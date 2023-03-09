Протести у Грузії триватимуть попри відкликання законопроєкту про "іноагентів"
Протести у Грузії триватимуть попри те, що парламент пішов на поступки і відкликав закон про іноагентів.
Про це заявив на бріфінгу представник партії "Гірчі - Більше свободи" Цотне Коберідзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання SOVA.
Незважаючи на заяву керівної партії "Грузинська мрія" про відкликання з парламенту скандального законопроєкту про "іноагентів", опозиція знову має намір зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі у четвер і мітингувати, доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".
За словами Коберідзе, мітинг розпочнеться о 19:00 на проспекті Руставелі.
Демонстранти вимагають ясності від влади, як саме вона планує відкликати законопроєкт "Про агентів іноземного впливу", а також негайного звільнення всіх затриманих раніше протестувальників.
"Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють "Грузинській мрії" і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми", - заявив Коберідзе. За його словами, протести не припиняться, поки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".
Нагадаємо, протести у Тбілісі почалися 7 березня після того, як парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.
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А ті походи до парламенту і відкликання закону шлях в паРашу!
,,Геть владу холуїв паРаші'': -таким повинно бути гасло повстанців в Грузіїї!
Багато на що впливають і економічні чинники - країна небагата, мало що виробляє (пам'ятаю своє здивування коли вперше був у тбілісі в 2016, заходиш в супермаркет - там все українське, від обухівського паперу до ічнівської згущонки, найпопулярніше пиво - чернігівське, по місту катають ьукраїнські Богдани і тп, снікерси - і ті з України).
Тому нинішня політика партії, яка б сона не була аморальна, принесла в країну бабло. І для багатьох людей, особливо старших, це вагомий аргумент (на мінуси таким людям пофіг).
Росія за "бабло" примусить розрахуватись землями.
Чим більш проросійський уряд, тим більша імовірність війни з росією.
При бандерівці Ющенко і "кривавому кондитері" Порошенко росія в наступ не лізла.
Полізла при "правільном пацанє Вітє" і зєлєному блазні "какаяразніца".
Аж поки росії це не набридне, і вона не прийде "окончательно рєшіть грузінскій вопрос".
Вот все вышесказанное очень сильно повлияло на то самое старшее поколение в антагонизме к западу, но опять же они не становятся пророссийскими. скорее в рашке дистанцирование от запада рассматривают как возможность усилить через "мягкую" силу свое влияние на эту категорию людей. Но у рашки есть одно слабое место, как бы оно не позиционировалось "защитником православных ценностей", или "семейных ценностей" - в Грузии очень низкого мнения о русских в плане семейных ценностей, а после украинских событий вообще не считают что для России какие-то православные/христианские ценностей имеют хоть какое-то значение, хотя бы потому что в Грузии русских/украинцев/белоруссов рассматривают как очень близкие народы, а если рашка так поступила с украинцами, то что от них ожидать по отношению к "черножопым" чужеродным грузинам
Була здивована відсутністю того завзяття,яке притаманно нашим протестам. Ну,постояли,ну,розійшлися... завтра ще постоїмо,як буде час.
Тому не буде там ані барикад з бруківки,ані палаючих шин.
Як у Білорусі
https://twitter.com/menywddig/status/1633589227937038339/photo/1