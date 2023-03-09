Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на отзыв законопроекта об "иноагентах"

Протесты в Грузии будут продолжаться, несмотря на то, что парламент пошел на уступки и отозвал закон об иноагентах.

Об этом заявил на брифинге представитель партии "Гирчи - Больше свободы" Цотне Коберидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание SOVA.

Несмотря на заявление руководящей партии "Грузинская мечта" об отзыве из парламента скандального законопроекта об "иноагентах", оппозиция снова намерена снова собраться на акцию протеста в центре Тбилиси в четверг и митинговать, пока Грузия не возьмет "гарантированный прозападный курс".

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По словам Коберидзе, митинг начнется в 19.00 на проспекте Руставели.

Демонстранты требуют ясности от власти, как именно они планируют отозвать законопроект "Об агентах иностранного влияния", а также немедленное освобождение всех задержанных ранее протестующих.

"Сегодня непременно будет акция! Есть много молодых людей, которые не доверяют "Грузинской мечте" и считают, что гарантом сближения страны с Западом мы", - заявил Коберидзе. По его словам, протесты не прекратятся, пока Грузия не примет "гарантированный прозападный курс".

Напомним, протесты в Тбилиси начались 7 марта после того, как парламент Грузии поддержал в первом чтении законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы.

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