этом заявил на брифинге представитель партии "Гирчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание SOVA.

Несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", оппозиция снова намерена снова собраться на акцию протеста в центре Тбилиси в четверг и митинговать, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе

По словам Коберидзе, митинг начнется в 19.00 на проспекте Руставели.

Демонстранты требуют ясности от власти, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных ранее протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом мы", - заявил Коберидзе. По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не примет "гарантированный прозападный курс".

Напомним, протесты в Тбилиси начались 7 марта после того, как парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы.

Читайте: В Тбилиси вторые сутки проходят массовые протесты. Полиция оттеснила протестующих от парламента, начались задержания

беспорядки (334) Грузия (4504) политика (7088)


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Топ комментарии
+29
Це саме чекає Єрмака і його постригівську, зелену банду.
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09.03.2023 11:50 Ответить
+19
Все правильно. Давити підкацапників до перемоги, бо якщо вони збережуть владу, то задушать репресіями всіх незгодних.
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09.03.2023 11:53 Ответить
+15
Люди розуміють що лояльність до росії відкидає їх від Європи.
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09.03.2023 11:55 Ответить
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Це саме чекає Єрмака і його постригівську, зелену банду.
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09.03.2023 11:50 Ответить
"Грузинська мрія про рашенсовок"...
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09.03.2023 11:50 Ответить
Все правильно. Давити підкацапників до перемоги, бо якщо вони збережуть владу, то задушать репресіями всіх незгодних.
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09.03.2023 11:53 Ответить
100% , грузинам нужно менять пидаров пр власти , а не один закон , єти паРашники приведут Грузию к состоянию ***********.
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09.03.2023 12:45 Ответить
грузинські прихвостні пуйла,так просто владу не віддадуть...буде ще кров(
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09.03.2023 11:55 Ответить
Люди розуміють що лояльність до росії відкидає їх від Європи.
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09.03.2023 11:55 Ответить
але набивати кишеню, обслуговуючи росіян, не перестануть. так що всі ці приколи ненадовго
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09.03.2023 12:00 Ответить
Драть с кацапов в три дорога - это гуд
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09.03.2023 12:08 Ответить
а не надо было злить людей, теперь шобла надеется что прокатит как у лукашенко
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09.03.2023 12:00 Ответить
Ті люди самі обрали їх до парламенту, у нас такіж 73% дурнів, так само будуть получати гумою від Зєлі
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09.03.2023 12:35 Ответить
Пора вже будувати Майдан в Тбілісі, інакше Вас, протестувальники, по одному передушать!
А ті походи до парламенту і відкликання закону шлях в паРашу!
,,Геть владу холуїв паРаші'': -таким повинно бути гасло повстанців в Грузіїї!
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09.03.2023 12:10 Ответить
Душіть прорашистську і рашистську нечисть, генацвале!
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09.03.2023 12:10 Ответить
Всього лише треба було обирати не кремлівських посіпак.
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09.03.2023 12:18 Ответить
Там дуже сильне розділення по віковій ознаці. Старше покоління в значній частині проросійське, молодше проєвропейське. Це проявляється у всьому. Молодь принципово не знає і не вчить російську (окрім працівників туристичної галузі), а старше покоління шпрехає російською.

Багато на що впливають і економічні чинники - країна небагата, мало що виробляє (пам'ятаю своє здивування коли вперше був у тбілісі в 2016, заходиш в супермаркет - там все українське, від обухівського паперу до ічнівської згущонки, найпопулярніше пиво - чернігівське, по місту катають ьукраїнські Богдани і тп, снікерси - і ті з України).

