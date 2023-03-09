За минувшие сутки морпехи уничтожили 16 оккупантов, - ВМС
Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в составе группирований продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмы Военно-Морских Сил ВС Украины.
"За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 16 оккупантов.
Окончательные потери врага уточняются", – говорится в сообщении.
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