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За минувшие сутки морпехи уничтожили 16 оккупантов, - ВМС

рф,техніка

Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группирований продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмы Военно-Морских Сил ВС Украины.

"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 16 оккупантов.

Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 156 120 человек (+590 за сутки), 303 самолета, 3441 танк, 2465 артсистем, 6736 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ВМС (1481) ликвидация (3701) уничтожение (7265)


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