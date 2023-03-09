Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів, - ВМС
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.
"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 16 окупантів.
Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль