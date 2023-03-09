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Новини Протести в Грузії
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Протести у Грузії триватимуть попри відкликання законопроєкту про "іноагентів"

протест,грузія

Протести у Грузії триватимуть попри те, що парламент пішов на поступки і відкликав закон про іноагентів.

Про це заявив на бріфінгу представник партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання SOVA.

Незважаючи на заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", опозиція знову має намір  зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майдан приніс Україні війну і втрату 20% території, - глава партії влади Грузії Кобахідзе

За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.

Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих раніше протестувальників.

"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе. За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".

Нагадаємо, протести у Тбілісі почалися 7 березня після того, як парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.

Читайте: МЗС України висловило солідарність із народом Грузії на тлі протестів

заворушення (107) Грузія (1852) політика (4523)


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Топ коментарі
+29
Це саме чекає Єрмака і його постригівську, зелену банду.
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09.03.2023 11:50 Відповісти
+19
Все правильно. Давити підкацапників до перемоги, бо якщо вони збережуть владу, то задушать репресіями всіх незгодних.
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09.03.2023 11:53 Відповісти
+15
Люди розуміють що лояльність до росії відкидає їх від Європи.
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09.03.2023 11:55 Відповісти
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Це саме чекає Єрмака і його постригівську, зелену банду.
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09.03.2023 11:50 Відповісти
"Грузинська мрія про рашенсовок"...
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09.03.2023 11:50 Відповісти
Все правильно. Давити підкацапників до перемоги, бо якщо вони збережуть владу, то задушать репресіями всіх незгодних.
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09.03.2023 11:53 Відповісти
100% , грузинам нужно менять пидаров пр власти , а не один закон , єти паРашники приведут Грузию к состоянию ***********.
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09.03.2023 12:45 Відповісти
грузинські прихвостні пуйла,так просто владу не віддадуть...буде ще кров(
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09.03.2023 11:55 Відповісти
Люди розуміють що лояльність до росії відкидає їх від Європи.
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09.03.2023 11:55 Відповісти
але набивати кишеню, обслуговуючи росіян, не перестануть. так що всі ці приколи ненадовго
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09.03.2023 12:00 Відповісти
Драть с кацапов в три дорога - это гуд
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09.03.2023 12:08 Відповісти
а не надо было злить людей, теперь шобла надеется что прокатит как у лукашенко
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09.03.2023 12:00 Відповісти
Ті люди самі обрали їх до парламенту, у нас такіж 73% дурнів, так само будуть получати гумою від Зєлі
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09.03.2023 12:35 Відповісти
Пора вже будувати Майдан в Тбілісі, інакше Вас, протестувальники, по одному передушать!
А ті походи до парламенту і відкликання закону шлях в паРашу!
,,Геть владу холуїв паРаші'': -таким повинно бути гасло повстанців в Грузіїї!
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09.03.2023 12:10 Відповісти
Душіть прорашистську і рашистську нечисть, генацвале!
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09.03.2023 12:10 Відповісти
Всього лише треба було обирати не кремлівських посіпак.
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09.03.2023 12:18 Відповісти
Там дуже сильне розділення по віковій ознаці. Старше покоління в значній частині проросійське, молодше проєвропейське. Це проявляється у всьому. Молодь принципово не знає і не вчить російську (окрім працівників туристичної галузі), а старше покоління шпрехає російською.

Багато на що впливають і економічні чинники - країна небагата, мало що виробляє (пам'ятаю своє здивування коли вперше був у тбілісі в 2016, заходиш в супермаркет - там все українське, від обухівського паперу до ічнівської згущонки, найпопулярніше пиво - чернігівське, по місту катають ьукраїнські Богдани і тп, снікерси - і ті з України).

