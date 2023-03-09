Законопроєкт про іноагентів відкликають з парламенту Грузії

Правляча партія "Грузинська мрія" та рух "Сила народу" відкликають з парламенту Грузії законопроєкт про "іноагентів" після масових протестів.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Кавказу.

Таким чином влада задовольнила вимоги демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітінги під будівлею парламенту.

"Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності у суспільстві. "Машина брехні" змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт був наклеєний хибний ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу", - сказано у заяві правлячої партії та "Сили народу".

Там заявили, що "радикальним силам вдалося залучити частину молоді до протиправної діяльності" та подякували співробітникам правоохоронних органів, які "терпляче та за найвищими стандартами відреагували на насильство".

Поліція застосовувала проти учасників мітингу сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади.

Нагадаємо, протести у Тбілісі почалися 7 березня після того, як парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.

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