УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
713 0

Минулої доби морпіхи знищили 16 окупантів, - ВМС

рф,техніка

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 16 окупантів.

Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС

Автор: 

ВМС (1399) ліквідація (4089) знищення (7586)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 