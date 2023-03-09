Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на отзыв законопроекта об "иноагентах"
Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на то, что парламент пошел на уступки и отозвал закон об иноагентах.
Об этом заявил на брифинге представитель партии "Гирчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание SOVA.
Несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", оппозиция снова намерена снова собраться на акцию протеста в центре Тбилиси в четверг и митинговать, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".
По словам Коберидзе, митинг начнется в 19.00 на проспекте Руставели.
Демонстранты требуют ясности от власти, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных ранее протестующих.
"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом мы", - заявил Коберидзе. По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не примет "гарантированный прозападный курс".
Напомним, протесты в Тбилиси начались 7 марта после того, как парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы.
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А ті походи до парламенту і відкликання закону шлях в паРашу!
,,Геть владу холуїв паРаші'': -таким повинно бути гасло повстанців в Грузіїї!
Багато на що впливають і економічні чинники - країна небагата, мало що виробляє (пам'ятаю своє здивування коли вперше був у тбілісі в 2016, заходиш в супермаркет - там все українське, від обухівського паперу до ічнівської згущонки, найпопулярніше пиво - чернігівське, по місту катають ьукраїнські Богдани і тп, снікерси - і ті з України).
Тому нинішня політика партії, яка б сона не була аморальна, принесла в країну бабло. І для багатьох людей, особливо старших, це вагомий аргумент (на мінуси таким людям пофіг).
Росія за "бабло" примусить розрахуватись землями.
Чим більш проросійський уряд, тим більша імовірність війни з росією.
При бандерівці Ющенко і "кривавому кондитері" Порошенко росія в наступ не лізла.
Полізла при "правільном пацанє Вітє" і зєлєному блазні "какаяразніца".
Аж поки росії це не набридне, і вона не прийде "окончательно рєшіть грузінскій вопрос".
Вот все вышесказанное очень сильно повлияло на то самое старшее поколение в антагонизме к западу, но опять же они не становятся пророссийскими. скорее в рашке дистанцирование от запада рассматривают как возможность усилить через "мягкую" силу свое влияние на эту категорию людей. Но у рашки есть одно слабое место, как бы оно не позиционировалось "защитником православных ценностей", или "семейных ценностей" - в Грузии очень низкого мнения о русских в плане семейных ценностей, а после украинских событий вообще не считают что для России какие-то православные/христианские ценностей имеют хоть какое-то значение, хотя бы потому что в Грузии русских/украинцев/белоруссов рассматривают как очень близкие народы, а если рашка так поступила с украинцами, то что от них ожидать по отношению к "черножопым" чужеродным грузинам
Була здивована відсутністю того завзяття,яке притаманно нашим протестам. Ну,постояли,ну,розійшлися... завтра ще постоїмо,як буде час.
Тому не буде там ані барикад з бруківки,ані палаючих шин.
Як у Білорусі
https://twitter.com/menywddig/status/1633589227937038339/photo/1