Тому нинішня політика партії, яка б сона не була аморальна, принесла в країну бабло. І для багатьох людей, особливо старших, це вагомий аргумент (на мінуси таким людям пофіг).
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09.03.2023 12:32 Відповісти
Вона принесе в країну те саме, що приніс в Україну овощ.
Росія за "бабло" примусить розрахуватись землями.
Чим більш проросійський уряд, тим більша імовірність війни з росією.
При бандерівці Ющенко і "кривавому кондитері" Порошенко росія в наступ не лізла.
Полізла при "правільном пацанє Вітє" і зєлєному блазні "какаяразніца".
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09.03.2023 12:36 Відповісти
Я в жодному разі не сперечаюся за суттю. Просто кажу про причинно-наслідкові, і що якщо ці протести затихнуть без значної крові, то на наступних виборах проросйські партії там все одно наберуть якщо не більшість, то просто багато.
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09.03.2023 12:45 Відповісти
Значить, там так і продовжаться періодичні заворушення.
Аж поки росії це не набридне, і вона не прийде "окончательно рєшіть грузінскій вопрос".
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09.03.2023 12:49 Відповісти
Росії зараз не до того - вона проривається на Берлін... через Бахмут...
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09.03.2023 12:54 Відповісти
Если до наступных выборов в Грузии россия сохранится
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09.03.2023 13:42 Відповісти
У вас очень ошибочное мнение, нет никакого старшего пророссийского поколения, сводить к пророссийскому только на основании знания русского как-то странно. В любой возрастной категории пророссийскому правительству ничего не светит, не буду далеко ходить, можете просто взять и посмотреть результаты профинансированных пророссийских партий на выборах начиная 1990 года (партия "патриотов", партия Бурджанадзе, партия бывшего главы госбезопасности, ныне в Москве), при всем огромном финансировании не набирали больше 10-15%-ов. Все, даже мечтуны, дистанцируются от рашки и им пока что приходится действовать в русле очернения запада - типа Грузию ввязали в войну, хотели нашими руками ослабить россию, а сами прекрасно с ней торговали (как видите, в этом есть доля правды) и не особо помогли, ограничились "глубокой озабоченностью", в экономике тоже не слишком спешат инвестировать (и опять же могут привезти цифры - вот, продали дешево американцам электрораспределительную сеть Тбилиси с водоснабжением и ГэС-ами, а америкосы сами через несколько лет спокойно перепродали эти активы русской РАО ЭЭС) и т.д. И этот список можно продолжать. Как видите таких аргументов хватает, и как минимум, есть в них весомая доля правды. Но самое главное (и таких знаю лично), то самое вами указанное старшее поколение, это те которые в 1989 году протестовали против совка, многие поддерживали ярого антироссийского президента Гамсахурдиа, обнаружили что их ожидания что запад более активно поможет и вступиться, не оправдались. Это вызвало глубокое разочерование западом - мы повоевали, терпели всякие санкции, 1 млн. человек (20% населения) выехало из Грузии чтобы прокормить семьи, потеряли территории, еще более 300,000 человек (10% населения) оказались беженцами, минимум до 20-25 тысяч человек погибли в "гибридных" войнах, и вдруг эти продажные сволочи в Европе отказались поддержать вступление Грузии в НАТО, и эти суки - немцы/французы, а также каждый следующий американский президент начинает искать душу в глазах х*** и "перезапуск" новой политики с рашкой (?!). И по сути готовы нас сдать с потрохами. К этому добавляется непонятные и неприемлемые для рядовых грузин все эти сексуальные меньшинства, какие-то непонятные религиозные секты (свидетели иеговы и т.д.), которых этот самый запад финансирует.
Вот все вышесказанное очень сильно повлияло на то самое старшее поколение в антагонизме к западу, но опять же они не становятся пророссийскими. скорее в рашке дистанцирование от запада рассматривают как возможность усилить через "мягкую" силу свое влияние на эту категорию людей. Но у рашки есть одно слабое место, как бы оно не позиционировалось "защитником православных ценностей", или "семейных ценностей" - в Грузии очень низкого мнения о русских в плане семейных ценностей, а после украинских событий вообще не считают что для России какие-то православные/христианские ценностей имеют хоть какое-то значение, хотя бы потому что в Грузии русских/украинцев/белоруссов рассматривают как очень близкие народы, а если рашка так поступила с украинцами, то что от них ожидать по отношению к "черножопым" чужеродным грузинам
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09.03.2023 17:40 Відповісти
Моя дочка живе у Тбілісі. Вчора здрузями простояла 7 годин на мітингу на Руставелі.
Була здивована відсутністю того завзяття,яке притаманно нашим протестам. Ну,постояли,ну,розійшлися... завтра ще постоїмо,як буде час.
Тому не буде там ані барикад з бруківки,ані палаючих шин.
Як у Білорусі
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09.03.2023 12:26 Відповісти
Ну ви знаєте, у нас теж в 2013 не моментально розгорілося. Я прекрасно пам'ятаю як все було, багато чого склалося ніби зумисно, протест міг шанси як зтихнути іще на рівні студентів, так і закінчитися на наступний день після їх побиття (то була субота здається) захопленням адмінбудівель.
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09.03.2023 12:40 Відповісти
Значить тепер треба висунути нову вимогу - геть москалів із Грузії!
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09.03.2023 12:32 Відповісти
Вони й самі драпають так, що вже затори на верхньому ларсі

https://twitter.com/menywddig/status/1633589227937038339/photo/1
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09.03.2023 12:58 Відповісти
Грузинською "Майдан" перекладається дуже схоже - "Моедані"!
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09.03.2023 12:50 Відповісти
Правильно.Вірити нема кому,бо пересадять і знову за своє .
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09.03.2023 12:59 Відповісти
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09.03.2023 15:16 Відповісти
 
 