Протести у Грузії триватимуть попри відкликання законопроєкту про "іноагентів"

Протести у Грузії триватимуть попри те, що парламент пішов на поступки і відкликав закон про іноагентів.

Про це заявив на бріфінгу представник партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання SOVA.

Незважаючи на заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", опозиція знову має намір зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

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За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.

Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих раніше протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе. За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Нагадаємо, протести у Тбілісі почалися 7 березня після того, як парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.

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