За минувшие сутки морпехи уничтожили 16 оккупантов, - ВМС

Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группирований продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмы Военно-Морских Сил ВС Украины.

"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 16 оккупантов.

Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

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