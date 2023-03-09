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Новини Протести в Грузії
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Законопроєкт про іноагентів відкликають з парламенту Грузії

грузія

Правляча партія "Грузинська мрія" та рух "Сила народу" відкликають з парламенту Грузії законопроєкт про "іноагентів" після масових протестів.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Кавказу.

Таким чином влада задовольнила вимоги демонстрантів, які 7-8 березня проводили багатотисячні мітінги під будівлею парламенту.

"Ми бачимо, що ухвалений законопроєкт викликав розбіжності у суспільстві. "Машина брехні" змогла подати законопроєкт у негативному світлі та ввести в оману певну частину населення. На законопроєкт був наклеєний хибний ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини громадськості як відхід від європейського курсу", - сказано у заяві правлячої партії та "Сили народу".

Там заявили, що "радикальним силам вдалося залучити частину молоді до протиправної діяльності" та подякували співробітникам правоохоронних органів, які "терпляче та за найвищими стандартами відреагували на насильство".

Поліція застосовувала проти учасників мітингу сльозогінний газ та водомети, демонстранти кидали каміння, підпалювали баки для сміття, будували барикади.

Нагадаємо, протести у Тбілісі почалися 7 березня після того, як парламент Грузії підтримав у першому читанні законопроєкт про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Грузії хоче позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну, - ЗМІ

заворушення (107) Грузія (1852) політика (4523)


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Топ коментарі
+27
В Україні опозиційні канали вимкнули без всяких "іноагентів".
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09.03.2023 10:37 Відповісти
+22
На деякий час відступили. Як показує досвід України, після того як виженуть ригів, приходе їх викормтш клован. Так і тут буде, через деякий час завернуть у нову обгортку і будуть пихать невпихуєме
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09.03.2023 10:36 Відповісти
+17
Молодці грузини!
Слава Сакартвело!
рашка у них не пройде
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09.03.2023 10:33 Відповісти
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Молодці грузини!
Слава Сакартвело!
рашка у них не пройде
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09.03.2023 10:33 Відповісти
Правляча партія "Грузинська мрія" та рух "Сила народу" відкликають з парламенту Грузії законопроєкт про "іноагентів" після масових протестів

У повітрі різко запахло метаном...
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09.03.2023 10:33 Відповісти
Гамнонашвили заднюю включил, выпляток прокацапский.
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09.03.2023 10:33 Відповісти
На деякий час відступили. Як показує досвід України, після того як виженуть ригів, приходе їх викормтш клован. Так і тут буде, через деякий час завернуть у нову обгортку і будуть пихать невпихуєме
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09.03.2023 10:36 Відповісти
В Україні опозиційні канали вимкнули без всяких "іноагентів".
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09.03.2023 10:37 Відповісти
Клоуну вказівка прийшла раніше ніж їм.
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09.03.2023 10:38 Відповісти
Не плутай опозицію з кацапсячими пропагандонами!
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09.03.2023 10:43 Відповісти
Все ж таки є у них громадянське суспільство і демократія, як і,в нас. Рашистам цього не збагнути.
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09.03.2023 10:37 Відповісти
Впевнений, скоро зешобла проштовхне схожий закон в Україні!
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09.03.2023 10:37 Відповісти
ქართველები ჩვენი ძმები არიან, ! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს! საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
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09.03.2023 10:37 Відповісти
У грузинів є шанс вигнати ту правлячу російську гидоту… Якщо зараз розійдуться, то все втратять, буде як з білорусами.
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09.03.2023 10:38 Відповісти
За такі "закони" будь-яку владу треба відразу відправляти на помийку.
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09.03.2023 10:39 Відповісти
Ага, а тепер всих хто був не згідний переловлять і пересаджують. Грузини не ведіться, міняйте владу і випихайте кацапів з Осетії, вони ж вас вбивали!
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09.03.2023 10:39 Відповісти
Они не могут отозвать то, что принято в первом чтении! Что за херь вы пишите?
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09.03.2023 10:43 Відповісти
можна відмінити і вже повністю прийнятий закон !
Та річ тут не в конкретному законі ...
Питання - куда прямує Грузія
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09.03.2023 10:54 Відповісти
Це не привід зупинятися грузинам. Або вони винесуть місцевих слуг *****, або Грузія ляже під Роісю.
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09.03.2023 10:43 Відповісти
......І ОБОВВЬЯЗКОВО РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТУ ТАК ЯК ВІН Є ЗЛОЧИННИМ ....А НАША МОНОБІЛЬШІСТЬ ХАЙ РОЗУМІЄ ЩО РОБЕ НАРОД КОЛИ Є НЕПРАВИЛЬНІ ЗАКОНИ...
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09.03.2023 10:52 Відповісти
Це нашу монобільшість вже давно час розганяти !
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09.03.2023 13:25 Відповісти
Отже,вичекають паузу,перелапають найактивніших,і друга спроба.
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09.03.2023 11:02 Відповісти
Доречі, Гетьманцев казав те ж саме про те, що Майдан став причиною війни та окупації в Україні, що й грузинський депутат.

У нас при владі такі ж самі гниди, як у Грузії. Тільки мімікрують краще та дурниками прикидаються.
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09.03.2023 11:15 Відповісти
Без пі**** ни як без пряників)треба довести людей щоб щось робили правильно
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09.03.2023 11:18 Відповісти
Типова риторика кацапів: згадують про якусь машину брехні і що подіяло це лише на якусь частину населення. Нажаль, грузинська влада просякнута кацапами.
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09.03.2023 11:27 Відповісти
У грузинів на місці яєць вже давно ********* висять.
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09.03.2023 11:29 Відповісти
В грузінському парламенті на відміну від ВР депутати прислухаются до народу.
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09.03.2023 13:23 Відповісти
 
 