Тому нинішня політика партії, яка б сона не була аморальна, принесла в країну бабло. І для багатьох людей, особливо старших, це вагомий аргумент (на мінуси таким людям пофіг).
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09.03.2023 12:32 Ответить
Вона принесе в країну те саме, що приніс в Україну овощ.
Росія за "бабло" примусить розрахуватись землями.
Чим більш проросійський уряд, тим більша імовірність війни з росією.
При бандерівці Ющенко і "кривавому кондитері" Порошенко росія в наступ не лізла.
Полізла при "правільном пацанє Вітє" і зєлєному блазні "какаяразніца".
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09.03.2023 12:36 Ответить
Я в жодному разі не сперечаюся за суттю. Просто кажу про причинно-наслідкові, і що якщо ці протести затихнуть без значної крові, то на наступних виборах проросйські партії там все одно наберуть якщо не більшість, то просто багато.
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09.03.2023 12:45 Ответить
Значить, там так і продовжаться періодичні заворушення.
Аж поки росії це не набридне, і вона не прийде "окончательно рєшіть грузінскій вопрос".
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09.03.2023 12:49 Ответить
Росії зараз не до того - вона проривається на Берлін... через Бахмут...
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09.03.2023 12:54 Ответить
Если до наступных выборов в Грузии россия сохранится
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09.03.2023 13:42 Ответить
У вас очень ошибочное мнение, нет никакого старшего пророссийского поколения, сводить к пророссийскому только на основании знания русского как-то странно. В любой возрастной категории пророссийскому правительству ничего не светит, не буду далеко ходить, можете просто взять и посмотреть результаты профинансированных пророссийских партий на выборах начиная 1990 года (партия "патриотов", партия Бурджанадзе, партия бывшего главы госбезопасности, ныне в Москве), при всем огромном финансировании не набирали больше 10-15%-ов. Все, даже мечтуны, дистанцируются от рашки и им пока что приходится действовать в русле очернения запада - типа Грузию ввязали в войну, хотели нашими руками ослабить россию, а сами прекрасно с ней торговали (как видите, в этом есть доля правды) и не особо помогли, ограничились "глубокой озабоченностью", в экономике тоже не слишком спешат инвестировать (и опять же могут привезти цифры - вот, продали дешево американцам электрораспределительную сеть Тбилиси с водоснабжением и ГэС-ами, а америкосы сами через несколько лет спокойно перепродали эти активы русской РАО ЭЭС) и т.д. И этот список можно продолжать. Как видите таких аргументов хватает, и как минимум, есть в них весомая доля правды. Но самое главное (и таких знаю лично), то самое вами указанное старшее поколение, это те которые в 1989 году протестовали против совка, многие поддерживали ярого антироссийского президента Гамсахурдиа, обнаружили что их ожидания что запад более активно поможет и вступиться, не оправдались. Это вызвало глубокое разочерование западом - мы повоевали, терпели всякие санкции, 1 млн. человек (20% населения) выехало из Грузии чтобы прокормить семьи, потеряли территории, еще более 300,000 человек (10% населения) оказались беженцами, минимум до 20-25 тысяч человек погибли в "гибридных" войнах, и вдруг эти продажные сволочи в Европе отказались поддержать вступление Грузии в НАТО, и эти суки - немцы/французы, а также каждый следующий американский президент начинает искать душу в глазах х*** и "перезапуск" новой политики с рашкой (?!). И по сути готовы нас сдать с потрохами. К этому добавляется непонятные и неприемлемые для рядовых грузин все эти сексуальные меньшинства, какие-то непонятные религиозные секты (свидетели иеговы и т.д.), которых этот самый запад финансирует.
Вот все вышесказанное очень сильно повлияло на то самое старшее поколение в антагонизме к западу, но опять же они не становятся пророссийскими. скорее в рашке дистанцирование от запада рассматривают как возможность усилить через "мягкую" силу свое влияние на эту категорию людей. Но у рашки есть одно слабое место, как бы оно не позиционировалось "защитником православных ценностей", или "семейных ценностей" - в Грузии очень низкого мнения о русских в плане семейных ценностей, а после украинских событий вообще не считают что для России какие-то православные/христианские ценностей имеют хоть какое-то значение, хотя бы потому что в Грузии русских/украинцев/белоруссов рассматривают как очень близкие народы, а если рашка так поступила с украинцами, то что от них ожидать по отношению к "черножопым" чужеродным грузинам
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09.03.2023 17:40 Ответить
Моя дочка живе у Тбілісі. Вчора здрузями простояла 7 годин на мітингу на Руставелі.
Була здивована відсутністю того завзяття,яке притаманно нашим протестам. Ну,постояли,ну,розійшлися... завтра ще постоїмо,як буде час.
Тому не буде там ані барикад з бруківки,ані палаючих шин.
Як у Білорусі
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09.03.2023 12:26 Ответить
Ну ви знаєте, у нас теж в 2013 не моментально розгорілося. Я прекрасно пам'ятаю як все було, багато чого склалося ніби зумисно, протест міг шанси як зтихнути іще на рівні студентів, так і закінчитися на наступний день після їх побиття (то була субота здається) захопленням адмінбудівель.
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09.03.2023 12:40 Ответить
Значить тепер треба висунути нову вимогу - геть москалів із Грузії!
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09.03.2023 12:32 Ответить
Вони й самі драпають так, що вже затори на верхньому ларсі

https://twitter.com/menywddig/status/1633589227937038339/photo/1
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09.03.2023 12:58 Ответить
Грузинською "Майдан" перекладається дуже схоже - "Моедані"!
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09.03.2023 12:50 Ответить
Правильно.Вірити нема кому,бо пересадять і знову за своє .
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09.03.2023 12:59 Ответить
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09.03.2023 15:16 Ответить
 
 